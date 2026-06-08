La recarga busca ser tan simple como conectar un electrodoméstico
Otro de los obstáculos que suele frenar la adopción de vehículos eléctricos es la percepción de que requieren infraestructura especial para cargarse.
Frente a eso, los desarrolladores señalaron que Olinia puede conectarse a cualquier enchufe doméstico convencional.
Su clavija, explicaron, es similar a la utilizada por aparatos de uso cotidiano como un refrigerador o un horno de microondas, por lo que no sería indispensable instalar equipos especiales para comenzar a utilizarlo.
Paralelamente, el proyecto trabaja con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía en la instalación de los primeros 2,000 puntos de carga en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.
¿Qué ofrece el primer modelo?
Olinia 1 fue concebido para la movilidad urbana de corta distancia.
Su autonomía supera los 125 kilómetros por carga y alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.
Capacidad para seis personas sentadas, cinturones de seguridad para todos los ocupantes, espacio para transportar a una persona en silla de ruedas y posibilidad de colocar carga sobre la parte superior forman parte de las características anunciadas durante su presentación.
Junto con ello, incorpora una llanta de refacción y un motor eléctrico de 13.5 kilowatts diseñado para enfrentar pendientes y condiciones de humedad.
Cuánto costará y cuándo llegará a las calles
Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, informó que el vehículo tendrá un precio inicial de 150,000 pesos, IVA incluido.
Las primeras entregas están previstas para el verano de 2027, de acuerdo con el calendario presentado por el equipo responsable.
Además del modelo para transporte de pasajeros, también se prepara una versión destinada al traslado de mercancías que será presentada próximamente.