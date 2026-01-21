Hoy OXXO es la tienda de conveniencia más conocida de México, pero en sus inicios era muy distinta a como la conocemos. Sus primeras tiendas tenían un formato más cercano al de un supermercado, al grado de contar incluso con carritos de compra.
La marca, que está próxima a cumplir 50 años, ha atravesado múltiples transformaciones: cambió su formato, amplió los productos y servicios que ofrece y renovó su identidad visual, incluido el logo que hoy es reconocido en todo el país.
Los carritos de supermercado de OXXO
En sus primeros años, el modelo de negocio de OXXO apostaba por un formato mucho más amplio que el actual. Aunque no alcanzaba el tamaño de un supermercado tradicional, sus tiendas eran más grandes que las de conveniencia que hoy conocemos, lo que hacía viable el uso de carritos para realizar las compras.
Por eso, cuando OXXO abrió su primera tienda en Monterrey en 1978 —creada por Cervecería Cuauhtémoc— la experiencia de compra era distinta: los clientes recorrían los pasillos con carritos, eligiendo productos de manera similar a como se hacía en un supermercado.
De acuerdo con su historia oficial , ese origen quedó plasmado incluso en su identidad visual. El primer logo de OXXO mostraba claramente un carrito de supermercado, una pista de cómo era el concepto inicial de la marca. Aunque no existen fotografías oficiales disponibles de aquella etapa, el diseño del logotipo da cuenta de ese primer formato.
Desde entonces, el logo de OXXO ha evolucionado en tres ocasiones, al mismo tiempo que lo hicieron las fachadas y el tamaño de sus tiendas. Apenas un año después de su apertura, la cadena ya se había expandido a estados como Chihuahua, Sonora y Baja California, marcando el inicio de su crecimiento nacional.
Con el paso del tiempo, el formato se fue afinando hasta convertirse en lo que hoy conocemos: una tienda de conveniencia compacta, enfocada en bebidas, alimentos, productos básicos, dulces y botanas, además de ofrecer servicios como el pago de recibos, depósitos y retiro de efectivo.
Muy lejos quedó la época de los carritos de supermercado. En el OXXO actual, ese modelo sería impensable: las tiendas están diseñadas para compras rápidas, donde el cliente toma lo que necesita con las manos, lo paga en caja y continúa su camino.
OXXO se ha convertido en parte del paisaje cotidiano del país. Hoy es difícil recorrer una colonia, avenida o carretera sin encontrar una de sus tiendas abiertas las 24 horas. De acuerdo con su reporte anual 2024 , la cadena cerró el año con más de 24,000 tiendas en la región, de las cuales más de 23,000 operan en México, lo que confirma al país como su principal mercado.
La marca forma parte de FEMSA y opera como su negocio de proximidad. Aunque nació en 1978 en Nuevo León como un proyecto de la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma —cuando sus tiendas vendían básicamente cerveza, botanas y cigarros—, hoy su oferta es mucho más amplia: desde alimentos preparados y café, hasta servicios financieros, pagos, recargas y envíos.
En el terreno de bebidas, OXXO mantiene la comercialización de las cervezas de Cuauhtémoc Moctezuma y, aunque en sus primeros años sólo distribuía productos de Coca-Cola FEMSA, desde 2010 incorporó refrescos de PepsiCo y de otras marcas ajenas al grupo, ampliando su catálogo y su alcance entre consumidores.
El tamaño de su operación da una idea de su peso en la vida diaria del país: tan sólo en México, OXXO atiende alrededor de 13 millones de clientes todos los días, una cifra que lo coloca como una de las cadenas de retail más grandes e influyentes del territorio nacional.
La importancia de OXXO en el país
OXXO se ha consolidado como uno de los actores clave del comercio en México. Prueba de ello es que FEMSA Comercio —división a la que pertenece la cadena— escaló del lugar 14 al 12 en el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México , elaborado por la revista Expansión, un avance que refleja su buen desempeño operativo y financiero.
Durante 2024, FEMSA Comercio registró ingresos totales por 307,197 millones de pesos, cifra que representó un crecimiento de 10.3% respecto a 2023, impulsado principalmente por la expansión de OXXO y el aumento en el flujo de clientes en sus tiendas.