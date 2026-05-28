Ni el Mundial 2026 salvará a la TV de paga: la razón por la que el streaming 'golpea' a Izzi o Sky

Los datos históricos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran cómo el torneo impulsaba tradicionalmente las contrataciones. Durante el Mundial de Brasil 2014, la televisión de paga sumó alrededor de 400,000 clientes adicionales. Cuatro años después, durante Rusia 2018, agregó otros 200,000 suscriptores.

Sin embargo, la tendencia comenzó a cambiar con el Mundial de Qatar 2022, celebrado después de la pandemia, periodo que aceleró la migración hacia plataformas digitales. En esa edición, la industria apenas añadió alrededor de 100,000 cuentas, un resultado que especialistas describen como prácticamente plano: no hubo crecimiento relevante, pero tampoco una pérdida significativa de usuarios.

La situación para 2026 luce más compleja debido a que la televisión de paga ya no cuenta con el activo que durante años sostuvo parte de su atractivo, que era la programación deportiva exclusiv a.

El deporte dejó de ser exclusivo

Antes de la masificación del streaming y de que diversas compañías retiraran contenido deportivo de las señales tradicionales, la televisión restringida concentraba gran parte de las transmisiones mundialistas. Ahora, la lógica cambió.

“La televisión de paga no solo perdió relevancia frente a las plataformas por la pérdida de contenidos, también porque contratar este servicio a veces es más costoso que adquirir una suscripción a una plataforma de streaming, aunque solo por un mes”, aseguró Erick de la Cruz , subdirector de negocios y analista de la consultora Select.

La migración comenzó con Qatar 2022, celebrado del 20 de noviembre al 18 de diciembre. En esa edición, Televisa compartió los derechos de transmisión con ViX —tanto en modalidad gratuita como de paga— además de Blue To Go, como parte de una estrategia gradual para trasladar audiencias hacia entornos digitales..

Para el analista, la incorporación formal de las plataformas como ventana principal de acceso al torneo reducirá todavía más el atractivo de contratar televisión restringida únicamente para seguir el campeonato.

Uno de los principales factores detrás de este cambio será el costo.

De acuerdo con información de TelevisaUnivision, el plan de ViX con cobertura total del Mundial costará 799 pesos, mientras que otra modalidad de 199 pesos permitirá acceder a 32 partidos.

En contraste, acceder al torneo mediante televisión restringida requerirá un desembolso considerablemente mayor. Izzi y Sky comercializan paquetes alrededor de 599 pesos mensuales, aunque los consumidores deberán sumar costos asociados a la instalación.

En el caso de Sky, desde el segundo trimestre del año pasado se aplica una tarifa de instalación de 1,250 pesos, por lo que el desembolso inicial para acceder al servicio asciende a 1,849 pesos.

“Es probable que las personas de mayor edad sean las que contraten una cuenta de televisión de paga o el plan para acceder al Mundial por un tema tecnológico, pero esta vez la TV de paga no tendrá un incremento significativo en términos de adiciones”, consideró el especialista.