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¿Quién es el dueño del Estadio Azul y qué grupo empresarial controla la casa de Cruz Azul y América?

El histórico inmueble de la Ciudad de México vive un nuevo auge gracias a América y Cruz Azul, pero su futuro vuelve a generar dudas tras el Mundial de 2026.
jue 21 mayo 2026 09:42 AM
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El Estadio Ciudad de los Deportes fue inaugurado en 1946. (Cuartoscuro)

El Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como Estadio Azul, quizá no sea el recinto más moderno ni el de mayor capacidad en México, pero sí es uno de los inmuebles más emblemáticos y tradicionales del futbol capitalino. Con décadas de historia, se ha consolidado como un escenario clásico tanto de la Ciudad de México como de la Liga MX.

Por su cancha han pasado clubes históricos como Pumas, Atlante y Cruz Azul, equipo que durante muchos años hizo del estadio su casa. Más recientemente, también ha recibido al América debido a las remodelaciones del Estadio Azteca, reforzando así su papel como uno de los centros más importantes del futbol mexicano.

Este jueves 21 de mayo, el inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez volverá a ser protagonista al albergar la final de ida entre Cruz Azul y Pumas, sumando un nuevo capítulo a la larga historia del llamado Estadio Azul.

Aquí te contamos quién es el dueño del recinto, cómo nació este histórico estadio y qué grupo empresarial está detrás de uno de los inmuebles más reconocidos del futbol mexicano.

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¿Quién es el dueño del Estadio Ciudad de los Deportes?

De acuerdo con la historia oficial del recinto , el Estadio Ciudad de los Deportes fue diseñado por el ingeniero Modesto C. Rolland y comenzó a construirse como parte de un ambicioso proyecto urbanístico conocido precisamente como Ciudad de los Deportes, impulsado por el empresario Neguib Simón. El inmueble fue inaugurado en 1946, dos décadas antes de la apertura del Estadio Azteca.

La visión de Neguib Simón era crear un complejo deportivo y de entretenimiento dentro de la Ciudad de México. Por ello, además del estadio, también encabezó la construcción de la Plaza de Toros México, formando uno de los proyectos urbanos más importantes de la época.

Aunque el desarrollo tuvo buenos resultados en sus primeros años, con el tiempo enfrentó problemas financieros que obligaron a Neguib Simón a desprenderse de ambos inmuebles, los cuales terminaron en manos de la familia Cosío, que para entonces ya administraba el Frontón México, ubicado en la colonia Tabacalera.

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La demolición del Estadio Azul se pospone

Actualmente, la familia Cosío es conocida por estar detrás de Grupo Brisas, uno de los corporativos hoteleros y turísticos más importantes del país. El grupo es presidido por Antonio Cosío Pando, quien apareció en la posición número 12 del ranking 2025 de Los 100 empresarios más importantes de México , elaborado por Expansión.

Sin embargo, aunque el Estadio Azul mantiene una relación directa con la familia Cosío, el recinto no es operado por Grupo Brisas. La administración del inmueble corre a cargo de la empresa de entretenimiento CAP En Vivo, que también gestiona otros recintos emblemáticos y de larga tradición en la Ciudad de México.

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Actualmente, el recinto es operado por la empresa de entretenimiento CAP En Vivo. (EFE)

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Los cuatro inmuebles de CAP En Vivo

De acuerdo con su página oficial , CAP En Vivo administra cuatro recintos emblemáticos de la Ciudad de México dedicados al deporte, los espectáculos y el entretenimiento:

Frontón México: inaugurado en 1929 y ubicado frente al Monumento a la Revolución, evolucionó de ser un recinto especializado en pelota vasca a convertirse en un foro para conciertos, eventos deportivos y espectáculos de distintos géneros. Aunque estuvo cerrado por años, sus puertas fueron reabiertas en 2017 .

Estadio Ciudad de los Deportes: uno de los inmuebles más tradicionales del futbol mexicano y actual casa del América, además de ser sede de conciertos, activaciones y eventos masivos.

Plaza México: reconocida como la plaza de toros más grande del mundo, también funciona como escenario para conciertos multitudinarios de artistas nacionales e internacionales.

La Casona: recinto destinado a eventos privados y experiencias especiales, utilizado para showcases, streamings, bodas, recepciones y reuniones sociales.

Fachada del Frontón en la Ciudad de México
CAP En Vivo también administra el Frontón México, Plaza México y La Casona. (Cortesía Moyao Arquitectos)

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La dura situación que viene para el Estadio Ciudad de los Deportes

Aunque el histórico inmueble —que a lo largo de los años ha sido conocido como estadio azulgrana, azul y hasta azulcrema, según el equipo que lo ocupara— atraviesa actualmente una etapa de gran actividad gracias a la presencia temporal de América y Cruz Azul, el panorama para la segunda mitad del año luce incierto.

La razón es que el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte, volverá a operar tras su remodelación rumbo al Mundial de 2026. Tanto América como Cruz Azul ya anunciaron que regresarán a ese recinto para disputar nuevamente sus partidos de Liga MX.

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A ello se suma el caso del Atlante. Aunque el club volverá a la Primera División, también se ha adelantado que jugaría en el Coloso de Santa Úrsula, por lo que el Estadio Ciudad de los Deportes podría quedarse sin futbol varonil de máximo nivel, que es el que genera mayores ingresos y exposición.

No sería la primera vez que el futuro del inmueble entra en duda. Como documentó Expansión en su momento , años atrás incluso existió un proyecto para demoler el estadio y sustituirlo por una plaza comercial. Los planes avanzaron de manera importante, aunque finalmente no se concretaron.

Paradójicamente, la remodelación del Estadio Azteca le dio una segunda vida al Estadio Ciudad de los Deportes al convertirlo nuevamente en sede de equipos grandes y partidos de alta demanda. Sin embargo, una vez concluida esa etapa, sus propietarios tendrán que definir qué rumbo tomará el inmueble si pierde el futbol de Primera División.

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Años atrás existió un proyecto para demoler el estadio y construir una plaza comercial. (Notimex)

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