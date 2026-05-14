Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

¿Quién es Roberto Capuano, la persona al frente de Olinia y de resolver el problema de agua en el Valle de México?

Capuano ha desempeñado varias posiciones relacionadas al desarrollo sustentable, energía y electromovilidad. Actualmente encabeza el proyecto de Olinia, la armadora de vehículos eléctricos mexicana.
jue 14 mayo 2026 01:47 PM
roberto_capuano_olinia.jpg
"Olinia es una decisión de transformación: que el diseño, el desarrollo y la construcción de tecnología que hacemos en México también se conviertan en una marca nacional", afirmó Roberto Capuano, director del proyecto. (Foto: @CICMoficial / 𝕏)

La electricidad y la movilidad han sido una constante en la carrera de Roberto Capuano Tripp, quien pasó de dirigir el servicio de transporte de Metrobús en la Ciudad de México, a encabezar el desarrollo del primer vehículo mexicano impulsado por electricidad: Olinia.

Este miércoles, adelantó que el primer auto eléctrico estará disponible el 7 de junio de este año, y podrá conectarse a una corriente común. A pesar del corto tiempo que queda para el lanzamiento, Capuano también ejerce un papel relevante para millones de personas en el Valle de México: resolver el problema del agua. Te contamos quién es.

Publicidad

¿Quién es Roberto Capuano? Trayectoria política y empresarial

Ha tenido diversas posiciones, tanto en el sector público como privado, principalmente en torno a la energía eléctrica y más recientemente en el suministro de agua en el Valle de México.

Es licenciado en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, y maestro en Administración de Empresas por la Escuela de Negocios de Londres.

Uno de sus primeros trabajos fue entre 2007 y 2008 como analista para Bioverda US Holdings, una empresa especializada en soluciones sustentables para la industria y biotecnología. Posteriormente, ejerció como Gerente de Originación para Ecosecurities, una empresa especializada en mercados de carbono y proyectos de mitigación de gases de efecto invernadero.

Posteriormente, decidió incursionar como emprendedor con Enlight, una empresa proveedora de paneles solares y más equipo de suministro y almacenamiento de energía solar en 2011. Fue socio fundador y Director de Operaciones durante siete años.

Su acercamiento a las funciones públicas fue como Director del Metrobús de la Ciudad de México entre 2018 y 2022, centrándose en la modernización, en la introducción de unidades eléctricas y el acceso mediante tarjeta. Además, fue asesor de movilidad para el equipo de la Jefatura de Gobierno.

Actualmente, Roberto Samuel Capuano Tripp es Director del Proyecto Olinia, y lidera junto a Rafael Garayoa Guajardo, y también es encargado del Proyecto de Agua del Valle de México, donde apoya a diferentes equipos para mejorar la operaciónn del suministro de agua potable, el drenaje, saneamiento y distritos de riego en la zona.

Olinia saldrá el 7 de junio de 2026

Roberto Capuano presentó el adelanto del proyecto de mini electromovilidad durante la conferencia matutina del 13 de mayo. En ella, el funcionario mencionó que tras 18 meses de ejecución en la sede en Puebla, el vehículo tendrá su presentación oficial el 7 de junio.

Publicidad

“Hoy venimos a compartir algo distinto y muy especial: por primera vez, de manera pública, les daremos un vistazo del vehículo Olinia, el mismo que, en junio, podrán ver y tocar en su primer prototipo y que estará en producción en el 2027.”

El vehículo promete ser 100% eléctrico y que podrá cargarse en un enchufe convencional de cualquier casa o comercio. Sin embargo, por el uso que está destinado, como repartos de última milla, alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

mexico-enfrenta desafio-china-lanzamiento-olinia
Empresas

Lo que México puede aprender de China para lanzar su marca de autos Olinia

“Olinia es al mismo tiempo un proyecto tecnológico, es un proyecto industrial y es un proyecto para la gente, pero, sobre todo, Olinia es un proyecto para México. Es un proyecto de México para el mundo, porque ya estamos listos para abrir las puertas de nuestro talento y tecnología, y asumir el rol de liderazgo que queremos”, dijo Capuano en conferencia de prensa.

El costo de Olinia rondará los 150,000 pesos

Uno de los atractivos anunciados de Olinia es su “ultrabajo costo” , ya que no busca competir contra las armadoras tradicionales, sino para ambientes citadinos o de barrio, o vehículos de entrega de última milla.

Durante un webinar organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Roberto Capuano detalló que cuando se refería a “bajo costo”, era tener como referencia otros vehículos como el Aveo o el March.

“Cuando decimos de bajo costo pensamos en un Kwid, un Aveo o un March, que cuestan entre 220,000 y 290,000 pesos. Nosotros planteamos un vehículo que costará menos de 200,000 pesos, que rondará los 150,000 pesos”, aseguró el director del proyecto.

Para mantener esta oferta, los modelos de Olinia serán realizados en una planta en Puebla.

“En este momento ya tenemos una planta que ya recibió el fondeo de la Secretaría de Energía como parte de Olinia en donde vamos a fabricar nuestra propia batería… Tendrá la capacidad de fabricar 150 MegaWh por turno, esto porque cuando se hace el costo del despiece, la batería es alrededor del 40% del costo total de un vehículo, por lo que es muy importante que esa tecnología y esa capacidad de fabricación esté con nosotros”, comentó.

Con información de Tzuara De Luna.

Publicidad

Tags

vehículos eléctricos

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad