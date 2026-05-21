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Carlos Slim levanta un imperio de hospitales: la red médica multimillonaria que controla Carso

Hospitales, consultorios y plazas comerciales forman parte de la estrategia con la que Carlos Slim expande el negocio privado de la salud mediante Inmuebles Carso y Star Médica.
jue 21 mayo 2026 01:10 PM
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Carlos Slim construyó una red hospitalaria mediante Inmuebles Carso y Star Médica. (YURI CORTEZ/AFP)

Carlos Slim es el empresario más importante de México y una de las figuras más influyentes del mundo de los negocios en América Latina. Gran parte de su éxito se explica por la diversificación de sus inversiones y empresas, que abarcan sectores como telecomunicaciones, comercio, minería, infraestructura y construcción.

Es justamente en este último sector donde una de sus compañías, Inmuebles Carso, también ha extendido su presencia al ámbito de la salud mediante la construcción y desarrollo de hospitales tanto en el Valle de México como en distintos estados del país.

A continuación te explicamos cómo funciona esta apuesta poco conocida dentro del imperio empresarial de Slim, cuál es su modelo de operación y qué resultados ha obtenido recientemente en el sector hospitalario.

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El negocio de hospitales de Carlos Slim

La apuesta hospitalaria de Inmuebles Carso opera bajo un esquema en el que la empresa desarrolla y mantiene la propiedad de los inmuebles, mientras Grupo Star Médica se encarga de administrarlos y operar los servicios médicos mediante contratos de arrendamiento de largo plazo.

A través de su subsidiaria Inmobiliaria para el Desarrollo de Proyectos (IDP), el grupo construye, equipa y desarrolla hospitales que posteriormente forman parte de su portafolio de propiedades de inversión. Los propios reportes financieros de la compañía señalan que IDP “construye, equipa, desarrolla y arrienda los inmuebles” utilizados por Star Médica.

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Uno de los movimientos más importantes dentro de esta estrategia ocurrió en 2012, cuando Inmuebles Carso adquirió el 100% de las acciones del Hospital Santa Fe —actual Star Médica Centro— por 196 millones de pesos, según el reporte anual de aquel año .

Con el paso de los años, la división hospitalaria se expandió a distintas ciudades del país. Los informes corporativos mencionan hospitales y proyectos en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí.

Además de los hospitales, el conglomerado también obtiene ingresos mediante la venta y renta de consultorios médicos dentro de estos complejos, tanto para médicos particulares como para el propio Grupo Star Médica.

La inversión en este negocio continúa creciendo. Uno de los proyectos recientes más importantes fue el Hospital Star Médica Polanco, cuya inversión presupuestada ascendió a 2,100 millones de pesos.

Star Médica
Star Médica administra los hospitales, mientras Carso controla la infraestructura. (Star Médica)

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Vivo, la otra clave del negocio hospitalario de Slim

Junto a los hospitales Star Médica, el grupo de Carlos Slim también ha desarrollado otra pieza estratégica dentro de su ecosistema de salud: Vivo Entorno Médico, una red de consultorios y servicios médicos integrada directamente a centros comerciales y desarrollos inmobiliarios de Inmuebles Carso.

A diferencia de los grandes hospitales, Vivo está enfocado en atención ambulatoria, consultorios médicos, laboratorios y servicios de diagnóstico en espacios más compactos, pero ubicados en zonas de alta afluencia comercial.

Los proyectos más representativos son Vivo Ciudad Jardín y Vivo Ciudad Azteca, ambos instalados dentro de plazas comerciales propiedad del propio grupo de Slim en el Estado de México.

Vivo Ciudad Azteca opera dentro del Mexipuerto Cementos Fortaleza Ciudad Azteca, un desarrollo de uso mixto inaugurado en 2009 que combina centro comercial y terminal multimodal conectada con la Línea B del Metro. El complejo cuenta con 84 locales, además de Chedraui, Sanborns, Cinemex y Hospital Vivo como parte de sus principales espacios comerciales.

Por su parte, Vivo Ciudad Jardín se ubica dentro de Plaza Ciudad Jardín, Ciudad Nezahualcóyotl, uno de los centros comerciales más importantes del oriente del Valle de México. El complejo, inaugurado en 2008, reúne 165 locales y tiendas ancla como Liverpool y Sears.

El modelo muestra cómo funciona la integración del ecosistema de negocios de Carso: el conglomerado desarrolla centros comerciales, infraestructura urbana, espacios médicos y áreas comerciales dentro de un mismo proyecto inmobiliario.

Así, mientras Star Médica opera hospitales de mayor complejidad, Vivo se convierte en la puerta de entrada para consultas, atención cotidiana y servicios médicos de proximidad, todo dentro de propiedades del propio grupo empresarial.

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Los hospitales de la red de Inmuebles Carso y Star Médica

De acuerdo con información de su página web , la red hospitalaria y médica ligada a Inmuebles Carso y Star Médica tiene presencia en distintas regiones del país mediante hospitales, complejos médicos y centros Vivo integrados a desarrollos inmobiliarios del grupo.

Estas son las ciudades y unidades que forman parte de la red:

-Aguascalientes

-Chihuahua

-Ciudad Juárez

-León

-Mérida

-Morelia

-Puebla

-Querétaro

-San Luis Potosí

-Tijuana

-Veracruz

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Zona Metropolitana del Valle de México

-HIP

-Lomas

-Lomas Verdes

-Luna Parc

-Pedregal

-Polanco

-Roma

-Santa Fe

-Tlalnepantla

-Vivo Ciudad Azteca

-Vivo Jardín Bicentenario

Star Médica
La división hospitalaria opera en varias ciudades y zonas premium del país. (Star Médica)

Las conclusiones

Más allá de los hospitales, el negocio de salud construido alrededor de Inmuebles Carso revela una estrategia empresarial mucho más amplia: controlar no solo los servicios médicos, sino también el ecosistema inmobiliario y comercial que los rodea.

El modelo permite que cada proyecto se alimente de distintas fuentes de ingresos al mismo tiempo. Un mismo desarrollo puede incluir hospitales, consultorios, plazas comerciales, oficinas, estacionamientos, entretenimiento y servicios urbanos conectados entre sí.

Eso explica por qué proyectos como Ciudad Jardín o Ciudad Azteca no funcionan únicamente como centros médicos o plazas comerciales, sino como complejos integrales donde el flujo de personas, consumo y servicios termina beneficiando a todo el ecosistema del grupo.

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La estrategia también muestra cómo el sector salud se convirtió en una extensión natural del negocio inmobiliario de Slim. Mientras otros grupos privados apostaron por operar hospitales directamente, Inmuebles Carso optó por quedarse con la infraestructura, los terrenos y la renta de largo plazo, reduciendo riesgos operativos y asegurando ingresos constantes.

Al mismo tiempo, la expansión de Star Médica y Vivo refleja el crecimiento del mercado de salud privada en México, especialmente entre sectores medios y medios-altos que buscan atención médica fuera del sistema público.

En conjunto, la red hospitalaria de Carso deja ver cómo el empresario logró integrar construcción, bienes raíces, comercio y servicios médicos dentro de una misma estrategia de negocios, convirtiendo a la salud en otra pieza clave de su imperio empresarial.

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Inmuebles Carso, S.A.B. de C.V. Carlos Slim Domit

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