Alfa Wipes rompe tabúes y convierte la higiene masculina en un negocio millonario

La participación en el programa marcó un punto de inflexión para la empresa. Antes de aparecer en televisión, Alfa Wipes registraba ventas cercanas a 400,000 pesos mensuales. Un año después, la cifra escaló a 4 millones de pesos al mes.

El crecimiento también comenzó a reflejarse en sus ingresos anuales. “En 2025 vendimos aproximadamente 8.4 millones de pesos y nuestras proyecciones para 2026 superan los 50 millones de pesos. Estamos teniendo un crecimiento súper acelerado. Es un crecimiento de 500% año contra año”, afirma Jorge Cielak.

El negocio de romper tabúes

La historia de Alfa Wipes comenzó oficialmente en junio de 2024, aunque la idea había surgido meses antes, luego de identificar cambios en los hábitos de consumo en mercados como Estados Unidos, donde cada vez más hombres utilizaban toallitas húmedas para bebés como complemento o sustituto del papel higiénico tradicional.

“Había muchos hombres utilizando toallitas para bebés, pero nadie presumía eso porque finalmente estabas usando un producto diseñado para bebés”, explica el directivo.

La oportunidad de negocio, sin embargo, estaba acompañada de un reto cultural. Hablar de higiene íntima masculina sigue siendo incómodo para una parte importante de los consumidores en México, por lo que la estrategia de la empresa se enfocó en normalizar la conversación mediante campañas con un tono humorístico y aspiracional.

“Es un tema tabú porque nadie habla de qué utiliza cuando va al baño. Nosotros empezamos a romper esa conversación y hasta se vuelve algo simpático”, comenta.

De ecommerce a los anaqueles

La empresa apostó por construir una identidad completamente orientada al consumidor masculino, desde la comunicación hasta el diseño del producto. A diferencia de las toallitas tradicionales, Alfa Wipes utiliza fibras biodegradables y desechables en el inodoro, además de contar con un tamaño mayor al de las versiones infantiles.

“Esto ya se vuelve un sustituto del papel de baño”, señala Cielak.

El crecimiento inicial de la marca estuvo impulsado principalmente por el comercio electrónico. Alfa Wipes arrancó operaciones en plataformas como Amazon y Mercado Libre, pero posteriormente encontró en TikTok Shop su principal motor comercial.

El desempeño digital abrió la puerta a una nueva etapa para la compañía: el retail físico. Actualmente, la marca ya tiene presencia en tiendas HEB y en más de 200 puntos de venta de GoMart. Además, prepara su llegada nacional a Farmacias del Ahorro y Sam’s Club.

