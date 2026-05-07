TelevisaUnivision quiere poner freno a Netflix: la disputa por los derechos de transmisión del futbol

Los señalamientos de TelevisaUnivision contrastan con el alcance y el grado de definición del acuerdo respecto a lo anunciado por Netflix en un comunicado de prensa, que lo presentó como cerrado para ventanas específicas de transmisión.

“El alcance y los términos de la transmisión de las ventanas de esos torneos aún están en revisión. Nuestro objetivo es asegurar que cada acuerdo cumpla con un umbral de retorno, pero también que sigamos honrando nuestra reputación como la casa del fútbol en México y Estados Unidos”, aseguró el director general de TelevisaUnivision en conferencia con analistas.

Claudia Benassini, especialista en televisión restringida y plataformas digitales e investigadora de la Universidad La Salle, señaló que es relevante revisar la venta de derechos deportivos bajo esquemas de exclusividad, especialmente para garantizar que las televisoras tradicionales mantengan acceso y que los contenidos lleguen a todas las audiencias.

Para la especialista, la venta de derechos deportivos de fútbol, al ser el deporte más consumido, debería contemplar esquemas como el que planteó ViX con TV Azteca, al permitir la transmisión de los partidos más relevantes de la Selección Mexicana. El modelo garantiza el acceso para todas las audiencias y mantiene la competencia entre empresas en los momentos clave de la televisión.

Durante mucho tiempo, el fútbol se consideró uno de los deportes más accesibles, ya que no requería internet, suscripciones a plataformas o incluso un televisor inteligente. Pero en la actualidad, los usuarios están obligados a tener una suscripción a una plataforma de streaming, acceso a internet y un dispositivo digital para ver un partido de fútbol, ya que aún no está claro cuántos encuentros seguirán siendo transmitidos por televisión abierta.

“Si dejas fuera a las televisoras de la compra o acceso a derechos deportivos, esto tendría un costo importante: la posibilidad de que no todas las audiencias puedan ver un partido, porque no todos tienen la capacidad económica para pagar varias cuentas de streaming”, advirtió la especialista.

La relevancia de los derechos de transmisión

Para Netflix, su apuesta por el mundo deportivo se inserta en un momento en el que la plataforma pierde fuerza en el mercado nacional. Al primer trimestre de este año, Disney desplazó a Netflix como líder del streaming, al contar con el 21% de la participación de mercado, mientras que la plataforma de Ted Sarandos registró el 19%, seguida de Prime Video con el 18%, según datos de la consultora JustWatch.

“Netflix no entra tarde al contenido deportivo. La decisión se tomó con muchos elementos sobre la mesa, también para ganar más usuarios; a eso le apuestan, pero ahora esas transmisiones aún dependerán de la negociación con las televisoras”, aseguró Benassini.