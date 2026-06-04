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Orbia Netafim instala en Sonora una planta para abastecer a América

La nueva planta de Orbia Netafim en Sonora acerca la producción a los agricultores, mejora tiempos de entrega y refuerza la estrategia regional de la empresa frente a los retos de productividad y escasez de agua.
jue 04 junio 2026 11:44 AM
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La fábrica es una instalación de 30,000 metros cuadrados que se convertirá en una de las más grandes de la empresa a nivel mundial. (Foto: Cortesia.)

La demanda de tecnologías para hacer más eficiente el uso del agua en la agricultura llevó a Orbia Netafim a reforzar su presencia manufacturera en México. La compañía abrió una nueva planta en Hermosillo, Sonora, una instalación de 30,000 metros cuadrados que se convertirá en una de las más grandes de la empresa a nivel mundial y en un nuevo centro de suministro para Norte y Centroamérica.

La fábrica forma parte de la estrategia de crecimiento de la división de Agricultura de Precisión de Orbia y permitirá incrementar la producción de sistemas de riego tecnificado en una región donde los productores enfrentan cada vez mayores presiones por la disponibilidad de agua, el aumento de costos y la necesidad de elevar la productividad de sus cultivos.

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Con la puesta en marcha de esta instalación, la empresa suma tres plantas de producción en México y fortalece una red regional integrada por cinco sitios en Norteamérica, que incluyen operaciones en Reynosa, Tamaulipas; Fresno, California; así como plantas de reciclaje en California y Culiacán, Sinaloa. A nivel global, la nueva unidad de Hermosillo representa la planta número 21 de Orbia Netafim.

“Estamos viendo una demanda fuerte y sostenida de soluciones de riego de precisión en América, a medida que los agricultores enfrentan restricciones hídricas, costos en aumento y la necesidad de mejorar la productividad”, afirmó Sameer Bharadwaj, director ejecutivo de la compañía.

El directivo explicó que la nueva instalación permitirá fortalecer el suministro regional y acercar la manufactura a los mercados donde la adopción de tecnologías de riego acelera su crecimiento. “La nueva planta en Hermosillo fortalece el suministro regional, nos acerca a nuestros clientes y nos posiciona para atender mejor mercados donde la adopción está acelerándose”, añadió.

Cabe desatacar que Sonora concentra algunas de las zonas agrícolas más relevantes del país y al mismo tiempo enfrenta elevados niveles de estrés hídrico. Para Orbia Netafim, instalar capacidad productiva cerca de los agricultores facilita la logística, reduce tiempos de entrega y mejora la capacidad de respuesta durante los ciclos agrícolas.

La planta incorpora procesos de automatización para elevar la eficiencia operativa y garantizar una producción uniforme. En una primera etapa fabricará soluciones de riego por goteo de pared delgada y posteriormente añadirá líneas especializadas para productos de pared gruesa.

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La compañía considera que la cercanía con los productores será uno de los principales diferenciadores de esta inversión. “En Orbia Netafim comenzamos con los agricultores, trabajando de la mano con ellos para entender las realidades que enfrentan en cada ciclo agrícola”, señaló Gaby Miodownik, presidente de Orbia Precision Agriculture.

“La planta de Hermosillo es un hito importante para Orbia Netafim en América, ya que fortalece nuestra capacidad de estar presentes cuando los productores más nos necesitan. Refleja nuestro compromiso de mantenernos cerca del campo y de ayudar a los agricultores a ser más resilientes y crecer con confianza”, agregó.

Además del impacto operativo, la empresa prevé que la nueva instalación genere aproximadamente 200 empleos directos y contribuya al desarrollo de proveedores, contratistas y servicios vinculados a la actividad industrial de la región.

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Tags

agroindustria Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

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