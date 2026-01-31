La jugada maestra de Emilio Azcárraga para convertir al América en una potencia global de negocio

Del resultado deportivo al negocio del entretenimiento

Brian Rodríguez, analista de Monex Grupo Financiero, explicó que la monetización de la marca —a través de experiencias, contenidos digitales, conciertos y otros eventos— representa una oportunidad para diversificar ingresos y atraer nuevas audiencias, incluso con mayor exposición internacional. No obstante, reconoció que el reto de Grupo Águilas será construir un ecosistema de entretenimiento que capitalice el valor de la marca y explore modelos innovadores acordes con una nueva era para los equipos deportivos.

En los últimos años, aunque no se trata de una tendencia generalizada, inversionistas han buscado inyectar capital en equipos deportivos con el objetivo de diversificar y potenciar sus capacidades comerciales. Por ejemplo, General Atlantic cuenta con una participación del 24% en el club inglés York City FC.

“Los ingresos tradicionales del futbol siguen siendo la taquilla o la venta de camisetas, pero la monetización digital representa una nueva vía de crecimiento para los clubes. Esta transformación no ha sido del todo clara para la industria, pero resulta inevitable ante la evolución de los modelos de negocio y los hábitos de consumo de los aficionados”, aseguró el especialista.

Hasta ahora, el Club América cuenta con 30 millones de aficionados en México y otros 15 millones en Estados Unidos, país que en el último año ha albergado más partidos del equipo, según datos de Ollamani.

Este panorama permitió a la compañía facturar 2,726 millones de pesos durante todo el año fiscal 2024. Al tercer trimestre de 2025, los ingresos sumaron 823 millones de pesos, un crecimiento de 30% respecto al mismo periodo del año previo. Sin embargo, la empresa registró una pérdida de 39.6 millones de pesos, por lo que la nueva estrategia apunta a mejorar gradualmente este rubro.

La apuesta por monetizar la afición en la era digital

Los primeros giros de la estrategia comenzarían con el Mundial de Futbol, cuando el Estadio Banorte mostraría sinergias enfocadas en la experiencia del usuario, con el objetivo de capitalizar de manera más eficiente el recinto, que en el tercer trimestre implicó una inversión de 474.7 millones de pesos.

El analista financiero consideró que, más allá de la estrategia comercial, la creación de Grupo Águilas también refleja un reposicionamiento estratégico del portafolio de Emilio Azcárraga Jean.

Aunque podría interpretarse como un mayor énfasis en Ollamani —donde mantiene una mayor participación que en Televisa—, los movimientos no indican que la televisora haya dejado de ser relevante para el empresario, sino que forman parte de una estrategia más amplia de balance y priorización de inversiones.

De acuerdo con el especialista, la orientación hacia Grupo Ollamani se evidencia desde que “Emilio Azcárraga asumió la presidencia absoluta de Ollamani, mientras que en Televisa mantiene una copresidencia. Los movimientos de compra y venta de acciones reflejan una planificación de largo plazo más que decisiones puntuales recientes, consolidando su portafolio empresarial en los últimos años”, aseguró.