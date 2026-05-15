La empresa de Azcárraga pagó 62 mdd para frenar conflicto en palcos del Estadio Azteca, pero el problema sigue

El Mundial 2026 está cada vez más cerca, pero el tema de los palcos del Estadio Azteca —hoy Estadio Banorte— sigue generando controversia. El conflicto surgió luego de que la FIFA tomara el control del recinto, que durante la justa será denominado Estadio Ciudad de México por motivos de derechos de marca.

Aunque Grupo Ollamani, escisión de Grupo Televisa y encabezado por Emilio Azcárraga Jean , alcanzó un acuerdo económico con la FIFA para evitar afectaciones directas a los palcohabientes, dicho entendimiento no ha sido suficiente y el caso ya escaló al terreno legal.

A continuación, te contamos qué ocurrirá con los palcos durante el Mundial, el origen del conflicto, los acuerdos alcanzados y las exigencias de los propietarios, quienes demandan el respeto a sus derechos contractuales.