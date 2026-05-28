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El Mundial 2026 acelera la derrota de la TV de paga frente al streaming

ViX, plataforma de TelevisaUnivision, transmitirá los 104 partidos del torneo en un mercado en el que la televisión restringida pierde exclusividad y suscriptores.
jue 28 mayo 2026 05:55 AM
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Ni el Mundial 2026 salvará a la TV de paga: la razón por la que el streaming 'golpea' a Izzi o Sky
El encarecimiento de los paquetes tradicionales y la pérdida de exclusividad deportiva reducen el atractivo de la televisión de paga entre consumidores. (Dylan Burns/AFL Photos/AFL Photos via Getty Images)

La Copa del Mundo dejó de ser garantía de crecimiento para la televisión de paga. Lo que durante años funcionó como uno de los principales motores de contratación para las empresas del sector ahora perfila un escenario distinto, con plataformas de streaming concentrando transmisiones, consumidores migrando hacia modelos digitales y operadores tradicionales perdiendo uno de sus activos más valiosos para atraer suscriptores.

El Mundial 2026 marcará un cambio histórico para la industria audiovisual. Por primera vez, las plataformas digitales tendrán un rol dominante en la distribución del torneo, particularmente ViX, plataforma de TelevisaUnivision, que contará con la totalidad de los 104 partidos que conformarán la competencia.

La transformación representa un golpe para la televisión restringida, un segmento que históricamente encontró en la Copa del Mundo uno de sus principales motores comerciales.

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Los datos históricos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran cómo el torneo impulsaba tradicionalmente las contrataciones. Durante el Mundial de Brasil 2014, la televisión de paga sumó alrededor de 400,000 clientes adicionales. Cuatro años después, durante Rusia 2018, agregó otros 200,000 suscriptores.

Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar con el Mundial de Qatar 2022, celebrado después de la pandemia, periodo que aceleró la migración hacia plataformas digitales. En esa edición, la industria apenas añadió alrededor de 100,000 cuentas, un resultado que especialistas describen como prácticamente plano: no hubo crecimiento relevante, pero tampoco una pérdida significativa de usuarios.

La situación para 2026 luce más compleja debido a que la televisión de paga ya no cuenta con el activo que durante años sostuvo parte de su atractivo, que era la programación deportiva exclusiv a.

El deporte dejó de ser exclusivo

Antes de la masificación del streaming y de que diversas compañías retiraran contenido deportivo de las señales tradicionales, la televisión restringida concentraba gran parte de las transmisiones mundialistas. Ahora, la lógica cambió.

“La televisión de paga no solo perdió relevancia frente a las plataformas por la pérdida de contenidos, también porque contratar este servicio a veces es más costoso que adquirir una suscripción a una plataforma de streaming, aunque solo por un mes”, aseguró Erick de la Cruz , subdirector de negocios y analista de la consultora Select.

La migración comenzó con Qatar 2022, celebrado del 20 de noviembre al 18 de diciembre. En esa edición, Televisa compartió los derechos de transmisión con ViX —tanto en modalidad gratuita como de paga— además de Blue To Go, como parte de una estrategia gradual para trasladar audiencias hacia entornos digitales..

Para el analista, la incorporación formal de las plataformas como ventana principal de acceso al torneo reducirá todavía más el atractivo de contratar televisión restringida únicamente para seguir el campeonato.

Uno de los principales factores detrás de este cambio será el costo.

De acuerdo con información de TelevisaUnivision, el plan de ViX con cobertura total del Mundial costará 799 pesos, mientras que otra modalidad de 199 pesos permitirá acceder a 32 partidos.

En contraste, acceder al torneo mediante televisión restringida requerirá un desembolso considerablemente mayor. Izzi y Sky comercializan paquetes alrededor de 599 pesos mensuales, aunque los consumidores deberán sumar costos asociados a la instalación.

En el caso de Sky, desde el segundo trimestre del año pasado se aplica una tarifa de instalación de 1,250 pesos, por lo que el desembolso inicial para acceder al servicio asciende a 1,849 pesos.

“Es probable que las personas de mayor edad sean las que contraten una cuenta de televisión de paga o el plan para acceder al Mundial por un tema tecnológico, pero esta vez la TV de paga no tendrá un incremento significativo en términos de adiciones”, consideró el especialista.

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El Mundial ya no garantiza nuevos suscriptores

Las preferencias de consumo también muestran el cambio generacional. La Asociación de Internet MX identificó, en su estudio sobre hábitos digitales, que la televisión de paga aparece como la última opción entre los mexicanos para seguir los partidos mundialistas. Apenas tres de cada diez personas dijeron que planean ver la Copa del Mundo a través de este servicio.

La pérdida de exclusividad deportiva llega además en un momento delicado para la industria, que desde hace varios años enfrenta presión por el crecimiento de plataformas bajo demanda, nuevas opciones gratuitas con publicidad y consumidores menos dispuestos a asumir contratos de largo plazo.

El Mundial de 2026, lejos de convertirse en el rescate comercial que tradicionalmente representaba, podría convertirse en el evento que confirme el cambio definitivo en los hábitos de consumo audiovisual.

Para la televisión de paga, la competencia ya no consistirá en sumar usuarios cada cuatro años, sino por demostrar que aún tiene un lugar en un ecosistema donde las audiencias parecen haber decidido que el partido se verá, principalmente, por streaming.

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Telecomunicaciones

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