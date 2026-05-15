¿Quién es Juan Carlos Carpio?

Juan Carlos Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

En los últimos 10 años ha desempeñado diferentes cargos públicos relacionados a administración financiera:

Director de Ingresos (1 de mayo de 2007 - 31 de enero de 2008) en la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

(1 de mayo de 2007 - 31 de enero de 2008) en la Secretaría de Finanzas de la CDMX. Director de Operación de Fondos y Valores (1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013) en la Secretaría de Finanzas

(1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013) en la Secretaría de Finanzas Director de Concentración y Control de Fondos (1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014) en la Secretaría de Finanzas

(1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014) en la Secretaría de Finanzas Director de Análisis Estratégico (1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018) en el Centro de Atención a Emergencias

(1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018) en el Centro de Atención a Emergencias Director general Secretaría de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México

Director de Finanzas de Pemex

¿Cuánto ganará como nuevo director de Pemex?

De acuerdo con datos de Transparencia, asumir el liderazgo de Petróleos Mexicanos no tendrá un impacto en cuanto sus ingresos, ya que el sueldo mensual neto tendrá apenas una diferencia de 614 pesos.

Según el reporte de ingresos de Víctor Rodríguez Padilla , durante el periodo del 1 de julio al 20 de septiembre de 2025, el sueldo mensual bruto era de 188,527 pesos, y neto de 134,347 pesos. En el mismo periodo, Juan Carlos Carpio , como director de Finanzas, obtuvo un ingreso bruto de 187,597 pesos, y neto de 133,733 pesos.

En otros ingresos desglosados, la diferencia también es poca, a excepción del seguro de vida:

Ingresos adicionales del Director de Finanzas de Pemex:

Compensación garantizada (mensual): 148,817 pesos

Gratificación de Fin de Año (aguinaldo de 60 días de sueldo y compensación garantizada, anual): 375,194.40 pesos

Ayuda de Gastos Funerarios de Beneficiarios (evento): 8,972.20 pesos

Seguro de Vida de Mandos Medios y Funcionarios Superiores (evento): 400,000 pesos