La Copa del Mundo vuelve a México. En junio de 2026, el país recibirá nuevamente el torneo más importante del futbol y tendrá sedes en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La capital jalisciense aportará uno de sus recintos más reconocibles: el Estadio Akron, casa de las Chivas.
Con el torneo cada vez más cerca, surge una pregunta entre muchos aficionados: ¿quién es el dueño del estadio?
Publicidad
¿Quién es el dueño del estadio Akron?
El Estadio Akron nació como uno de los proyectos más ambiciosos de Jorge Vergara, fundador de Grupo Omnilife y propietario del Club Deportivo Guadalajara. Su idea era darle al equipo una casa con identidad propia, distinta a cualquier otro estadio mexicano.
Por eso eligió un diseño inspirado en un volcán, integrado al entorno del bosque de La Primavera, una de las reservas naturales más importantes de Jalisco. El proyecto incluyó sistemas de captación de agua pluvial, plantas de tratamiento y manejo de residuos pensado para reducir el impacto ambiental.
La inauguración ocurrió el 29 de julio de 2010 con una cena de gala. Un día después llegó el primer partido oficial: Chivas contra Manchester United. Guadalajara ganó 3-2 y el primer gol en la historia del estadio fue obra de Javier “Chicharito” Hernández, en el que además terminó siendo su último encuentro con las Chivas antes de marcharse justamente al Manchester United. El inmueble, con capacidad oficial para 46,355 espectadores, arrancó su historia con una despedida simbólica.
Tras la muerte de Jorge Vergara en noviembre de 2019, el control del grupo, del equipo y del estadio quedó en manos de su hijo, Amaury Vergara Zatarain. Actualmente es el dueño del Akron a través del Grupo Omnilife-Chivas.
Además de dirigir el conglomerado familiar, Amaury ha construido un perfil empresarial propio. Ha participado como inversionista en Shark Tank México e impulsado una administración enfocada en deporte, negocios y sustentabilidad.
Un estadio que llega al Mundial con experiencia internacional
El camino del Akron rumbo al Mundial quedó oficialmente confirmado el 16 de junio de 2022, cuando la FIFA anunció a Guadalajara como una de las ciudades sede de la Copa del Mundo 2026.
A diferencia de otros estadios mundialistas que debutarán en un torneo FIFA absoluto, la casa del rebaño ya tiene experiencia en competencias internacionales. En 2011 fue una de las sedes de la Copa Mundial Sub-17 organizada en México.
Publicidad
Ese mismo año también tuvo un papel importante en los Juegos Panamericanos de Guadalajara: recibió las ceremonias de inauguración y clausura, además de albergar la final donde la Selección Mexicana ganó la medalla de oro tras vencer a Argentina.
Fuera del futbol, el estadio se ha convertido en un espacio para espectáculos masivos. Artistas como Paul McCartney, Elton John y Aerosmith han llenado su cancha. También funciona como centro de operaciones para el club: ahí se presentan jugadores, se realizan sesiones fotográficas de uniformes y se habilitó un “Family Room” para familiares de futbolistas dentro de la zona de vestidores.
La inversión de Amaury Vergara para recibir el Mundial 2026
Preparar una sede mundialista implica remodelaciones importantes. Amaury Vergara tomó una decisión poco habitual en eventos de esta magnitud: las obras fueron financiadas completamente por el club, sin participación de patrocinadores.
“Las inversiones para el Mundial son 100% del club”, declaró en entrevista con Expansión. Uno de los primeros cambios fue la iluminación. “Ojalá se hayan dado cuenta de que el estadio está mejor iluminado. Estamos estrenando nuestra nueva luminaria del estadio. Cambiamos toda la tecnología de focos de sodio por tecnología LED”, explicó Vergara.
Solo esa actualización representó una inversión de 3 millones de dólares. A eso se suma una bolsa de 100 millones de pesos destinada al mantenimiento y cuidado de la cancha antes del torneo.
Las adecuaciones también incluyen mejoras en accesos, implementación de sistema cashless y una renovación tecnológica enfocada en conectividad y servicios digitales para los asistentes.
La meta, según Amaury Vergara, va más allá del torneo. “Queremos ser un escaparate para demostrar que en México se hacen cosas importantes.”
Publicidad
La firma detrás de las obras también trabaja en el Azteca y el BBVA
Las remodelaciones del Akron quedaron bajo supervisión de Populous, una de las firmas de arquitectura deportiva más importantes del mundo.
La compañía también participa en las adecuaciones del Estadio Banorte en Ciudad de México y del Estadio BBVA en Monterrey, las otras dos sedes mexicanas del Mundial 2026.
Partho Dutta, socio y diseñador principal de Populous, explicó a Obras de Expansión que el torneo representa el mayor ejercicio de renovación sustentable realizado para una Copa del Mundo.
A diferencia de otros mundiales, ninguna de las 16 sedes fue construida desde cero.
“Con el objetivo de la responsabilidad ambiental, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no construye nuevos estadios, sino que renueva edificios existentes con la meta de un evento mundial de clase global y sustentable”, explicó Dutta.
Entre las tres sedes mexicanas, el Akron es el estadio más joven. Abrió en 2010. El BBVA fue inaugurado en 2015 y además fue diseñado originalmente por Populous, algo que facilitó su adaptación para el torneo. El Banorte, por el contrario, llegará al Mundial con casi seis décadas de historia.
Los cuatro partidos que recibirá Guadalajara
La FIFA confirmó cuatro encuentros en el estadio.
El 11 de junio jugarán República de Corea y República Checa por el Grupo A. El 18 de junio llegará uno de los partidos más esperados: México contra República de Corea, también correspondiente al Grupo A, programado para las 19:00 horas.
Más adelante, el 23 de junio, Colombia enfrentará a República Democrática del Congo en actividad del Grupo K. Finalmente, el 26 de junio Uruguay jugará contra España por el Grupo H.
El encuentro de la Selección Mexicana apunta a ser el de mayor demanda en Guadalajara. Será la primera vez que el Akron reciba un partido de México en una Copa del Mundo absoluta.
También destaca el duelo entre Uruguay y España, considerado uno de los cruces con mayor nivel competitivo dentro de la fase de grupos.
El estadio que Jorge Vergara imaginó para darle una nueva casa a las Chivas llegará, 16 años después de su inauguración, al escenario más importante del fútbol mundial. Ahora está bajo la administración de su hijo. Y en junio de 2026 será visto por millones de personas alrededor del planeta.