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Alfa Wipes rompe tabúes y convierte la higiene masculina en un negocio millonario

La startup mexicana encontró en Shark Tank México el impulso para multiplicar por diez sus ventas mensuales y posicionar productos de higiene masculina en un mercado todavía lleno de tabúes.
vie 22 mayo 2026 04:27 PM
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Alfa Wipes, que está por cumplir dos años en el mercado, proyecta ventas superiores a 100 millones de pesos para 2027. (Foto: Alfa Wipes / Facebook. )

Cuando Jorge Cielak se presentó frente a los inversionistas de Shark Tank México, no solo llevó un producto de higiene personal. También puso sobre la mesa una apuesta por transformar el papel higiénico para hombres.

La propuesta de Alfa Wipes, una marca de toallitas húmedas diseñadas específicamente para el mercado masculino, logró captar la atención de cuatro tiburones e impulsó un crecimiento acelerado para la compañía, que pasó de vender exclusivamente en ecommerce a preparar su expansión nacional en tiendas físicas.

“Las toallitas húmedas y Alpha Wipes vienen a revolucionar una industria que, de alguna manera, se había quedado en el olvido de la innovación por muchísimas décadas y eso fue lo que llamó mucho la atención. También está la oportunidad de mercado, porque realmente es un producto que le habla a una gran parte de la población”, dice Jorge Cielak, CEO de Alpha Wipes.

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La participación en el programa marcó un punto de inflexión para la empresa. Antes de aparecer en televisión, Alfa Wipes registraba ventas cercanas a 400,000 pesos mensuales. Un año después, la cifra escaló a 4 millones de pesos al mes.

El crecimiento también comenzó a reflejarse en sus ingresos anuales. “En 2025 vendimos aproximadamente 8.4 millones de pesos y nuestras proyecciones para 2026 superan los 50 millones de pesos. Estamos teniendo un crecimiento súper acelerado. Es un crecimiento de 500% año contra año”, afirma Jorge Cielak.

El negocio de romper tabúes

La historia de Alfa Wipes comenzó oficialmente en junio de 2024, aunque la idea había surgido meses antes, luego de identificar cambios en los hábitos de consumo en mercados como Estados Unidos, donde cada vez más hombres utilizaban toallitas húmedas para bebés como complemento o sustituto del papel higiénico tradicional.

“Había muchos hombres utilizando toallitas para bebés, pero nadie presumía eso porque finalmente estabas usando un producto diseñado para bebés”, explica el directivo.

La oportunidad de negocio, sin embargo, estaba acompañada de un reto cultural. Hablar de higiene íntima masculina sigue siendo incómodo para una parte importante de los consumidores en México, por lo que la estrategia de la empresa se enfocó en normalizar la conversación mediante campañas con un tono humorístico y aspiracional.

“Es un tema tabú porque nadie habla de qué utiliza cuando va al baño. Nosotros empezamos a romper esa conversación y hasta se vuelve algo simpático”, comenta.

De ecommerce a los anaqueles

La empresa apostó por construir una identidad completamente orientada al consumidor masculino, desde la comunicación hasta el diseño del producto. A diferencia de las toallitas tradicionales, Alfa Wipes utiliza fibras biodegradables y desechables en el inodoro, además de contar con un tamaño mayor al de las versiones infantiles.

“Esto ya se vuelve un sustituto del papel de baño”, señala Cielak.

El crecimiento inicial de la marca estuvo impulsado principalmente por el comercio electrónico. Alfa Wipes arrancó operaciones en plataformas como Amazon y Mercado Libre, pero posteriormente encontró en TikTok Shop su principal motor comercial.

El desempeño digital abrió la puerta a una nueva etapa para la compañía: el retail físico. Actualmente, la marca ya tiene presencia en tiendas HEB y en más de 200 puntos de venta de GoMart. Además, prepara su llegada nacional a Farmacias del Ahorro y Sam’s Club.

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La apuesta por crear una nueva categoría

La expansión ocurre en un momento en el que las empresas de consumo buscan nuevas categorías de alto crecimiento en medio de mercados cada vez más competidos. En el caso de Alfa Wipes, la estrategia no solo consiste en aumentar ventas, sino en acelerar la adopción de un hábito que aún tiene baja penetración en México.

“Estamos más enfocados en ganar market share y crecer la categoría”, dice el directivo.

Las proyecciones de la compañía reflejan el tamaño de la apuesta. Alfa Wipes estima que en 2027 podría superar los 100 millones de pesos en ingresos y, en un horizonte de cinco años, acercarse a ventas anuales por 500 millones de pesos.

Detrás de esas metas, la empresa apuesta a que un segmento históricamente ignorado por la industria de higiene personal termine por convertirse en una de las categorías de mayor crecimiento dentro del consumo masculino.

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Tags

salud, higiene personal Emprendimiento Shark Tank

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