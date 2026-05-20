OXXO y FEMSA viajan hasta Corea del Sur para ganarse a los turistas del Mundial 2026

“Más que publicitar su oferta, OXXO busca familiarizar a nuevas audiencias con una dinámica cotidiana: resolver, compartir y encontrar todo en un solo lugar”, menciona FEMSA en su comunicado oficial.

La estrategia no se limitará al espectacular colocado en la calle Jangchungdan-ro, sino que reforzará la presencia en los puntos de llegada a México, como en los aeropuertos. OXXO implementará mensajes de bienvenida en distintos idiomas, adaptados a los diferentes perfiles de visitantes de cada ciudad.

En la Ciudad de México, tendrá mensajes en inglés, alemán, zulú (el idioma más hablado en Sudáfrica) y japonés. En Monterrey, en coreano, y Guadalajara tendrá carteles en inglés, portugués y checo.

Anticiparnos a la llegada de visitantes nos permite no solo construir cercanía con nuevas audiencias, sino también prepararnos para una mayor dinámica de consumo en tienda. Si algo sabemos los mexicanos es hacer sentir a todos como en casa, y qué mejor manera de hacerlo que en distintos idiomas. En OXXO buscamos que esa hospitalidad se viva en lo cotidiano, en esos pequeños actos que hacen familiar cada experiencia, para que cualquier visitante encuentre un punto cercano incluso desde el primer momento, antes de recorrer el país”, comentó Jorge Esquer, Gerente de Marketing de OXXO México.

Espectacular en la calle Jangchungdan-ro (장충단로), en el área de Dongdaemun (동대문구/동대문역사문화공원) zona histórica y comercial. La leyenda dice «Voy al OXXO, ¿quieren algo?» (Foto: FEMSA)

México será sede de 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con cinco en el Estadio Banorte (CDMX), cuatro en el Estadio Akron (Guadalajara) y otros 4 en el Estadio BBVA (Monterrey).

OXXO, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México y América Latina

La cadena de color rojo, amarillo y blanco tiene más de 45 años de experiencia y es el motor de crecimiento en el sector minorista, así como una pieza central del ecosistema "phygital" (físico-digital) de FEMSA.

De acuerdo con el informe consolidado de 2025, OXXO es la unidad de negocio que más contribuye a la rentabilidad del grupo y sirve como el punto de contacto físico más importante con los consumidores, con 25,587 tiendas en todo el mundo.

En el último año, OXXO reportó un incremento de 1,125 nuevas ubicaciones.

En México, particularmente, concentra la gran mayoría de OXXO, con 24,297 unidades al cierre del año pasado, y 24,455 al cierre de marzo de 2026. En términos de tráfico, la tienda de conveniencia atiende a más de 13 millones de consumidores al día.

Fuera del país, la expansión de OXXO creció en 45 unidades durante el inicio de 2026, alcanzando 1,942 tiendas en el extranjero, concentradas en países como Brasil, Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos.

“Fuera de México, nuestras operaciones de Américas y Movilidad entregaron resultados alentadores… mostrando un crecimiento de doble dígito en ventas mismas-tiendas y una reducción importante en las pérdidas”, afirmó José Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de FEMSA.

Para la próxima década, OXXO tiene metas de crecimiento ambiciosas que se centran tanto en la expansión física como en la profundización de su ecosistema digital y de servicios.