¿Quién es Roberto Capuano, la persona al frente de Olinia y de resolver el problema de agua en el Valle de México?

“Hoy venimos a compartir algo distinto y muy especial: por primera vez, de manera pública, les daremos un vistazo del vehículo Olinia, el mismo que, en junio, podrán ver y tocar en su primer prototipo y que estará en producción en el 2027.”
El vehículo promete ser 100% eléctrico y que podrá cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio. Sin embargo, por el uso que está destinado, como repartos de última milla, alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.
“Olinia es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente, pero, sobre todo, Olinia es un proyecto para México. Es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología, y asumir el rol de liderazgo que queremos”, dijo Capuano en conferencia de prensa.
El costo de Olinia rondará los 150,000 pesos
Uno de los atractivos anunciados de Olinia es su “ultrabajo costo” , ya que no busca competir contra las armadoras tradicionales, sino para ambientes citadinos o de barrio, o vehículos de entrega de última milla.
Durante un webinar organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Roberto Capuano detalló que cuando se refería a “bajo costo”, era tener como referencia otros vehículos como el Aveo o el March.
“Cuando decimos de bajo costo pensamos en un Kwid, un Aveo o un March, que cuestan entre 220,000 y 290,000 pesos. Nosotros planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, aseguró el director del proyecto.
Para mantener esta oferta, los modelos de Olinia serán realizados en una planta en Puebla.
“En este momento ya tenemos una planta que ya recibió el fondeo de la Secretaría de Energía como parte de Olinia en donde vamos a fabricar nuestra propia batería… Tendrá la capacidad de fabricar 150 MegaWh por turno, esto porque cuando se hace el costo del despiece, la batería es alrededor del 40% del costo total de un vehículo, por lo que es muy importante que esa tecnología y esa capacidad de fabricación esté con nosotros”, comentó.
Con información de Tzuara De Luna.