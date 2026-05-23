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Bitcoin Pizza Day marca 15 años de transformación del ecosistema cripto

Salvador Rivero, de Binance México, afirma que bitcoin pasó de una transacción experimental a una industria que impulsa pagos digitales y nuevos marcos regulatorios.
sáb 23 mayo 2026 10:47 AM
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bitcoin y pizza
Aquellas dos pizzas compradas en 2010 siguen funcionando como recordatorio de que una transacción aparentemente menor terminó por abrir uno de los debates financieros más relevantes de las últimas décadas. (24K-Production/Getty Images)

El 22 de mayo de 2010, un programador pagó dos pizzas con 10,000 bitcoins. En ese momento, la operación parecía apenas una curiosidad entre entusiastas de internet. Después de 15 años, aquella transacción es recordada como el punto de partida de una industria que hoy mueve billones de dólares, impulsa nuevas plataformas financieras y obliga a gobiernos, bancos y reguladores a redefinir la manera en que circula el dinero en el mundo digital.

La historia de bitcoin comenzó dos años antes, en plena crisis financiera global. En 2008 apareció el white paper firmado por Satoshi Nakamoto, una identidad que hasta hoy permanece desconocida, con la propuesta de crear un sistema descentralizado capaz de operar sin intermediarios financieros. La idea era construir una red donde las transacciones pudieran validarse mediante blockchain, una tecnología que registra operaciones en cadenas de bloques imposibles de alterar sin consenso colectivo.

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Para Salvador Rivero, el llamado Pizza Day representa más un símbolo cultural que un simple aniversario dentro de la comunidad cripto. El directivo considera que el episodio ayudó a consolidar la narrativa alrededor de Bitcoin y evidenció cómo un activo que prácticamente no tenía valor monetario comenzó a adquirir relevancia económica global.

“Fue la primera vez donde efectivamente se hizo una transacción entre una persona que tenía bitcoin y otra persona que aceptó bitcoin como medio de pago. Lo que terminó haciéndolo famoso fue el monto, porque eran 10,000 bitcoins cuando todavía no tenían realmente valor monetario y hoy representan una fortuna”, señala Rivero.

Durante sus primeros años, bitcoin estuvo asociado principalmente con comunidades tecnológicas y perfiles de alto riesgo financiero. Sin embargo, el ecosistema comenzó a transformarse entre 2017 y 2021, cuando aparecieron nuevas aplicaciones vinculadas con contratos inteligentes, finanzas descentralizadas y activos digitales respaldados en blockchain. El crecimiento también estuvo acompañado por episodios de volatilidad extrema y el colapso de proyectos que no lograron consolidarse.

La pandemia aceleró otro cambio importante para el sector. Fondos de inversión, gestoras de activos y bancos empezaron a explorar la infraestructura blockchain como una alternativa para reducir costos y agilizar operaciones financieras. Empresas como BlackRock, Franklin Templeton y Fidelity Investments impulsaron productos relacionados con activos digitales y fondos cotizados vinculados con bitcoin.

“En blockchain las operaciones pueden liquidarse prácticamente al instante y sin tantos intermediarios. Eso reduce costos y cambia completamente la lógica de operación tradicional. Lo que estamos viendo es que muchas instituciones financieras ya empiezan a construir infraestructura sobre esta tecnología”, explica Rivero.

La expansión del mercado también modificó el perfil de los usuarios. De acuerdo con datos de Binance citados por el directivo, más del 75% de sus clientes provienen actualmente de mercados emergentes, donde millones de personas todavía no tienen acceso pleno al sistema bancario tradicional. La industria cripto ha encontrado en esas economías uno de sus principales espacios de crecimiento.

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El crecimiento del ecosistema cripto también abrió nuevas discusiones regulatorias. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco de Pagos Internacionales han advertido sobre riesgos relacionados con lavado de dinero, protección de usuarios y estabilidad financiera. Al mismo tiempo, los gobiernos de Estados Unidos y Europa han comenzado a construir marcos regulatorios más específicos para supervisar plataformas y operaciones digitales.

En México, el debate regulatorio también comenzó a tomar mayor relevancia. Rivero señaló que la claridad jurídica será uno de los elementos decisivos para impulsar la adopción institucional y ampliar la confianza en el sector. La industria considera que la regulación puede facilitar nuevas inversiones y acelerar el desarrollo de infraestructura financiera basada en blockchain.

“Estamos en un momento increíblemente interesante para la adopción de la tecnología blockchain. Tener un camino regulatorio más claro permite que más empresas inviertan y desarrollen productos. Lo que veremos en los próximos años será un sistema financiero mucho más accesible, más barato y más eficiente para las personas”, sostiene Rivero.

Mientras gobiernos y empresas avanzan en la definición de nuevas reglas para el mercado digital, bitcoin continúa moviéndose entre dos mundos: el de un activo financiero altamente especulativo y el de una infraestructura tecnológica que busca transformar pagos, inversiones y servicios bancarios. Aquellas dos pizzas compradas en 2010 siguen funcionando como recordatorio de que una transacción aparentemente menor terminó por abrir uno de los debates financieros más relevantes de las últimas décadas.

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