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Cesantoni desafía el retail tradicional con un modelo de inversión compartida

La empresa de Zacatecas ya opera más de 30 espacios bajo modelos de co-branding y planea abrir 10 más este año.
lun 01 junio 2026 03:21 PM
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Cesantoni encontró en el co-branding una vía para crecer sin abrir tiendas propias
Cesantoni opera dos plantas y seis hornos con capacidad para producir más de 12 millones de metros cuadrados de porcelánicos al año.
 (Cortesía)

Atrás del crecimiento de Cesantoni hay una historia industrial marcada por un reto que terminó moldeando su estrategia. Durante casi 30 años, la empresa operó con costos energéticos superiores a los de otros fabricantes debido a la ausencia de gas natural en Zacatecas. La desventaja obligó a la compañía a competir desde otro lugar: diseño, sofisticación y productos de mayor complejidad.

La llegada del gas natural a Zacatecas en 2015 cambió las reglas del juego. La reducción en costos energéticos aceleró la expansión de la empresa, que desde entonces mantiene un crecimiento sostenido de doble dígito, pero sin abandonar la lógica de competir con valor agregado más que por volumen.

“Jugábamos fútbol descalzos, en terracería y con un balón ponchado. El día que llegó el gas natural fue como ponernos tachones y entrar a una cancha de pasto”, explica Yaco Reimers, director general de Cesantoni .

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Hoy, la compañía opera dos plantas y seis hornos con capacidad instalada para producir 12.1 millones de metros cuadrados anuales. Actualmente fabrica alrededor de ocho millones, lo que le deja margen suficiente para crecer sin construir una nueva planta en el corto plazo.

Parte de esa capacidad productiva se enfoca en porcelánicos y categorías especializadas de mayor especificación técnica. Entre ellas destacan los pavers de 20 milímetros, diseñados para exteriores y proyectos que demandan mayor resistencia y acabados diferenciados.

Del distribuidor tradicional al espacio exclusivo

Esa lógica explica también su estrategia comercial. Mientras gran parte de la industria apostó durante años por expandirse mediante redes de tiendas propias y franquicias, Cesantoni optó por un modelo híbrido que busca ganar presencia sin absorber por completo los costos y complejidades del retail tradicional.

La compañía identificó que vender únicamente a través de tiendas multimarca puede diluir atributos asociados con diseño y posicionamiento, especialmente en categorías premium como porcelánicos, formatos grandes y piezas rectificadas.

“Cuando vas a una tienda multimarca, difícilmente el consumidor identifica los atributos de la marca. Ves una marca dentro de ocho y la experiencia se diluye”, sostiene Reimers.

Por ello comenzó a desarrollar un modelo de co-branding mediante el cual distribuidores locales e inversionistas independientes operan espacios exclusivos de la marca con acompañamiento de Cesantoni en inventarios, capacitación, diseño de tienda y estrategia comercial.

“Buscamos un socio local, alguien con calidad moral, buen networking y capacidad de operar. Nosotros lo llevamos de la mano con capacitación, inventarios, diseño, sistemas y publicidad”, agrega.

Hoy día, Cesantoni tiene una red de 350 distribuidores y 13 tiendas propias ubicadas en Zacatecas, así como 30 tiendas bajo el modelo de co-branding, 16 design centers instalados en los puntos de venta de los distribuidores y un showroom en la Ciudad de México.

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La apuesta consiste en construir una experiencia de marca más controlada sin convertirse exclusivamente en un operador de retail, pues en el esquema de co-branding, un inversionista, que no necesariamente viene del sector, diversifica su negocio con una tienda especializada.

El CEO comparte que el giro hacia formatos exclusivos se debe a un cambio en la forma de vender recubrimientos que va más allá de colocar el producto en el anaquel. “El detalle está en que el cliente vea combinaciones, texturas, formatos y usos posibles dentro de un espacio diseñado para elevar la percepción de la marca”.

Además de porcelánicos y adhesivos fabricados por la empresa, las tiendas incorporan productos complementarios como sanitarios, WPC, vanities, espejos, herramientas de instalación e iluminación, con el objetivo de ofrecer soluciones más integrales para baños, cocinas y espacios interiores.

Este año, la compañía planea abrir 10 tiendas más bajo el modelo de co-branding, con inversiones estimadas de entre 20 y 25 millones de pesos por unidad.

La exportación también empuja el crecimiento

El modelo comercial de Cesantoni está trazado para ganar presencia en el mercado, pero también acompaña una estrategia de exportación donde Estados Unidos se ha convertido en el mercado más relevante para la empresa zacatecana, después de México.

“México sigue siendo el mercado principal de la empresa y Estados Unidos es el destino estratégico dentro de las exportaciones”, dijo Reimers. Cesantoni igual exporta a Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Perú, entre otros países. En total, la marca tiene presencia en ocho mercados fuera de México.

El mercado estadounidense ganó relevancia para Cesantoni por el tipo de producto que demanda. Mientras en México el consumo de porcelánico todavía es bajo frente a la pasta roja, en países como Estados Unidos y Canadá esa categoría domina buena parte del mercado.

Por eso la empresa comenzó a desarrollar productos especializados como los pavers de 20 milímetros, pensados originalmente para exportación, pero poco a poco también han encontrado espacio en México.“El producto paver lo desarrollamos pensando en Estados Unidos, aunque México también lo ha empezado a aceptar muy bien”, explica Reimers.

De acuerdo con la empresa, en México solo 17% del consumo total de recubrimientos corresponde a porcelánico y apenas una fracción se fabrica localmente. El resto proviene de importaciones, principalmente europeas y asiáticas.

El ojo de Cesantoni está puesto en sustituir importaciones, sobre todo de productos europeos. La empresa quiere competir con porcelánicos hechos en México, pero con diseño, formato y acabados cercanos a los productos italianos y españoles. “Queremos ser el producto más europeo o más italiano hecho en México”, afirma Reimers.

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