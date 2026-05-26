Grupo Carso anuncia inversión de 5,000 millones de dólares en México para 2026

Como parte de estos esfuerzos, el empresario destacó la creación del Consejo Nacional de Inversiones, en el que participan alrededor de 20 empresarios. El objetivo de este Consejo, detalló Slim, es determinar cómo propiciar la inversión y replicar algunas estrategias en los estados y municipios del país.

“Estamos platicando para hacer inversiones en los estados”, dijo el empresario. “En estas reuniones cada quien plantea lo que siente que le estorba (para invertir), además de ser reuniones directas, abiertas y cordiales”, añadió.

Slim Helú compartió que en la última reunión ya se planteó hacia qué rubros y proyectos se orientará el capital, aunque no reveló los rubros ni qué otros empresarios formaron parte de estos encuentros.

El hombre más rico de México compartió que uno de los planteamientos para promover las inversiones es la implementación de una ventanilla única para trámites, en línea con el planteamiento de diversos sectores y cámaras empresariales respecto a la necesidad de agilizar trámites.

Irracional, la calificación de Moody’s

Carlos Slim también se refirió a la evaluación de riesgo soberano. Moody’s ajustó recientemente la calificación crediticia soberana de México de ‘Baa2’ a ‘Baa3’, un movimiento que el empresario calificó como “irracional”.

El empresario sostuvo que este tipo de evaluaciones responden, en su opinión, a una visión de los “tecnócratas” que proyectan que la deuda del país podría alcanzar 60% del PIB al cierre del año.

Slim consideró que las agencias calificadoras deberían incorporar en su análisis no solo el nivel de deuda, sino también la dirección de la inversión pública y privada.

“Lo que deberían de ver es en qué está invirtiendo. Si logramos empezar a invertir y a crecer, como es de esperarse, pues es irracional esa calificación”, señaló el empresario.