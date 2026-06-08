Pero el tren no solo significó un viaje más seguro, sino también más económico, ya que antes pagaba 40 pesos de transporte desde su casa hasta la escuela, cifra que con la tarifa preferencial actual se redujo a solo 11.50 pesos. Además, mejoró sus tiempos de descanso. Antes se despertaba a las 3:45 am; hoy su alarma suena a las 4:30 am, lo que significa 45 minutos adicionales de sueño gracias al tren.

“Es más seguro porque ya no tenemos que estar viendo cómo va subiendo gente sin saber si nos van a asaltar o si son personas bien. La verdad, el tren es más seguro. Sí me tocó que me asaltaran dos veces al mes. Ayudó mucho porque urbanizó esta zona del Estado de México, que antes era de las menos urbanizadas”, comenta en el trayecto de regreso rumbo a su casa luego de un día de clases.

Una alternativa más segura

El Tren de Buenavista al AIFA comenzó a operar tres años después de la fecha originalmente prometida, así como cuatro años después de la puesta en marcha del aeropuerto, una de las obras insignia de infraestructura de la administración pasada. Sin embargo, para los vecinos de la zona, llega en un buen momento.

Además de los problemas de seguridad, la temporada de lluvias afecta la movilidad debido a las constantes inundaciones en avenidas como López Portillo, que atraviesa municipios como Tultitlán y Coacalco. En ese contexto, el tren se ha colocado como una opción de transporte relevante para los habitantes de la región.

“Cuando todo se inundó tomamos este (el tren) porque no había cómo llegar; todo se llenó, todo se inundó”, comenta Teresa, habitante del Estado de México, quien recuerda que, durante un día de lluvias torrenciales, aunque el tren tardó en salir y presentó intermitencias en el servicio, aun así resultó mejor opción que otro tipo de transporte público.

El tren, que recorre una ruta de 41.68 kilómetros, comienza lleno desde Ciudad de México, pero conforme avanza empieza a vaciarse, principalmente en estaciones como Prado Sur, ubicada en una de las zonas más concurridas de Tultitlán, municipio que cuenta con una población cercana a 516,000 habitantes, de acuerdo con el Inegi.

Solo unos cuantos pasajeros llegan a la terminal del AIFA. (Tzuara De Luna)

Al llegar al AIFA, el tren, inaugurado el pasado 26 de abril, ya no luce igual de abarrotado. Entre 20 y 30 pasajeros descienden en la terminal, pero no todos llevan equipaje ni aparentan tomar un vuelo. Algunos también son vecinos. Solo unos cuantos transportan maletas que denotan planes vacacionales o viajes de negocios.