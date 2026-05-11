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Accidentes en Dos Bocas revelan el costo de anteponer lo político a lo técnico

Incendios, fallas eléctricas y emanaciones de vapor en la refinería Olmeca exhiben los riesgos de acelerar proyectos industriales complejos bajo calendarios políticos y tiempos récord de construcción.
lun 11 mayo 2026 12:50 PM
Los accidentes en la refinería Dos Bocas evidencian los "vicios ocultos" por una construcción a contrarreloj
A menos de dos años de iniciar operaciones, la refinería Olmeca ha acumulado incendios, paros operativos y fallas técnicas, incluidos el siniestro del 16 de marzo que dejó cinco personas fallecidas y el incendio en la bodega de coque registrado en abril. (Presidencia/Cuartoscuro)

Los incidentes registrados durante 2026 en la refinería Olmeca de Dos Bocas han vuelto a colocar bajo revisión la forma en que se construyó el proyecto insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para especialistas del sector energético, la sucesión de fallas en el complejo tabasqueño podría estar relacionada con los “atajos” tomados durante la construcción para acelerar la obra y cumplir con los tiempos políticos prometidos por el entonces presidente, cuyos efectos comenzarían a manifestarse ahora que las plantas operan con mayores niveles de presión y temperatura.

La discusión tomó fuerza tras el incendio del pasado 16 de marzo, que dejó cinco personas muertas dentro de las instalaciones de la refinería. Pero ese no fue un hecho aislado. En menos de cinco meses, el complejo acumuló conatos de incendio, fallas eléctricas, variaciones de presión y una emanación de vapor, pese a tratarse de la refinería más nueva de Petróleos Mexicanos.

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La refinería Olmeca inició su construcción en agosto de 2019 en Paraíso, Tabasco, como una de las principales apuestas energéticas del gobierno lopezobradorista. El proyecto buscaba incrementar la capacidad de refinación del país y reducir la dependencia de combustibles importados.

Desde el inicio, la obra estuvo acompañada por un calendario acelerado. López Obrador aseguró en distintas ocasiones que el complejo podría construirse en tiempo récord, pese a que proyectos de esta magnitud suelen requerir varios años entre construcción, integración y arranque operativo.

La primera inauguración ocurrió en julio de 2022, aun cuando la refinería seguía en fase de pruebas operativas. El acto permitió al gobierno federal presentar el proyecto como uno de los principales logros de infraestructura del sexenio.

Dos años después, el 3 de agosto de 2024, ya con Claudia Sheinbaum como presidenta electa, se realizó un nuevo acto inaugural, ahora sí con algunas líneas de producción operando. Durante el evento, López Obrador volvió a destacar la velocidad con la que se ejecutó la obra.

"Es un día histórico porque se concluye esta obra y empieza a producir gasolinas, diésel, combustibles. Se construyó en un tiempo récord, no se hace en tan poco tiempo en ningún país, no hay”, afirmó.

Puntualmente, en junio de 2024, la refinería Olmeca comenzó a reportar producción en las estadísticas oficiales de Pemex. El primer registro mostró un procesamiento de 9,000 barriles diarios de petróleo crudo y líquidos, con una producción asociada de 17,890 barriles diarios de diésel.

Aquellas cifras provocaron cuestionamientos entre analistas del sector energético, quienes señalaban inconsistencias en los balances de producción reportados por la petrolera, al considerar poco probable obtener únicamente diésel a partir del procesamiento de crudo.

¿Qué ha provocado los accidentes?

Con el paso de los meses, las dudas comenzaron a extenderse hacia la confiabilidad operativa del complejo. El 23 de enero de 2026, un conato de incendio en una de las plantas de proceso provocó una pérdida de contención en una línea de descarga.

Pemex aseguró entonces que no existían afectaciones en la operación ni riesgos para las instalaciones. Sin embargo, apenas tres días después ocurrió una falla eléctrica asociada a una variación de presión en una planta catalítica, situación que obligó a realizar un “paro seguro”.

