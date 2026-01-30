El balón ya juega en las canchas de los distintos servicios de streaming para cautivar a las audiencias. Empresas como Sky y ViX anunciaron ofertas previo al arranque del Mundial de Futbol 2026, y cuyo partido inaugural se jugará en México entre las selección nacional contra la de Sudáfrica.
Adiós al Mundial 2026 por TV abierta: Vix y Sky anuncian tarifas para poder ver los partidos
Costo de paquetes en ViX
Los suscriptores Premium de la plataforma ViX tendrán acceso a todos los partidos del Mundial 2026 con un pago único de 499 pesos, señaló la plataforma este 30 de enero.
ViX, que pertenece al conglomerado de medios TelevisaUnivision, tiene los siguientes precios en las diferentes contrataciones:
- Suscriptor Premium mensual: El precio anual de 1,499 pesos más el pago del Pase Mundial 2026 que incluye los 104 partidos por 499 pesos para quienes ya son suscriptores.
- Suscriptor Premium anual o nuevos clientes: El costo del paquete para nuevos suscriptores para una membresía anual que incluye los 104 partidos del Mundial 2026 es de 1,499 pesos. ViX de igual forma señala dentro del comunicado de "Pase Mundial 2026", que el costo oficial es de 999 pesos, precio que tendrá tras terminar la actual oferta que es por tiempo limitado.
¿Cuánto durará el acceso?
En sus términos y condiciones, ViX detalla que el acceso a los partidos será del 11 de junio de 2026, fecha de arranque del torneo, hasta el 19 de julio de 2026 (el “Periodo de Acceso”), tras lo cual expirará automáticamente.
¿Cuántos partidos del Mundial van por ViX?
La plataforma ofrece disfrutar los 104 partidos de la Copa Mundial 2026, además de contenido exclusivo
Además, se une con empresas de servicio de Telecomunicaciones como Izzi, por lo que sus suscriptores accederán a una promoción de 399 pesos para tener el beneficio de disfrutar del evento deportivo que tendrá por primera vez 48 selecciones.
La promoción incluye el pago de cuatro mensualidades de 99 pesos.
Sin embargo, Izzi no detalla desde cuántas pantallas se podrá acceder, o si se podrá estar en algún otro contenido mientras se ve un partido del mundial; tampoco se informa sobre la forma de pago para usuarios ajenos a este servicio.
¿Habrá transmisión en Sky?
Sí, pero si se es cliente de Vix Premium, de acuerdo a lo que consultó Expansión vía telefónica. El último Mundial que transmitió Sky en México fue Qatar 2022, donde además se pudieron ver todos los partidos en 4K.
¿Y en televisión abierta?
Televisa transmitirá los partidos de la selección, la inauguración y la clausura del Mundial. Mientras que Azteca transmitirá en vivo 32 de los 104 partidos que se jugarán en el Mundial, incluidos la final, todos los encuentros de la selección mexicana y algunas rondas de eliminación directa .