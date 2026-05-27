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Liverpool expande su crédito masivo con minipagos en Suburbia y alcanza 200,000 cuentas activas

La cadena minorista entra al negocio de los “abonos chiquitos” para disputar el consumo popular dominado históricamente por Elektra y Coppel.
mié 27 mayo 2026 05:55 AM
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Suburbia impulsa su esquema de “Minipagos” con más de 200 mil clientes, estrategia con la que Liverpool busca ampliar su negocio financiero hacia el consumo masivo en México. (Foto: Mara Echeverria / Expansión.)

El Puerto de Liverpool está acelerando la expansión de su brazo financiero con Suburbia como plataforma de entrada a un segmento de consumo más masivo. A través de su esquema de crédito Minipagos , la compañía ya superó las 200,000 cuentas activas, una cifra que marca el punto en el que la empresa decidió dejar de tratarlo como un piloto y comenzar a integrarlo formalmente a su negocio financiero.

El avance coloca a Suburbia en una competencia más directa con modelos de financiamiento como los de Elektra y Coppel, que históricamente han dominado el crédito al consumo de pagos frecuentes en segmentos de menores ingresos. En este esquema, los llamados ‘abonos chiquitos’ permiten acceder a bienes duraderos mediante pagos quincenales, principalmente en zonas suburbanas.

“Suburbia impulsa ‘minipagos’ para competir con Coppel y Elektra”, resume la propia compañía al describir la evolución del programa, que ya dejó de ser una iniciativa aislada para convertirse en una pieza visible dentro de su estrategia financiera.

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La empresa explicó que el programa alcanzó una escala suficiente para ser incorporado a sus reportes financieros. “Estamos empezando a informarlo externamente porque alcanzamos los 200,000 clientes. Creemos que ahora es lo suficientemente grande como para reportarlo como parte de nuestra cartera actual, en lugar de una iniciativa. Así que está pasando de ser un proyecto a formar parte de nuestra cartera”, explicó en una llamada con inversionistas Gonzalo Gallegos, director de finanzas de El Puerto de Liverpool.

El movimiento representa un cambio estructural para El Puerto de Liverpool, que durante años concentró su negocio financiero en tarjetas de crédito dirigidas a consumidores bancarizados y con mayor poder adquisitivo, principalmente dentro de sus tiendas departamentales.

Suburbia como puerta de entrada al crédito masivo

Con Minipagos, la compañía entra en un terreno más cercano al de sus competidores tradicionales en financiamiento minorista. El esquema está diseñado para consumidores de segmentos medios y bajos, con pagos quincenales y compras de menor ticket, lo que amplía el alcance de Suburbia hacia una base de clientes más amplia.

La apuesta cobra relevancia en un país donde el acceso al crédito es determinante para adquirir bienes duraderos como electrodomésticos, pantallas o línea blanca. En ese contexto, el financiamiento se convierte en un factor decisivo para concretar compras, especialmente entre consumidores fuera del sistema bancario tradicional.

El proyecto comenzó a delinearse desde 2021, tras el impacto de la pandemia, cuando la compañía identificó la necesidad de acercarse a consumidores que no eran clientes habituales de sus tiendas departamentales.

Desde entonces, Suburbia se convirtió en el vehículo para explorar esquemas de financiamiento de pagos pequeños, similares a los de sus competidores de mayor escala en el segmento popular.

Ahora, el programa ya forma parte de la operación financiera del grupo. La base de tarjetahabientes de Liverpool alcanzó 8.7 millones de clientes, cifra que ahora incluye las más de 200,000 cuentas activas de Minipagos, reflejando su integración dentro del ecosistema de crédito de la compañía.

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El crecimiento del programa ocurre en paralelo a una mayor relevancia del negocio financiero dentro de los resultados de Liverpool. Durante el primer trimestre del año, los ingresos de esta división crecieron 11.6%, impulsados por la expansión del portafolio de crédito, mientras que la cartera bruta avanzó 10%.

En el mismo periodo, la compañía reportó ingresos consolidados por 45,418 millones de pesos, una caída marginal de 0.2% frente al año previo. Mientras el negocio comercial retrocedió 1.9%, el desempeño financiero ayudó a compensar la debilidad del consumo.

Las ventas mismas tiendas disminuyeron 2.5% en Liverpool y 3.1% en Suburbia , afectadas por una menor afluencia de clientes, aunque parcialmente compensadas por un mayor ticket promedio.

El crédito se ha convertido en una herramienta central para sostener el consumo dentro de las tiendas. “Creo que hay algunas señales alentadoras en el contexto económico, como el aumento general del empleo y los salarios, pero también el uso del crédito. Y como uno de los actores relevantes en ese sector, el uso del crédito también se traduce para nosotros en un mayor uso del crédito, lo que respalda el consumo general”, comentó Gallegos.

Riesgo crediticio en el crecimiento de los “abonos chiquitos”

Sin embargo, la expansión del financiamiento también ha venido acompañada de señales de presión en la calidad de la cartera. La empresa reconoció un aumento en los focos de deterioro crediticio, lo que la llevó a incrementar provisiones para pérdidas.

“Hemos visto algunas señales de alerta temprana sobre el deterioro general de la cartera, y por eso hemos aumentado nuestras provisiones para pérdidas crediticias”, señaló el directivo.

El Índice de Cartera Vencida alcanzó 4.4%, un incremento de 70 puntos base respecto al año anterior, mientras que las provisiones para cuentas incobrables aumentaron 25.3%, equivalente a 1,485 millones de pesos adicionales.

El mayor riesgo crediticio es consecuencia directa de la expansión hacia segmentos más amplios de consumidores. El modelo de “abonos chiquitos” permite incorporar nuevos clientes, pero también eleva la exposición a perfiles con mayor sensibilidad a choques de ingreso.

Para analistas del sector, el avance de Suburbia no solo representa una expansión comercial, sino también un reposicionamiento competitivo en el crédito al consumo.

“El problema es que Suburbia no tiene la huella geográfica para competir a la misma escala que las otras dos, aunque viendo mercados locales, pudiera ser que les ayude a ganar participación dentro del área de influencia de sus tiendas”, señaló Carlos Hermosillo, analista bursátil independiente.

Desde su perspectiva, el modelo de financiamiento masivo también está estrechamente ligado al entorno económico y a la presión sobre el poder adquisitivo de los consumidores.

“Si estos últimos los sacó a crédito, el consumidor puede optar incluso por caer en mora y buscar quitas”, añadió, al referirse al riesgo de deterioro en categorías como ropa y electrodomésticos, que suelen financiarse bajo esquemas de pagos quincenales.

Pese a ello, Liverpool mantiene la apuesta por el segmento como uno de los principales motores de expansión de su negocio financiero, donde Suburbia se ha convertido en la vía más directa para entrar al mercado de consumo masivo.

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EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V.

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