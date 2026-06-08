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¿Más barato que una motocicleta? Olinia promete recorrer un kilómetro por 49 centavos

Sus desarrolladores aseguran que puede generar ahorros significativos frente a un auto convencional y hasta superar en costos de operación a una motocicleta.
lun 08 junio 2026 11:05 AM
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Universidades, centros de investigación y organismos públicos participan en el desarrollo de una propuesta que busca abrir espacio a una nueva categoría de movilidad urbana fabricada en México. (Presidencia de la República)

Cada vez que sube el precio de la gasolina, miles de conductores vuelven a hacerse la misma pregunta: cuánto cuesta realmente moverse todos los días. Justo ahí busca entrar Olinia , el primer vehículo eléctrico desarrollado en México.

Tras la presentación de su primer modelo, el proyecto puso sobre la mesa una serie de cifras que van más allá de la autonomía o la velocidad. Algunas apuntan directamente a uno de los temas que más preocupan a cualquier automovilista: el dinero que sale de su bolsillo.

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¿De verdad cuesta 49 centavos recorrer un kilómetro?

Durante la presentación de Olinia 1, los responsables del proyecto destacaron una cifra que podría convertirse en uno de sus principales argumentos de venta: un costo de operación de 49 centavos por kilómetro recorrido.

Dicho de otra forma, recorrer 10 kilómetros tendría un costo cercano a los 5 pesos en electricidad. Un trayecto de 50 kilómetros rondaría los 25 pesos, mientras que recorrer 100 kilómetros costaría alrededor de 49 pesos bajo las condiciones utilizadas para sus cálculos.

Según Imelda Vega Platas, líder del sistema de Gestión de Calidad del proyecto, la estimación considera una tarifa eléctrica de 4 pesos por kilowatt-hora y una batería con capacidad de 14.7 kWh.

Menos gasto que un auto de gasolina y hasta que una motocicleta

Parte del atractivo de Olinia está en la comparación directa con otros medios de transporte.

De acuerdo con la información presentada, operar este vehículo costaría cinco veces menos que un automóvil de gasolina.

A eso se suma otro dato que podría llamar la atención de quienes buscan opciones económicas para desplazarse: sus desarrolladores aseguran que el costo de operación sería inferior a la mitad de lo que cuesta utilizar una motocicleta.

Ambas comparaciones buscan posicionar al vehículo no solo como una alternativa eléctrica, sino también como una opción enfocada en reducir el gasto cotidiano de transporte.

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¿Cuánto dinero promete ahorrar?

Tomando como ejemplo a una persona que recorre 75 kilómetros diarios, el proyecto estima ahorros superiores a los 50,000 pesos al año únicamente en combustible.

Bajo ese escenario, los responsables de Olinia sostienen que una parte importante de la inversión inicial podría compensarse con el dinero que dejaría de destinarse a gasolina a lo largo del tiempo.

Se trata de una de las promesas más ambiciosas presentadas hasta ahora por el proyecto, ya que coloca el foco en el ahorro acumulado y no únicamente en el precio de compra.

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La recarga busca ser tan simple como conectar un electrodoméstico

Otro de los obstáculos que suele frenar la adopción de vehículos eléctricos es la percepción de que requieren infraestructura especial para cargarse.

Frente a eso, los desarrolladores señalaron que Olinia puede conectarse a cualquier enchufe doméstico convencional.

Su clavija, explicaron, es similar a la utilizada por aparatos de uso cotidiano como un refrigerador o un horno de microondas, por lo que no sería indispensable instalar equipos especiales para comenzar a utilizarlo.

Paralelamente, el proyecto trabaja con la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía en la instalación de los primeros 2,000 puntos de carga en Ciudad de México, Estado de México y Puebla.

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¿Qué ofrece el primer modelo?

Olinia 1 fue concebido para la movilidad urbana de corta distancia.

Su autonomía supera los 125 kilómetros por carga y alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora.

Capacidad para seis personas sentadas, cinturones de seguridad para todos los ocupantes, espacio para transportar a una persona en silla de ruedas y posibilidad de colocar carga sobre la parte superior forman parte de las características anunciadas durante su presentación.

Junto con ello, incorpora una llanta de refacción y un motor eléctrico de 13.5 kilowatts diseñado para enfrentar pendientes y condiciones de humedad.

Cuánto costará y cuándo llegará a las calles

Roberto Capuano Tripp, director del proyecto, informó que el vehículo tendrá un precio inicial de 150,000 pesos, IVA incluido.

Las primeras entregas están previstas para el verano de 2027, de acuerdo con el calendario presentado por el equipo responsable.

Además del modelo para transporte de pasajeros, también se prepara una versión destinada al traslado de mercancías que será presentada próximamente.

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¿Qué sigue para el proyecto?

Más allá del vehículo en sí, la iniciativa busca impulsar una industria nacional de electromovilidad.

Actualmente, el proyecto reporta un contenido nacional de 50%, porcentaje que pretende elevar hasta 75% hacia 2030.

Universidades, centros de investigación y organismos públicos participan en el desarrollo de una propuesta que busca abrir espacio a una nueva categoría de movilidad urbana fabricada en México.

Por ahora, la cifra que más llama la atención no está relacionada con la velocidad, la potencia o la tecnología. Se resume en una pregunta mucho más simple para cualquier conductor: si realmente es posible recorrer un kilómetro por menos de 50 centavos y dejar atrás parte del gasto que hoy representa llenar un tanque de gasolina.

Tags

automóviles, movilidad Autos eléctricos

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