Adiós al Mundial 2026 por TV abierta: Vix y Sky anuncian tarifas para poder ver los partidos

Costo de paquetes en ViX

Los suscriptores Premium de la plataforma ViX tendrán acceso a todos los partidos del Mundial 2026 con un pago único de 499 pesos, señaló la plataforma este 30 de enero.

ViX, que pertenece al conglomerado de medios TelevisaUnivision, tiene los siguientes precios en las diferentes contrataciones:

Suscriptor Premium mensual: El precio anual de 1,499 pesos más el pago del Pase Mundial 2026 que incluye los 104 partidos por 499 pesos para quienes ya son suscriptores.

Suscriptor Premium anual o nuevos clientes: El costo del paquete para nuevos suscriptores para una membresía anual que incluye los 104 partidos del Mundial 2026 es de 1,499 pesos. ViX de igual forma señala dentro del comunicado de "Pase Mundial 2026", que el costo oficial es de 999 pesos, precio que tendrá tras terminar la actual oferta que es por tiempo limitado.

¿Cuánto durará el acceso?

En sus términos y condiciones, ViX detalla que el acceso a los partidos será del 11 de junio de 2026, fecha de arranque del torneo, hasta el 19 de julio de 2026 (el “Periodo de Acceso”), tras lo cual expirará automáticamente.