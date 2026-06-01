Hoy, la compañía opera dos plantas y seis hornos con capacidad instalada para producir 12.1 millones de metros cuadrados anuales. Actualmente fabrica alrededor de ocho millones, lo que le deja margen suficiente para crecer sin construir una nueva planta en el corto plazo.

Parte de esa capacidad productiva se enfoca en porcelánicos y categorías especializadas de mayor especificación técnica. Entre ellas destacan los pavers de 20 milímetros, diseñados para exteriores y proyectos que demandan mayor resistencia y acabados diferenciados.

Del distribuidor tradicional al espacio exclusivo

Esa lógica explica también su estrategia comercial. Mientras gran parte de la industria apostó durante años por expandirse mediante redes de tiendas propias y franquicias, Cesantoni optó por un modelo híbrido que busca ganar presencia sin absorber por completo los costos y complejidades del retail tradicional.

La compañía identificó que vender únicamente a través de tiendas multimarca puede diluir atributos asociados con diseño y posicionamiento, especialmente en categorías premium como porcelánicos, formatos grandes y piezas rectificadas.

“Cuando vas a una tienda multimarca, difícilmente el consumidor identifica los atributos de la marca. Ves una marca dentro de ocho y la experiencia se diluye”, sostiene Reimers.

Por ello comenzó a desarrollar un modelo de co-branding mediante el cual distribuidores locales e inversionistas independientes operan espacios exclusivos de la marca con acompañamiento de Cesantoni en inventarios, capacitación, diseño de tienda y estrategia comercial.

“Buscamos un socio local, alguien con calidad moral, buen networking y capacidad de operar. Nosotros lo llevamos de la mano con capacitación, inventarios, diseño, sistemas y publicidad”, agrega.

Hoy día, Cesantoni tiene una red de 350 distribuidores y 13 tiendas propias ubicadas en Zacatecas, así como 30 tiendas bajo el modelo de co-branding, 16 design centers instalados en los puntos de venta de los distribuidores y un showroom en la Ciudad de México.