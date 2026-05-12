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Refinería de Salina Cruz registra incendio en medio de retrasos operativos de Pemex

Seis colaboradores resultaron lesionados; tres de Pemex y tres más de una empresa contratista.
mar 12 mayo 2026 03:25 PM
Accidentes acechan a Pemex: refinería de Salina Cruz registra explosión
Interior de la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz. (Presidencia)

La cadena de incidentes en Pemex volvió a encender las alertas sobre las condiciones operativas de la petrolera estatal. Apenas la empresa intenta contener los efectos de un accidente cuando otro episodio vuelve a exhibir las presiones que enfrentan sus instalaciones, ahora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, donde un incendio dejó seis trabajadores lesionados y volvió a poner bajo escrutinio la seguridad industrial de la compañía.

El siniestro ocurrió la noche del lunes en la Planta Hidros 2 de la refinería Refinería Antonio Dovalí Jaime, durante trabajos relacionados con la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

De acuerdo con información de Pemex, tres de los lesionados son trabajadores de la petrolera y otros tres pertenecen a una empresa contratista cuyo nombre no ha sido revelado.

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El fuego fue controlado y extinguido durante la madrugada de este martes, mientras equipos de emergencia realizaban labores para evitar que el incidente escalara a otras áreas del complejo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la refinería opera con normalidad y que el incendio no representó riesgos para la población cercana ni compromete el suministro de combustibles.

Protección Civil de Oaxaca también informó que la situación quedó bajo control y que no se registraron afectaciones estructurales en viviendas cercanas al complejo industrial.

“Se recorrieron viviendas para evaluar su situación estructural y emitir recomendaciones de seguridad. Asimismo, instituciones de salud públicas activaron protocolos de atención inmediata para auxiliar a la población en caso de ser necesario”, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

Hasta ahora, la petrolera no ha dado detalles sobre el estado de salud de los trabajadores afectados ni ha explicado las causas que originaron el incendio.

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Refinería Salina Cruz

El accidente ocurre en un momento particularmente delicado para la refinería de Salina Cruz, considerada una de las instalaciones clave dentro del sistema nacional de refinación.

El complejo también enfrenta retrasos en uno de los proyectos más relevantes para la estrategia de procesamiento de combustibles de la actual administración: la planta coquizadora.

Expansión publicó este martes que la entrada en operación de esa infraestructura fue nuevamente postergada y ahora se prevé para el segundo semestre de 2027, pese a que originalmente se esperaba que estuviera lista desde 2024.

La coquizadora busca reducir la producción de combustóleo —uno de los combustibles menos rentables y más contaminantes— para incrementar la elaboración de gasolinas y diésel de mayor valor comercial.

El reporte 20-F de Pemex, entregado a la Securities and Exchange Commission, muestra que al cierre de diciembre pasado el avance de la obra alcanzaba apenas 75.1%.

El incendio en Salina Cruz también vuelve a colocar atención sobre el deterioro operativo que enfrenta la petrolera en distintas áreas de negocio.

Los accidentes registrados por Pemex durante los últimos años han dejado de percibirse como eventos aislados y comienzan a perfilarse como síntomas de problemas estructurales vinculados con mantenimiento, operación y seguridad industrial.

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Las propias cifras de la empresa reflejan ese deterioro.

El reporte financiero más reciente, entregado a la Bolsa Mexicana de Valores, revela que el índice de accidentes de Pemex aumentó 39% durante el primer trimestre de 2026.

La tasa pasó de 0.28 accidentes por millón de horas-hombre trabajadas al cierre de 2025 a 0.39 accidentes por millón de horas-hombre al 31 de marzo de este año.

El índice de gravedad también mostró un deterioro. Durante los primeros tres meses de 2026, la petrolera reportó 17 días perdidos por millón de horas-hombre trabajadas, frente a los 15 días registrados al cierre del año pasado, lo que representó un incremento de 13.3%.

Las cifras podrían deteriorarse aún más en el siguiente reporte trimestral. Entre abril y mayo, la empresa encabezada por Víctor Rodríguez Padilla ha continuado registrando incidentes en distintas instalaciones, además de enfrentar cuestionamientos por episodios como derrames de petróleo en aguas del Golfo de México.

En medio de las presiones financieras, los retrasos operativos y la necesidad de incrementar la producción de combustibles, los nuevos accidentes agregan otro desafío para una empresa que continúa intentando sostener la confiabilidad de su infraestructura industrial.

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Pemex

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