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El incidente más grave ocurrió el 16 de marzo. Ese día, un incendio dentro de la refinería dejó cinco personas fallecidas: cuatro contratistas y un trabajador de Pemex. La petrolera atribuyó el origen del fuego a “aguas aceitosas” derivadas de las fuertes lluvias registradas en Tabasco.

El 9 de abril se registró otro incendio, ahora en la planta coquizadora, sin que la empresa estatal ofreciera detalles sobre la causa-raíz del siniestro. Más recientemente, el 7 de mayo, Pemex informó sobre una “emanación de vapor” en un tanque de almacenamiento de la refinería Olmeca.

El complejo, que tiene 1 año y 8 meses en operación, ha registrado múltiples accidentes —no todos debida y ampliamente reportados por la petrolera—, entre ellos el incendio del 16 de marzo con saldo de cinco personas fallecidas, el incendio en la bodega de coque en abril y los paros operativos registrados en abril de 2025 por fallas entre la planta de cogeneración y la comunicación satelital.

En todos los casos, la empresa ha sostenido que no existen daños que comprometan la operación del complejo ni riesgos para trabajadores o comunidades cercanas. Pero la recurrencia de incidentes comenzó a reabrir cuestionamientos sobre el proceso de construcción de la obra.

Para Gonzalo Monroy, socio director de la firma GMEC, Pemex difícilmente transparentará el origen real de las fallas registradas en la refinería. “Para ser sincero, quizá nunca vamos a saber efectivamente qué pasó y cuál fue el origen de la fuga. Pero en el caso particular de la refinería, lo que vemos son vicios ocultos, todos los atajos que ocurrieron en la etapa de construcción que simplemente al meter mayor presión y mayor temperatura, van a empezar a salir esos errores”, aseguró.

Cuando la presión operativa comienza a revelar fallas

La referencia a “vicios ocultos” apunta a posibles deficiencias acumuladas durante la ejecución de la obra, cuya magnitud podría hacerse visible conforme las plantas elevan sus niveles operativos y avanzan hacia procesos más complejos de refinación.

Especialistas del sector explican que el aumento gradual de presión y temperatura forma parte natural del proceso de estabilización de una refinería. Es precisamente durante esas etapas cuando equipos, tuberías, válvulas y sistemas eléctricos enfrentan mayores exigencias operativas.

En ese contexto, analistas consideran que acelerar calendarios de construcción puede incrementar riesgos si los procesos de integración, pruebas o supervisión técnica quedan subordinados a objetivos políticos o tiempos de inauguración.

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La discusión sobre Dos Bocas también ocurre en medio de un deterioro más amplio en los indicadores de seguridad de Pemex. Expansión publicó el pasado 11 de mayo que el índice de accidentes de Pemex aumentó 39% durante el primer trimestre de 2026, al pasar de 0.28 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas al cierre de 2025 a 0.39 accidentes por millón de horas-hombre.

El deterioro también se observa en el índice de gravedad. Durante el primer trimestre, la petrolera reportó 17 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas, un aumento de 13.3% frente a los 15 días registrados al cierre del año anterior.

Aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento de las calificadoras sobre el incremento en los índices de gravedad y accidentes, la empresa estatal ya se encuentra por encima de los parámetros internacionales de la industria petrolera.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo, el índice global ronda 0.22 accidentes por millón de horas-hombre, según el último reporte publicado en 2024.

En su reporte 20-F entregado a la Bolsa de Valores de Estados Unidos, Pemex reconoce que mantiene una estrategia de prevención de accidentes y un grupo interdisciplinario encargado de evaluar las causas-raíz de los incidentes operativos, al admitir que la empresa continúa registrando eventos peligrosos en sus instalaciones pese a las medidas implementadas.

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Pemex Dos Bocas

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