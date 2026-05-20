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Los empresarios mexicanos dicen que sí van a crecer, pero no quieren invertir

El 78% de los empresarios espera crecimiento en ventas este año, pero solo 40.1% cree que es un buen momento para invertir en México, según estudio del Ipade.
mié 20 mayo 2026 11:01 AM
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El 58% de los encuestados considera que los factores internos tendrán mayor impacto en la estabilidad económica del país que los factores externos, según datos del Ipade. (Getty Images )

Las empresas mexicanas entraron a 2026 con mejores expectativas que hace unos meses. Después de un cierre de año marcado por cautela, desaceleración y dudas sobre el rumbo económico, el ánimo empresarial muestra señales de recuperación. Aunque esa recuperación tiene un límite muy claro y aparece justo cuando llega la pregunta ¿Invertirías hoy en México?

La respuesta, según la Encuesta de Expectativas Empresariales del IPADE, es menos optimista de lo que parece. El 78% de los empresarios consultados espera crecimiento en ventas este año, pero apenas cuatro de cada 10 considera que es un buen momento para invertir en el país.

La contradicción dibuja el estado actual del sector privado. Las empresas creen que todavía pueden avanzar, vender más y mantener operación, aunque sin comprometer capital a largo plazo, es decir, que el entusiasmo existe, pero está acompañado de precaución.

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“Hay optimismo, podemos crecer ventas, quizás con la capacidad instalada y con el equipo que ya tenemos. Sin embargo, antes de hacer esas inversiones de largo plazo, quizás es donde hay un poco más de duda”, dijo Alberto Ibarra, profesor y director del área de análisis de decisiones del IPADE.

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El dato adquiere peso porque la encuesta recoge la percepción de 1,824 empresarios y directivos del país, muchos de ellos directores generales, socios y consejeros. Además, el levantamiento ocurrió entre marzo y abril, justo antes de que nuevas tensiones políticas y comerciales elevaran otra vez el ruido alrededor de México.

A simple vista, el ambiente parece menos gris que el año pasado. El índice de optimismo personal y empresarial mostró una recuperación frente al segundo semestre de 2025. No obstante, cuando los empresarios hablan de lo que realmente les preocupa, aparecen tres temas que prácticamente empatan entre sí: incertidumbre económica, inseguridad e incertidumbre jurídica.

Y ahí aparece otro hallazgo relevante del estudio. Las empresas ya no están mirando únicamente hacia afuera, el discurso empresarial que durante años puso el foco en Donald Trump, China o las tensiones internacionales comenzó a cambiar. Hoy, 58% de los encuestados considera que los factores internos tendrán mayor impacto en la estabilidad económica del país que los factores externos.

“Las mayores fuentes de preocupación o las palancas que pudieran detonar esta confianza en la inversión son realmente los sucesos del entorno nacional”, reiteró José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor del área de entorno económico del IPADE.

La fotografía cambia dependiendo de la región. En Jalisco, la principal preocupación es la inseguridad. En Nuevo León domina la incertidumbre económica. Mientras tanto, en la zona metropolitana de Ciudad de México el peso recae sobre la incertidumbre jurídica.

Incluso el apetito para invertir cambia según la ciudad. En Jalisco, 45% cree que sí es un buen momento para hacerlo. En Nuevo León, el porcentaje cae a 36%, lo cual deja una sensación peculiar y es que las empresas mexicanas no están detenidas, pero tampoco se sienten completamente seguras de pisar el acelerador.

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Los empresarios jóvenes son quienes más creen que sus empresas crecerán

Entre todas las diferencias que mostró la encuesta, hubo una que llamó particularmente la atención del IPADE. La edad sí cambia la manera de mirar el futuro.

Los empresarios menores de 40 años son quienes tienen mayores expectativas de crecimiento para sus compañías. El 87% de ellos espera aumentos en ventas este año, mientras el optimismo cae conforme aumenta la edad de los directivos.

La distancia también aparece cuando se habla del país. Los empresarios de más de 60 años son los menos optimistas respecto al rumbo de México. Rodríguez Pueblita señala que estos datos ya hablan del tipo de empresarios que hoy están llegando a posiciones de liderazgo.

“Hay una gran oportunidad y una gran apertura por parte de los empresarios jóvenes. Son claramente mucho impulso y mucho apetito para hacer cosas diferentes”, comentó.

La lectura no necesariamente significa que los empresarios mayores sean pesimistas. Más bien, parece mostrar dos formas distintas de enfrentar el mismo entorno. Mientras unos priorizan prudencia y estabilidad, otros todavía creen que incluso en medio de la incertidumbre hay espacio para crecer.

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