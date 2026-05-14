¿Quién es Roberto Capuano, la persona al frente de Olinia y de resolver el problema de agua en el Valle de México?

¿Quién es Roberto Capuano? Trayectoria política y empresarial

Ha tenido diversas posiciones, tanto en el sector público como privado, principalmente en torno a la energía eléctrica y más recientemente en el suministro de agua en el Valle de México.

Es licenciado en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, y maestro en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Londres.

Uno de sus primeros trabajos fue entre 2007 y 2008 como analista para Bioverda US Holdings, una empresa especializada en soluciones sustentables para la industria y biotecnología. Posteriormente, ejerció como Gerente de Originación para Ecosecurities, una empresa especializada en mercados de carbono y proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero.

Posteriormente, decidió incursionar como emprendedor con Enlight, una empresa proveedora de paneles solares y más equipo de suministro y almacenamiento de energía solar en 2011. Fue socio fundador y Director de Operaciones durante siete años.

Su acercamiento a las funciones públicas fue como Director del Metrobús de la Ciudad de México entre 2018 y 2022, centrándose en la modernización, en la introducción de unidades eléctricas y el acceso mediante tarjeta. Además, fue asesor de movilidad para el equipo de la Jefatura de Gobierno.

Actualmente, Roberto Samuel Capuano Tripp es Director del Proyecto Olinia, y lidera junto a Rafael Garayoa Guajardo, y también es encargado del Proyecto de Agua del Valle de México, donde apoya a diferentes equipos para mejorar la operaciónn del suministro de agua potable, el drenaje, saneamiento y distritos de riego en la zona.

Olinia saldrá el 7 de junio de 2026

Roberto Capuano presentó el adelanto del proyecto de mini electromovilidad durante la conferencia matutina del 13 de mayo. En ella, el funcionario mencionó que tras 18 meses de ejecución en la sede en Puebla, el vehículo tendrá su presentación oficial el 7 de junio.