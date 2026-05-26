Del ranking de Los 100 empresarios más importantes de México elaborado por la revista Expansión, al menos nueve tienen algo en común además de su éxito en los negocios: estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre ellos destaca Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico del país y una de las figuras más influyentes del sector empresarial en América Latina.
Cuando se habla de los grandes magnates mexicanos suele pensarse en universidades privadas y escuelas de negocios en el extranjero. Aunque varios integrantes del listado sí provienen de esas instituciones, también existe un grupo que pasó por las aulas de la llamada máxima casa de estudios del país.
Los empresarios formados en la UNAM han construido compañías y carreras en sectores muy distintos. Sus negocios abarcan áreas como telecomunicaciones, minería, comercio, industria textil, deporte, entretenimiento, seguros, servicios financieros y el sector industrial, mostrando la diversidad de perfiles que han surgido de la universidad pública más importante de México.
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Carlos Slim Helú
Lugar en la lista: 1
Empresas que preside: América Móvil / Grupo Carso / Minera Frisco / Inmuebles Carso
País: México
Nacido en la Ciudad de México en 1940, Carlos Slim Helú estudió Ingeniería Civil en la UNAM antes de construir uno de los conglomerados empresariales más grandes de América Latina. Su presencia se extiende a sectores como telecomunicaciones, infraestructura, minería, comercio y bienes raíces. Desde América Móvil controla marcas clave del mercado de telefonía y telecomunicaciones, mientras que Grupo Carso mantiene operaciones industriales, comerciales y de construcción. También participa en negocios mineros mediante Minera Frisco y en el sector inmobiliario con Inmuebles Carso.
Rafael Kalach Mizrahi
Lugar en la lista: 19
Empresas que preside: Grupo Kaltex / Circle K México
País: México
Rafael Kalach Mizrahi, originario de la Ciudad de México y egresado de Contaduría Pública en la UNAM, consolidó su carrera en la industria textil mexicana. Grupo Kaltex se convirtió en uno de los mayores productores textiles del país, con operaciones que abarcan desde fibras y telas hasta prendas terminadas. Además, el empresario amplió su presencia hacia el comercio minorista mediante Circle K México y también participa como consejero en algunos de los grupos corporativos más relevantes del país.
Rolando Vega Sáenz estudió Contabilidad en la UNAM y posteriormente cursó alta dirección en el IPADE. Su nombre está ligado al sector asegurador mexicano a través de Seguros Atlas, firma especializada en seguros patrimoniales, médicos y empresariales. Además de su actividad empresarial, mantiene presencia en organismos financieros y empresariales como el Consejo Mexicano de Negocios y el Club de Banqueros de México.
Agustín Franco Macías
Lugar en la lista: 78
Empresa que preside: Grupo Infra
País: México
Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la UNAM, Agustín Franco Macías desarrolló su carrera en el sector industrial al frente de Grupo Infra. La empresa se especializa en la producción y distribución de gases industriales, medicinales y especiales utilizados en hospitales, manufactura y procesos industriales. Con el paso de los años, Grupo Infra logró posicionarse como uno de los principales jugadores mexicanos en este segmento estratégico.
Carlos Hank Rhon nació en el Estado de México en 1947 y estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNAM. Desde Grupo Hermes impulsó negocios vinculados con infraestructura, energía, construcción y transporte. El conglomerado ha participado en distintos proyectos industriales y de obra pública en México, consolidándose como uno de los grupos privados más influyentes en sectores estratégicos de la economía nacional.
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Guillermo Francisco Vogel Hinojosa
Lugar en la lista: 86
Empresas que preside: Grupo Collado / Exportaciones IM Promoción
País: México
Guillermo Francisco Vogel Hinojosa estudió Administración de Empresas en la UNAM y complementó su formación con un MBA en la Universidad de Texas. Su trayectoria empresarial se desarrolló principalmente en la industria acerera y metalúrgica. Desde Grupo Collado participa en el procesamiento, distribución y comercialización de acero para sectores industriales y de construcción.
Salvador Oñate Ascencio
Lugar en la lista: 94
Empresas que preside: Grupo Financiero BanBajío / Grupo Soni
País: México
Originario de Guanajuato y egresado de Contabilidad en la UNAM, Salvador Oñate Ascencio construyó una de las instituciones financieras más relevantes del Bajío mexicano. BanBajío se consolidó como un banco con fuerte presencia en financiamiento empresarial, agroindustria y pequeñas y medianas empresas. Paralelamente, el empresario también expandió sus actividades mediante Grupo Soni.
Empresas que preside: Grupo Martí / Sports City / Diablos Rojos del México
País: México
Alfredo Harp Helú, nacido en la Ciudad de México en 1944, estudió Contabilidad en la UNAM y desarrolló una carrera ligada tanto al mundo financiero como al deporte y el entretenimiento. A través de Grupo Martí y Sports City impulsó negocios enfocados en actividad física, bienestar y artículos deportivos. Además, es propietario de los Diablos Rojos del México, una de las franquicias más emblemáticas del béisbol nacional.
Miguel Rincón Arredondo
Lugar en la lista: 100
Empresa que preside: BioPAPPEL
País: México
Miguel Rincón Arredondo, originario de Durango y egresado de Ingeniería Civil en la UNAM, construyó su carrera empresarial en la industria papelera y de reciclaje. BioPAPPEL se convirtió en uno de los grupos más importantes del sector en México gracias a su producción de papel, empaques y materiales derivados. La empresa también ha destacado por su enfoque en reciclaje y sustentabilidad.
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¿Qué revela el perfil de los empresarios formados en la UNAM?
El grupo de empresarios egresados de la UNAM que aparece en la lista de los 100 más importantes de México deja ver varios patrones. El primero es el peso que tienen las carreras técnicas y administrativas dentro del mundo de los negocios. Ingenierías, contabilidad y administración son las áreas de estudio más repetidas entre quienes terminaron al frente de corporativos ligados a telecomunicaciones, industria, finanzas, construcción y manufactura.
También destaca que muchos de ellos construyeron sus empresas en sectores clave para la economía mexicana. Varias de las compañías que presiden están relacionadas con servicios masivos, infraestructura, producción industrial, banca, seguros o consumo, actividades que tienen impacto directo en millones de personas y en el funcionamiento diario del país.
Otro punto relevante es que varios de estos empresarios no solo dirigen compañías, sino que además participan en consejos de administración y organismos empresariales de alto nivel. Eso les permite tener presencia tanto en el ámbito corporativo como en espacios donde se discuten temas económicos y financieros relevantes para México.
El listado también rompe parcialmente con la idea de que los grandes magnates mexicanos provienen únicamente de universidades privadas o extranjeras. La presencia de egresados de la UNAM dentro del ranking muestra cómo la universidad pública más importante del país también ha sido semillero de algunos de los perfiles empresariales más influyentes de las últimas décadas.