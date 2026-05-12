La cadena de incidentes en Pemex volvió a encender las alertas sobre las condiciones operativas de la petrolera estatal. Apenas la empresa intenta contener los efectos de un accidente cuando otro episodio vuelve a exhibir las presiones que enfrentan sus instalaciones, ahora en la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, donde un incendio dejó seis trabajadores lesionados y volvió a poner bajo escrutinio la seguridad industrial de la compañía.

El siniestro ocurrió la noche del lunes en la Planta Hidros 2 de la refinería Refinería Antonio Dovalí Jaime, durante trabajos relacionados con la puesta en operación de la torre de enfriamiento TE-05.

De acuerdo con información de Pemex, tres de los lesionados son trabajadores de la petrolera y otros tres pertenecen a una empresa contratista cuyo nombre no ha sido revelado.