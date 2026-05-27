La empresa explicó que el programa alcanzó una escala suficiente para ser incorporado a sus reportes financieros. “Estamos empezando a informarlo externamente porque alcanzamos los 200,000 clientes. Creemos que ahora es lo suficientemente grande como para reportarlo como parte de nuestra cartera actual, en lugar de una iniciativa. Así que está pasando de ser un proyecto a formar parte de nuestra cartera”, explicó en una llamada con inversionistas Gonzalo Gallegos, director de finanzas de El Puerto de Liverpool.

El movimiento representa un cambio estructural para El Puerto de Liverpool, que durante años concentró su negocio financiero en tarjetas de crédito dirigidas a consumidores bancarizados y con mayor poder adquisitivo, principalmente dentro de sus tiendas departamentales.

Suburbia como puerta de entrada al crédito masivo

Con Minipagos, la compañía entra en un terreno más cercano al de sus competidores tradicionales en financiamiento minorista. El esquema está diseñado para consumidores de segmentos medios y bajos, con pagos quincenales y compras de menor ticket, lo que amplía el alcance de Suburbia hacia una base de clientes más amplia.

La apuesta cobra relevancia en un país donde el acceso al crédito es determinante para adquirir bienes duraderos como electrodomésticos, pantallas o línea blanca. En ese contexto, el financiamiento se convierte en un factor decisivo para concretar compras, especialmente entre consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

El proyecto comenzó a delinearse desde 2021, tras el impacto de la pandemia, cuando la compañía identificó la necesidad de acercarse a consumidores que no eran clientes habituales de sus tiendas departamentales.

Desde entonces, Suburbia se convirtió en el vehículo para explorar esquemas de financiamiento de pagos pequeños, similares a los de sus competidores de mayor escala en el segmento popular.

Ahora, el programa ya forma parte de la operación financiera del grupo. La base de tarjetahabientes de Liverpool alcanzó 8.7 millones de clientes, cifra que ahora incluye las más de 200,000 cuentas activas de Minipagos, reflejando su integración dentro del ecosistema de crédito de la compañía.