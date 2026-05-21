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Nvidia reconoce que le entregó el mercado de chips chino a Huawei

La empresa no ha podido volver a vender procesadores a las compañías en China y reconoció que las firmas locales “lo están haciendo bastante bien”.
jue 21 mayo 2026 10:00 AM
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Nvidia entrega China a Huawei
En algún momento, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos de Nvidia. (Justin Sullivan/Getty Images)

Nvidia vive un gran momento financiero, pero podría mejor si tuviera de su lado a China. Y es que de acuerdo con Jensen Huang, CEO de la empresa, el contexto de restricciones a las exportaciones y bloqueos del gobierno chino provocaron que le concedieran, en gran medida, dicho mercado a su competidor directo, Huawei.

”La demanda en China es bastante grande”, dijo en entrevista con CNBC. “Huawei es muy fuerte. Ellos tuvieron un año récord. Probablemente tendrán un año extraordinario por venir, y su ecosistema local de empresas de chips lo están haciendo bastante bien, porque hemos evacuado ese país. Realmente les hemos concedido, en gran medida, ese mercado”.

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En algún momento, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos de Nvidia, por lo que la frase de Huang es lapidaria y deja ver el efecto que han tenido las regulaciones del gobierno tanto de Biden como de Trump en los últimos años.

Por su parte, China puso manos a las obras junto a sus aliados tecnológicos, principalmente Huawei, con la finalidad de desarrollar una cadena de producción de chips más completa y útil para las labores de Inteligencia Artificial, algo que ya se cumplió con la integración del último chip de Huawei para entrenar al último modelo de DeepSeek.

Huang sin expectativas de volver a China

En su primer trimestre fiscal de 2027, el fabricante estadounidense de chips reportó ingresos trimestrales récord por 81,600 millones de dólares, un crecimiento de 85% frente al mismo periodo del año anterior.

"Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red", dijo Huang en su carta a inversionistas.

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Sin embargo, fue claro al expresar a sus inversionistas que “no esperaran nada” respecto a la posibilidad de volver a comercializar sus chips en China, pues al no poder tener presencia, los planes están centrados en los países donde tienen operaciones.

“No tengo ninguna expectativa, que es la razón por la que ponemos toda nuestra orientación, todos nuestros números y todos nuestros análisis con expertos en no invertir nada, no esperar nada”, dijo Huang.

A pesar de ello, no todo fue negativo, pues resaltó que tienen interés y ansia de volver a China si las condiciones mejoran. “Estaríamos encantados”, reconoció. “Tenemos muchos clientes allá, tenemos muchos socios y hemos estado allí durante 30 años”.

La semana pasada, Huang fue parte de los líderes empresariales que acompañó a Trump a la reunión con el presidente chino Xi Jinping, pero el tema de los chips no ocupó un lugar central en la conversación.

De hecho, el único avance significativo fue la aprobación por parte de los Estados Unidos y el Departamento de Comercio para permitir las ventas de chips H200 a Alibaba, Tencent, ByteDance y JD. Sin embargo, el gobierno chino no ha permitido la entrada de dichos chips.

No obstante, el crecimiento para la compañía no se detiene. En sus previsiones para el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2027, Nvidia espera que los ingresos alcancen los 91,000 millones de dólares, con una variación del 2%.

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