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Quién es Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex

Antes de ser director de Finanzas de Pemex, Juan Carlos Carpio se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX.
vie 15 mayo 2026 10:07 AM
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Juan Carlos Carpio, actual director corporativo de Finanzas de la petrolera, asumirá la dirección general de Pemex. (Cámara de Diputados )

Petróleos Mexicanos (Pemex) cambia de liderazgo. La presidenta Claudia Sheinbam anunció que Juan Carlos Carpio será el nuevo relevo de Víctor Rodríguez para la dirección general, en un momento complejo en la empresa del Estado por las presiones económicas.

Carpio era director de Finanzas de Pemex, y antes se desempeñó como titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX. Ahora estará al frente de la petrolera más endeudada del mundo.

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¿Quién es Juan Carlos Carpio?

Juan Carlos Carpio Fragoso es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

En los últimos 10 años ha desempeñado diferentes cargos públicos relacionados a administración financiera:

  • Director de Ingresos (1 de mayo de 2007 - 31 de enero de 2008) en la Secretaría de Finanzas de la CDMX.
  • Director de Operación de Fondos y Valores (1 de febrero de 2008 al 31 de enero de 2013) en la Secretaría de Finanzas
  • Director de Concentración y Control de Fondos (1 de febrero de 2013 al 31 de enero de 2014) en la Secretaría de Finanzas
  • Director de Análisis Estratégico (1 de febrero de 2014 al 4 de diciembre de 2018) en el Centro de Atención a Emergencias
  • Director general Secretaría de la Administración y Finanzas de la Ciudad de México
  • Director de Finanzas de Pemex

¿Cuánto ganará como nuevo director de Pemex?

De acuerdo con datos de Transparencia, asumir el liderazgo de Petróleos Mexicanos no tendrá un impacto en cuanto sus ingresos, ya que el sueldo mensual neto tendrá apenas una diferencia de 614 pesos.

Según el reporte de ingresos de Víctor Rodríguez Padilla , durante el periodo del 1 de julio al 20 de septiembre de 2025, el sueldo mensual bruto era de 188,527 pesos, y neto de 134,347 pesos. En el mismo periodo, Juan Carlos Carpio , como director de Finanzas, obtuvo un ingreso bruto de 187,597 pesos, y neto de 133,733 pesos.

En otros ingresos desglosados, la diferencia también es poca, a excepción del seguro de vida:

Ingresos adicionales del Director de Finanzas de Pemex:

Compensación garantizada (mensual): 148,817 pesos
Gratificación de Fin de Año (aguinaldo de 60 días de sueldo y compensación garantizada, anual): 375,194.40 pesos
Ayuda de Gastos Funerarios de Beneficiarios (evento): 8,972.20 pesos
Seguro de Vida de Mandos Medios y Funcionarios Superiores (evento): 400,000 pesos

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Ingresos adicionales del Director General de Pemex:

Compensación garantizada (mensual): 149,133 pesos
Gratificación de Fin de Año (aguinaldo de 60 días de sueldo y compensación garantizada, anual): 377.053,80 pesos
Ayuda de Gastos Funerarios de Beneficiarios (evento): 8,972.20 pesos
Seguro de Vida de Mandos Medios y Funcionarios Superiores (evento): 360,000 pesos

¿Cómo la deuda de Pemex?

En el primer trimestre de 2026, Pemex logró una reducción de 7.8% de su deuda respecto al cierre de 2025 , el nivel más bajo desde 2014. Ahora, su carga financiera es de 79,000 millones de dólares (mdd), cuando antes era de 85,200 mdd.

Víctor Rodríguez Padilla atribuyó el avance a una combinación de disciplina financiera y mejores condiciones de refinanciamiento. Mientras tanto, Manuel Carpio resulta de una estrategia efectiva de administración de pasivos orientada a disminuir presiones de corto plazo y construir una trayectoria sostenible de endeudamiento.

“Detrás de este desempeño, destaca el uso responsable de las aportaciones del gobierno federal y la presentación de estrategias de manejo de pasivos y optimización financiera; la combinación de estos factores permitió amortizar más deuda de la que se refinancia”, dijo Rodríguez Padilla.

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