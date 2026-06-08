¿De verdad cuesta 49 centavos recorrer un kilómetro?

Durante la presentación de Olinia 1, los responsables del proyecto destacaron una cifra que podría convertirse en uno de sus principales argumentos de venta: un costo de operación de 49 centavos por kilómetro recorrido.

Dicho de otra forma, recorrer 10 kilómetros tendría un costo cercano a los 5 pesos en electricidad. Un trayecto de 50 kilómetros rondaría los 25 pesos, mientras que recorrer 100 kilómetros costaría alrededor de 49 pesos bajo las condiciones utilizadas para sus cálculos.

Según Imelda Vega Platas, líder del sistema de Gestión de Calidad del proyecto, la estimación considera una tarifa eléctrica de 4 pesos por kilowatt-hora y una batería con capacidad de 14.7 kWh.

Menos gasto que un auto de gasolina y hasta que una motocicleta

Parte del atractivo de Olinia está en la comparación directa con otros medios de transporte.

De acuerdo con la información presentada, operar este vehículo costaría cinco veces menos que un automóvil de gasolina.

A eso se suma otro dato que podría llamar la atención de quienes buscan opciones económicas para desplazarse: sus desarrolladores aseguran que el costo de operación sería inferior a la mitad de lo que cuesta utilizar una motocicleta.

Ambas comparaciones buscan posicionar al vehículo no solo como una alternativa eléctrica, sino también como una opción enfocada en reducir el gasto cotidiano de transporte.

¿Cuánto dinero promete ahorrar?

Tomando como ejemplo a una persona que recorre 75 kilómetros diarios, el proyecto estima ahorros superiores a los 50,000 pesos al año únicamente en combustible.

Bajo ese escenario, los responsables de Olinia sostienen que una parte importante de la inversión inicial podría compensarse con el dinero que dejaría de destinarse a gasolina a lo largo del tiempo.

Se trata de una de las promesas más ambiciosas presentadas hasta ahora por el proyecto, ya que coloca el foco en el ahorro acumulado y no únicamente en el precio de compra.