Los carritos de supermercado de OXXO

En sus primeros años, el modelo de negocio de OXXO apostaba por un formato mucho más amplio que el actual. Aunque no alcanzaba el tamaño de un supermercado tradicional, sus tiendas eran más grandes que las de conveniencia que hoy conocemos, lo que hacía viable el uso de carritos para realizar las compras.

Por eso, cuando OXXO abrió su primera tienda en Monterrey en 1978 —creada por Cervecería Cuauhtémoc— la experiencia de compra era distinta: los clientes recorrían los pasillos con carritos, eligiendo productos de manera similar a como se hacía en un supermercado.

De acuerdo con su historia oficial , ese origen quedó plasmado incluso en su identidad visual. El primer logo de OXXO mostraba claramente un carrito de supermercado, una pista de cómo era el concepto inicial de la marca. Aunque no existen fotografías oficiales disponibles de aquella etapa, el diseño del logotipo da cuenta de ese primer formato.

El primer logo de OXXO evocó un carrito de supermercado, lo que dejó constancia visual del concepto original de la marca. (OXXO)

Desde entonces, el logo de OXXO ha evolucionado en tres ocasiones, al mismo tiempo que lo hicieron las fachadas y el tamaño de sus tiendas. Apenas un año después de su apertura, la cadena ya se había expandido a estados como Chihuahua, Sonora y Baja California, marcando el inicio de su crecimiento nacional.

Con el paso del tiempo, el formato se fue afinando hasta convertirse en lo que hoy conocemos: una tienda de conveniencia compacta, enfocada en bebidas, alimentos, productos básicos, dulces y botanas, además de ofrecer servicios como el pago de recibos, depósitos y retiro de efectivo.

Muy lejos quedó la época de los carritos de supermercado. En el OXXO actual, ese modelo sería impensable: las tiendas están diseñadas para compras rápidas, donde el cliente toma lo que necesita con las manos, lo paga en caja y continúa su camino.