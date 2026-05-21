Carlos Slim levanta un imperio de hospitales: la red médica multimillonaria que controla Carso

El negocio de hospitales de Carlos Slim

La apuesta hospitalaria de Inmuebles Carso opera bajo un esquema en el que la empresa desarrolla y mantiene la propiedad de los inmuebles, mientras Grupo Star Médica se encarga de administrarlos y operar los servicios médicos mediante contratos de arrendamiento de largo plazo.

A través de su subsidiaria Inmobiliaria para el Desarrollo de Proyectos (IDP), el grupo construye, equipa y desarrolla hospitales que posteriormente forman parte de su portafolio de propiedades de inversión. Los propios reportes financieros de la compañía señalan que IDP “construye, equipa, desarrolla y arrienda los inmuebles” utilizados por Star Médica.

Uno de los movimientos más importantes dentro de esta estrategia ocurrió en 2012, cuando Inmuebles Carso adquirió el 100% de las acciones del Hospital Santa Fe —actual Star Médica Centro— por 196 millones de pesos, según el reporte anual de aquel año .

Con el paso de los años, la división hospitalaria se expandió a distintas ciudades del país. Los informes corporativos mencionan hospitales y proyectos en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí.

Además de los hospitales, el conglomerado también obtiene ingresos mediante la venta y renta de consultorios médicos dentro de estos complejos, tanto para médicos particulares como para el propio Grupo Star Médica.

La inversión en este negocio continúa creciendo. Uno de los proyectos recientes más importantes fue el Hospital Star Médica Polanco, cuya inversión presupuestada ascendió a 2,100 millones de pesos.