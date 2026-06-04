Orbia Netafim instala en Sonora una planta para abastecer a América

Con la puesta en marcha de esta instalación, la empresa suma tres plantas de producción en México y fortalece una red regional integrada por cinco sitios en Norteamérica, que incluyen operaciones en Reynosa, Tamaulipas; Fresno, California; así como plantas de reciclaje en California y Culiacán, Sinaloa. A nivel global, la nueva unidad de Hermosillo representa la planta número 21 de Orbia Netafim.

“Estamos viendo una demanda fuerte y sostenida de soluciones de riego de precisión en América, a medida que los agricultores enfrentan restricciones hídricas, costos en aumento y la necesidad de mejorar la productividad”, afirmó Sameer Bharadwaj, director ejecutivo de la compañía.

El directivo explicó que la nueva instalación permitirá fortalecer el suministro regional y acercar la manufactura a los mercados donde la adopción de tecnologías de riego acelera su crecimiento. “La nueva planta en Hermosillo fortalece el suministro regional, nos acerca a nuestros clientes y nos posiciona para atender mejor mercados donde la adopción está acelerándose”, añadió.

Cabe desatacar que Sonora concentra algunas de las zonas agrícolas más relevantes del país y al mismo tiempo enfrenta elevados niveles de estrés hídrico. Para Orbia Netafim, instalar capacidad productiva cerca de los agricultores facilita la logística, reduce tiempos de entrega y mejora la capacidad de respuesta durante los ciclos agrícolas.

La planta incorpora procesos de automatización para elevar la eficiencia operativa y garantizar una producción uniforme. En una primera etapa fabricará soluciones de riego por goteo de pared delgada y posteriormente añadirá líneas especializadas para productos de pared gruesa.