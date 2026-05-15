¿Quién es el dueño del estadio Akron?

El Estadio Akron nació como uno de los proyectos más ambiciosos de Jorge Vergara, fundador de Grupo Omnilife y propietario del Club Deportivo Guadalajara. Su idea era darle al equipo una casa con identidad propia, distinta a cualquier otro estadio mexicano.

Por eso eligió un diseño inspirado en un volcán, integrado al entorno del bosque de La Primavera, una de las reservas naturales más importantes de Jalisco. El proyecto incluyó sistemas de captación de agua pluvial, plantas de tratamiento y manejo de residuos pensado para reducir el impacto ambiental.

La inauguración ocurrió el 29 de julio de 2010 con una cena de gala. Un día después llegó el primer partido oficial: Chivas contra Manchester United. Guadalajara ganó 3-2 y el primer gol en la historia del estadio fue obra de Javier “Chicharito” Hernández, en el que además terminó siendo su último encuentro con las Chivas antes de marcharse justamente al Manchester United. El inmueble, con capacidad oficial para 46,355 espectadores, arrancó su historia con una despedida simbólica.

Tras la muerte de Jorge Vergara en noviembre de 2019, el control del grupo, del equipo y del estadio quedó en manos de su hijo, Amaury Vergara Zatarain. Actualmente es el dueño del Akron a través del Grupo Omnilife-Chivas.

Además de dirigir el conglomerado familiar, Amaury ha construido un perfil empresarial propio. Ha participado como inversionista en Shark Tank México e impulsado una administración enfocada en deporte, negocios y sustentabilidad.

Un estadio que llega al Mundial con experiencia internacional

ULISES RUIZ (AFP)

El camino del Akron rumbo al Mundial quedó oficialmente confirmado el 16 de junio de 2022, cuando la FIFA anunció a Guadalajara como una de las ciudades sede de la Copa del Mundo 2026.

A diferencia de otros estadios mundialistas que debutarán en un torneo FIFA absoluto, la casa del rebaño ya tiene experiencia en competencias internacionales. En 2011 fue una de las sedes de la Copa Mundial Sub-17 organizada en México.