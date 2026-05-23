Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad

Copa Mundial 2026_Galería Desktop Home Expansión
Empresas

Kia presenta la flotilla que utilizará la FIFA durante el Mundial 2026

La marca presentó ocho modelos para brindar soporte a las operaciones del torneo en los mercados anfitriones.
sáb 23 mayo 2026 12:21 PM
Añadir Expansión en Google
Kia presenta flotilla que utilizará la FIFA durante el Mundial 2026
Los autos entregados por Kia incluyen modelos Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, Niro, Sonet y K4 en sus versiones sedán y hatchback, ambos hechos en México.

Kia inició la entrega de los vehículos que utilizará la FIFA durante el Mundial 2026, un torneo que durante semanas transformará aeropuertos, hoteles, avenidas y la movilidad de millones de personas en México, Estados Unidos y Canadá.

Como socio oficial de movilidad de la Copa del Mundo, la marca presentó ocho modelos en el SoFi Stadium de Los Ángeles: Telluride, Sportage, Carnival, Sorento, Niro, Sonet y el K4 en sus versiones sedán y hatchback, estos últimos fabricados en México.

En total, Kia pondrá una flotilla de 660 vehículos para apoyar la operación del torneo en los países anfitriones. La meta pasa por integrarse a la experiencia de los partidos y mantenerse presentes en momentos que millones de personas asociarán con el evento durante años.

Publicidad

“Las experiencias se tienen que convertir en algo real de marca que integre negocio y propósito”, dijo en entrevista previa Juan Carlos Ortega, director de marketing, producto y relaciones públicas de Hyundai Motor México, grupo al que pertenece Kia.

El ejecutivo reconoce que operar una marca dentro del Mundial implica una presión distinta frente a cualquier otro patrocinio deportivo. “Este país se va a detener”, afirmó Ortega sobre el impacto que esperan durante junio y julio de 2026.

La estrategia también obligó a reorganizar prioridades internas. Hyundai, por ejemplo, decidió reducir su presencia en festivales musicales para concentrar recursos y activaciones alrededor del torneo.

Parte de esa apuesta pasa por conectar con consumidores incluso fuera de las ciudades sede. Además de Guadalajara y Monterrey, Hyundai planea una gira nacional de domos temáticos y activaciones para acercar experiencias mundialistas a estados donde no habrá partidos, mientras Kia se enfocará en respaldar la logística y movilidad del torneo.

“Queremos generar una conexión auténtica con todas las audiencias, no solamente locales, sino también internacionales”, señaló Ortega.

El Mundial cambia la operación de marketing dentro de las automotrices

La magnitud del torneo ha cambiado la manera en que las marcas patrocinadoras y no patrocinadoras planean su presupuesto y estrategia comercial.

Ortega asegura que para ellos el Mundial 2026 representa una inversión 40% más alta que Qatar 2022, debido a la carga operativa de equipos completos de marketing, agencias y proveedores que desde hace meses trabajan en activaciones, logística y experiencias ligadas al torneo.

“Hijo, pues yo creo que también un 40%”, expresó Ortega cuando se le preguntó cuánto aumentó el trabajo de su área.

La automotriz también participará en el Trophy Tour de la FIFA junto con Coca-Cola, además de encargarse de parte del transporte de ejecutivos, celebridades y personal ligado al torneo.

Para las automotrices, el desafío no se queda estancado en ventas inmediatas. Actualmente, Hyundai calcula que tres de cada 10 personas en México todavía no identifican la marca, por lo que el Mundial funciona como una plataforma para elevar reconocimiento, consideración y percepción entre nuevas audiencias.

“Estos momentos súper emocionales que genera el Mundial eventualmente se quedan en la recordación”, dice Ortega. Ese es justo uno de los efectos más buscados por las marcas que participan en el torneo.

Publicidad

Tags

Mercadotecnia Kia Motors

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad