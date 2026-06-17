México y Corea del Sur se enfrentan en la cancha y en el mercado de las sopas instantáneas

México es uno de los países que más consume ramen

Las sopas instantáneas se han convertido en uno de los alimentos de mayor consumo en México. Datos de la World Instant Noodles Association (WINA), ubican al país entre los 15 principales consumidores del mundo, con más de 1, 600 millones de porciones consumidas al año, el equivalente a alrededor de 4.5 millones de unidades al día. El fenómeno está relacionado con factores económicos y sociales como la urbanización, las largas jornadas laborales y la búsqueda de alimentos de bajo costo y rápida preparación.

En México, Maruchan logró posicionarse hasta convertirse prácticamente en un sinónimo de sopa instantánea. Su presencia en tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios permitieron que el producto llegue a todos los segmentos de la población. Además, el precio accesible convirtió a estas presentaciones en una alternativa recurrente para estudiantes y trabajadores.

El tamaño del mercado refleja esta preferencia. Diversas estimaciones apuntan a que la industria mexicana de sopas instantáneas superó los 900 millones de dólares en 2025 y mantiene perspectivas de crecimiento para la próxima década. El atractivo radica en una combinación difícil de igualar para otros alimentos procesados: practicidad, disponibilidad y bajo costo.

Sin embargo, el consumo mexicano se centra principalmente en el mercado interno. A diferencia de Corea del Sur, donde el ramen se convirtió en un producto de exportación global, la mayor parte del negocio en México depende de la demanda doméstica y de los hábitos de consumo consolidados desde hace décadas.

