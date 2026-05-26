Del ranking de Los 100 empresarios más importantes de México elaborado por la revista Expansión, al menos nueve tienen algo en común además de su éxito en los negocios: estudiaron en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entre ellos destaca Carlos Slim Helú, considerado el hombre más rico del país y una de las figuras más influyentes del sector empresarial en América Latina.

Cuando se habla de los grandes magnates mexicanos suele pensarse en universidades privadas y escuelas de negocios en el extranjero. Aunque varios integrantes del listado sí provienen de esas instituciones, también existe un grupo que pasó por las aulas de la llamada máxima casa de estudios del país.

Los empresarios formados en la UNAM han construido compañías y carreras en sectores muy distintos. Sus negocios abarcan áreas como telecomunicaciones, minería, comercio, industria textil, deporte, entretenimiento, seguros, servicios financieros y el sector industrial, mostrando la diversidad de perfiles que han surgido de la universidad pública más importante de México.