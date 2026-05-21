¿Quién es el dueño del Estadio Azul y qué grupo empresarial controla la casa de Cruz Azul y América?

El Estadio Ciudad de los Deportes, mejor conocido como Estadio Azul, quizá no sea el recinto más moderno ni el de mayor capacidad en México, pero sí es uno de los inmuebles más emblemáticos y tradicionales del futbol capitalino. Con décadas de historia, se ha consolidado como un escenario clásico tanto de la Ciudad de México como de la Liga MX.

Por su cancha han pasado clubes históricos como Pumas, Atlante y Cruz Azul, equipo que durante muchos años hizo del estadio su casa. Más recientemente, también ha recibido al América debido a las remodelaciones del Estadio Azteca, reforzando así su papel como uno de los centros más importantes del futbol mexicano.

Este jueves 21 de mayo, el inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez volverá a ser protagonista al albergar la final de ida entre Cruz Azul y Pumas, sumando un nuevo capítulo a la larga historia del llamado Estadio Azul.

Aquí te contamos quién es el dueño del recinto, cómo nació este histórico estadio y qué grupo empresarial está detrás de uno de los inmuebles más reconocidos del futbol mexicano.