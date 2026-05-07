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Netflix entra al fútbol, pero TelevisaUnivision busca conservar el ‘partido’ completo

La disputa por los derechos deportivos entre la plataforma de streaming y la televisora redefine el acceso a los contenidos y abre un debate sobre la exclusividad y la cobertura para todas las audiencias.
jue 07 mayo 2026 05:55 AM
TelevisaUnivision quiere poner freno a Netflix: la disputa por los derechos de transmisión del futbol
Para Netflix su apuesta al mundo deportivo se inserta en un momento en donde la plataforma pierde fuerza en el mercado nacional, mientras que para TelevisaUnivision signfica mantener el liderazgo del mercado deportivo. (Rost-9D/Getty Images)

Las plataformas de streaming buscan redefinir la forma de consumir deportes, pero los medios tradicionales aún dan pelea, impulsados por el valor estratégico de estos contenidos para atraer y fidelizar audiencias.

Netflix, consciente de la situación, competirá de forma frontal en el negocio deportivo, tras adjudicarse los derechos de transmisión de la Liga de Naciones y la Copa Oro de la Concacaf, pero TelevisaUnivision busca asegurar el control de la narrativa y la mayor parte de los derechos.

Daniel Alegre, CEO de TelevisaUnivision, explicó en la llamada con inversionistas para discutir los resultados del trimestre, que el acuerdo de Netflix solo incluirá ciertos partidos y la adquisición de derechos aún depende de negociaciones, por lo que su futuro dependerá de la revisión de licencias previas con televisoras tradicionales, regiones y detalles técnicos.

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Los señalamientos de TelevisaUnivision contrastan con el alcance y el grado de definición del acuerdo respecto a lo anunciado por Netflix en un comunicado de prensa, que lo presentó como cerrado para ventanas específicas de transmisión.

“El alcance y los términos de la transmisión de las ventanas de esos torneos aún están en revisión. Nuestro objetivo es asegurar que cada acuerdo cumpla con un umbral de retorno, pero también que sigamos honrando nuestra reputación como la casa del fútbol en México y Estados Unidos”, aseguró el director general de TelevisaUnivision en conferencia con analistas.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, señaló que es relevante revisar la venta de derechos deportivos bajo esquemas de exclusividad, especialmente para garantizar que las televisoras tradicionales mantengan acceso y que los contenidos lleguen a todas las audiencias.

Para la especialista, la venta de derechos deportivos de fútbol, al ser el deporte más consumido, debería contemplar esquemas como el que planteó ViX con TV Azteca, al permitir la transmisión de los partidos más relevantes de la Selección Mexicana. El modelo garantiza el acceso para todas las audiencias y mantiene la competencia entre empresas en los momentos clave de la televisión.

Durante mucho tiempo, el fútbol se consideró uno de los deportes más accesibles, ya que no requería internet, suscripciones a plataformas o incluso un televisor inteligente. Pero en la actualidad, los usuarios están obligados a tener una suscripción a una plataforma de streaming, acceso a internet y un dispositivo digital para ver un partido de fútbol, ya que aún no está claro cuántos encuentros seguirán siendo transmitidos por televisión abierta.

“Si dejas fuera a las televisoras de la compra o acceso a derechos deportivos, esto tendría un costo importante: la posibilidad de que no todas las audiencias puedan ver un partido, porque no todos tienen la capacidad económica para pagar varias cuentas de streaming”, advirtió la especialista.

La relevancia de los derechos de transmisión

Para Netflix, su apuesta por el mundo deportivo se inserta en un momento en el que la plataforma pierde fuerza en el mercado nacional. Al primer trimestre de este año, Disney desplazó a Netflix como líder del streaming, al contar con el 21% de la participación de mercado, mientras que la plataforma de Ted Sarandos registró el 19%, seguida de Prime Video con el 18%, según datos de la consultora JustWatch.

“Netflix no entra tarde al contenido deportivo. La decisión se tomó con muchos elementos sobre la mesa, también para ganar más usuarios; a eso le apuestan, pero ahora esas transmisiones aún dependerán de la negociación con las televisoras”, aseguró Benassini.

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Para TelevisaUnivision, los activos deportivos significan mantener relevancia en ese mercado. La empresa se coloca hasta ahora como la plataforma con la mayor oferta deportiva en el país, especialmente en fútbol, al contar con la Liga MX, la Concacaf, la Concachampions y la exclusividad del Mundial 2026.

Solo en el primer trimestre de este año, los partidos de la Selección Mexicana, particularmente ante Bélgica y Portugal, fueron los principales motores de audiencia de sus medios de comunicación. El partido contra Portugal alcanzó 12 millones de espectadores, 10% más en comparación con su competencia lineal directa, según datos del reporte financiero de la compañía.

La adquisición de derechos de transmisión de ligas deportivas es relevante para las plataformas de streaming, al ser un activo determinante para que un usuario contrate una suscripción. En México, el 30% de los suscriptores de streaming paga por servicios on demand deportivos, lo que posiciona al país como uno de los mercados más ávidos de Latinoamérica, según la consultora Bango Latam Consumer.

A nivel mundial, en 2025 las plataformas de streaming destinaron 12,500 millones de dólares a la adquisición de derechos deportivos. La inversión creció 20% anual, muy por encima del avance de 8% registrado en 2021, lo que evidencia cómo el gasto en este tipo de contenidos se triplicó en los últimos tres años, según datos de Ampere Analysis, firma de análisis de mercado e investigación con sede en Londres.

Ese año, la compañía que destinó más presupuesto al contenido deportivo fue DAZN, con 33%, seguida de Amazon, con un gasto de 23%; YouTube, con 16%; Netflix, con 5%; y otras empresas, con 22%, entre las que podrían encontrarse HBO Max, ViX y Tubi.

El acceso a contenidos deportivos determina cada vez más la capacidad de las plataformas para crecer, retener usuarios y sostener su relevancia en un mercado cada vez más fragmentado.

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