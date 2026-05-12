¿Quién es el dueño de Comex desde que la histórica marca dejó de ser mexicana?

Los mexicanos que fundaron Comex

De acuerdo con la historia oficial , Comex nació en 1953 como Comercial Mexicana de Pinturas S.A. de C.V., fundada por la familia Achar Tussie. Lo que comenzó como un negocio familiar ligado a pequeñas tlapalerías terminó convirtiéndose en uno de los imperios más grandes de pinturas en América Latina.

Durante sus primeros años, la empresa operó de forma modesta, vendiendo pinturas y materiales para construcción en un mercado dominado por marcas mucho más grandes. Sin embargo, la familia Achar detectó una oportunidad que cambiaría el negocio: controlar directamente la distribución.

La gran apuesta llegó en la década de los 70, cuando Comex enfrentó presiones de competidores que intentaban frenar su crecimiento con guerras de precios y prácticas agresivas en el mercado. En lugar de depender de intermediarios, la compañía decidió construir su propia red de tiendas.

La estrategia fue innovadora para la época: muchos empleados y distribuidores se convirtieron en propietarios de tiendas Comex, lo que aceleró la expansión de la marca por todo el país. Ese modelo permitió que la empresa creciera a una velocidad poco común en México y construyera miles de puntos de venta.

Uno de los personajes centrales en esa expansión fue Alfredo Achar Tussie, quien ingresó a la empresa en 1961, con apenas 20 años, según se lee en un documento de la Universidad Anáhuac . Con el tiempo se convirtió en uno de los principales responsables de profesionalizar el negocio y llevarlo a escala nacional e internacional.

Gracias a esa combinación de producción propia, distribución controlada y una enorme red comercial, Comex dejó de ser una empresa familiar pequeña para transformarse en una de las marcas más reconocidas por los mexicanos.