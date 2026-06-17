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México y Corea del Sur se enfrentan en la cancha y en el mercado de las sopas instantáneas

Más allá de la cancha, México y Corea del Sur compiten en un mercado donde el ramen y las sopas instantáneas mueven miles de millones de dólares.
mié 17 junio 2026 05:40 PM
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México y Corea del Sur: su pasión por el ramen
México y Corea del Sur: su pasión por el ramen (México y Corea del Sur: su pasión por el ramen)

A unas horas del partido entre México y Corea del Sur en el Mundial 2026, existe otro duelo menos visible que también involucra a millones de consumidores: el de las sopas instantáneas. Mientras productos como Maruchan forman parte de la dieta cotidiana de estudiantes y trabajadores mexicanos, Corea del Sur logró convertir el ramen en una de sus exportaciones alimentarias más exitosas. El contraste revela dos modelos de negocio distintos. México destaca por el volumen de consumo, mientras que Corea del Sur se transformó en un alimento popular en la industria global impulsadas por la cultura, las exportaciones y el valor agregado.

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México es uno de los países que más consume ramen

Las sopas instantáneas se han convertido en uno de los alimentos de mayor consumo en México. Datos de la World Instant Noodles Association (WINA), ubican al país entre los 15 principales consumidores del mundo, con más de 1, 600 millones de porciones consumidas al año, el equivalente a alrededor de 4.5 millones de unidades al día. El fenómeno está relacionado con factores económicos y sociales como la urbanización, las largas jornadas laborales y la búsqueda de alimentos de bajo costo y rápida preparación.

En México, Maruchan logró posicionarse hasta convertirse prácticamente en un sinónimo de sopa instantánea. Su presencia en tiendas de conveniencia, supermercados y pequeños comercios permitieron que el producto llegue a todos los segmentos de la población. Además, el precio accesible convirtió a estas presentaciones en una alternativa recurrente para estudiantes y trabajadores.

El tamaño del mercado refleja esta preferencia. Diversas estimaciones apuntan a que la industria mexicana de sopas instantáneas superó los 900 millones de dólares en 2025 y mantiene perspectivas de crecimiento para la próxima década. El atractivo radica en una combinación difícil de igualar para otros alimentos procesados: practicidad, disponibilidad y bajo costo.

Sin embargo, el consumo mexicano se centra principalmente en el mercado interno. A diferencia de Corea del Sur, donde el ramen se convirtió en un producto de exportación global, la mayor parte del negocio en México depende de la demanda doméstica y de los hábitos de consumo consolidados desde hace décadas.

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¿Cuánto ramen exportó Corea del Sur?

Corea del Sur desarrolló una estrategia diferente. El llamado ramyeon dejó de ser únicamente un alimento económico para convertirse en un producto cultural asociado con el auge global del entretenimiento coreano. Series de televisión, música K-Pop y contenido digital ayudaron a posicionar marcas coreanas en mercados de Asia, América y Europa.

El resultado ha sido un incremento acelerado de las exportaciones. De acuerdo con cifras difundidas por medios surcoreanos y autoridades comerciales, las exportaciones de ramen alcanzaron un récord de 1,520 millones de dólares en 2025, impulsados por una creciente demanda internacional y por la expansión de productos premium y de diferentes sabores.

A diferencia del modelo mexicano, donde el producto compite principalmente por precio, las empresas coreanas apostaron por la innovación, la diversificación y la construcción de marca. Esto les permitió capturar mayores márgenes y posicionar al ramen como un producto con valor agregado dentro de la industria alimentaria.

La estrategia forma parte de un fenómeno más amplio conocido como “K-Food”, mediante el cual Corea del Sur ha utilizado su influencia cultural para impulsar exportaciones de alimentos, bebidas y productos de consumo. En ese contexto, el se ha convertido en uno de los principales embajadores económicos del país.

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México y Corea del Sur, más allá del futbol

El encuentro entre México y Corea del Sur ofrece una oportunidad para observar cómo dos países pueden liderar un mismo mercado desde perspectivas diferentes. México destaca por el tamaño de su base de consumidores y por la capacidad de distribución de las sopas instantáneas dentro del país. Corea del Sur, en cambio, logró transformar un producto cotidiano en una herramienta de exportación y posicionamiento internacional.

Para la industria alimentaria, el caso coreano representa un ejemplo de cómo la cultura puede convertirse en un motor económico. Para México, el reto consiste en aprovechar un mercado consolidado y explorar nuevas oportunidades de valor agregado en una categoría que continúa creciendo a nivel mundial.

Más allá del resultado en la cancha, el negocio del ramen demuestra que la competencia económica también puede librarse desde los anaqueles de supermercados, tiendas de conveniencia y plataformas de comercio electrónico.

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Embajada Corea del Sur

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