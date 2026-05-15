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La empresa de Azcárraga pagó 62 mdd para frenar conflicto en palcos del Estadio Azteca, pero el problema sigue

Aunque se alcanzó un acuerdo con la FIFA, persisten tensiones por derechos de uso, restricciones operativas y límites al aprovechamiento de palcos durante el Mundial 2026.
vie 15 mayo 2026 02:03 PM
futbol y medio ambiente
Las reglas del torneo chocan con derechos de propiedad de los palcos establecidos desde 1965. (Foto: Rodrigo Oropeza/Getty Images)

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, pero el tema de los palcos del Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte— sigue generando controversia. El conflicto surgió luego de que la FIFA tomara el control del recinto, que durante la justa será denominado Estadio Ciudad de México por motivos de derechos de marca.

Aunque Grupo Ollamani, escisión de Grupo Televisa y encabezado por Emilio Azcárraga Jean , alcanzó un acuerdo económico con la FIFA para evitar afectaciones directas a los palcohabientes, dicho entendimiento no ha sido suficiente y el caso ya escaló al terreno legal.

A continuación, te contamos qué ocurrirá con los palcos durante el Mundial, el origen del conflicto, los acuerdos alcanzados y las exigencias de los propietarios, quienes demandan el respeto a sus derechos contractuales.

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¿Cuál es el conflicto con los palcos del Estadio Azteca?

Durante meses, el tema de los palcos representó un punto de fricción para Grupo Ollamani. Los contratos firmados con los palcohabientes establecen el derecho a acceder, sin costo adicional, a todos los partidos y eventos que se realicen en el estadio, bajo acuerdos con vigencia de 99 años.

Sin embargo, la FIFA exigió el control total del inmueble, incluyendo butacas, plateas y palcos, lo que generó un choque directo con los contratos vigentes, suscritos originalmente con plazos que abarcan de 1996 a 2065. Ante este escenario, los propietarios advirtieron que podrían emprender acciones legales si no se respetaban los acuerdos reconocidos bajo la legislación mexicana.

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Para evitar un conflicto mayor, Grupo Ollamani y la FIFA alcanzaron un acuerdo mediante el cual la empresa mexicana adquirió boletos equivalentes a los palcos para entregarlos a sus titulares, con el objetivo de dar cumplimiento a los contratos vigentes.

Como parte del entendimiento, se consideró también la disposición de los palcohabientes, quienes podrán asistir desde sus palcos a los cinco partidos del Mundial que se disputarán en el Estadio Azteca, aunque con algunas restricciones.

Estadio Azteca Banorte
Propietarios reclaman respeto a contratos vigentes firmados por 99 años. (Hector Vivas/Getty Images)

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Ollamani paga 62.4 mdd para garantizar acceso de palcohabientes al Mundial

En su primer reporte trimestral de 2026, Grupo Ollamani informó que se firmó un convenio con la FIFA por un compromiso de pago de 62.4 millones de dólares, con fecha límite al 20 de mayo de 2026.

El objetivo del acuerdo es garantizar que los titulares acreditados de palcos y plateas tengan acceso a los partidos del Mundial en el inmueble sin costo adicional. A finales de abril de 2026, el grupo precisó que esta cifra equivale a aproximadamente mil millones de pesos para asegurar el respeto a los títulos de propiedad.

Asimismo, la empresa anunció que el 14 de mayo de 2026 se realizó la entrega formal del estadio a la FIFA, tras 18 meses de remodelación.

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¿Cuántos palcos tiene el estadio?

Un documento de Grupo Ollamani de 2023 señala que el Estadio Azteca cuenta con un total de 927 palcos con acceso a todos los eventos que se celebran en el recinto.

De ese universo, 777 corresponden a palcos privados con derechos de uso, además de 79 palcos en propiedad del propio Estadio Azteca.

La venta de estos palcos, realizada desde la inauguración del estadio, tuvo como objetivo obtener financiamiento adicional para su construcción. Registros de la época indican que tenían un costo aproximado de 150,000 pesos.

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El caso ya escaló al terreno legal pese a los acuerdos entre las partes. (Foto: Carl de Souza/AFP)

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Pero los palcohabientes no están conformes

Sin embargo, los palcohabientes del Estadio Azteca, representados por la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, exigen el respeto integral a los derechos establecidos en sus títulos de propiedad, por lo que interpusieron un recurso legal para exigir el cumplimiento de los contratos que tienen vigentes.

Sus principales demandas, respaldadas por medidas cautelares emitidas por un juez federal, se concentran en los siguientes puntos:

Libertad de consumo: solicitan poder introducir alimentos y bebidas propios durante los partidos del Mundial, al considerar indebida la imposición de adquirir paquetes de hospitalidad.

Derechos de uso y comercialización: reclaman la facultad de vender, rentar, ceder, prestar o heredar sus espacios, conforme a lo establecido en sus títulos, frente a las restricciones de la FIFA sobre reventa o transferencia no autorizada.

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Uso de servicios e infraestructura: exigen el acceso a estacionamientos y áreas del inmueble en los términos originalmente contratados.

Protección de los espacios: denuncian presiones por parte de la administración del estadio para retirar objetos personales como refrigeradores o microondas, bajo advertencias de posibles desalojos.

Acceso sin restricciones adicionales: aunque ya existe un acuerdo económico entre Grupo Ollamani y la FIFA para garantizar su ingreso, insisten en que no se impongan condiciones operativas adicionales distintas a las previstas en sus títulos.

Los representantes legales sostienen que las reglas de un organismo internacional no pueden prevalecer sobre derechos de propiedad privada adquiridos conforme a la legislación mexicana, por lo que el conflicto continúa abierto en el ámbito jurídico.

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