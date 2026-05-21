Nvidia reconoce que le entregó el mercado de chips chino a Huawei

En algún momento, el mercado chino representó al menos una cuarta parte de los ingresos en centros de datos de Nvidia, por lo que la frase de Huang es lapidaria y deja ver el efecto que han tenido las regulaciones del gobierno tanto de Biden como de Trump en los últimos años.

Por su parte, China puso manos a las obras junto a sus aliados tecnológicos, principalmente Huawei, con la finalidad de desarrollar una cadena de producción de chips más completa y útil para las labores de Inteligencia Artificial, algo que ya se cumplió con la integración del último chip de Huawei para entrenar al último modelo de DeepSeek.

Huang sin expectativas de volver a China

En su primer trimestre fiscal de 2027, el fabricante estadounidense de chips reportó ingresos trimestrales récord por 81,600 millones de dólares, un crecimiento de 85% frente al mismo periodo del año anterior.

"Nvidia se encuentra en una posición privilegiada en el centro de esta transformación, al ser la única plataforma que funciona en todas las nubes, impulsa todos los modelos de código abierto y de vanguardia, y se adapta a cualquier entorno donde se produzca IA, desde centros de datos hiperescalables hasta el borde de la red", dijo Huang en su carta a inversionistas.