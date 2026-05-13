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Diferencias de datos entre CRT y telefónicas exhiben inconsistencias en el avance del registro de líneas

El regulador informó que el registro telefónico avanza, pero los datos contrastan con la realidad de vinculaciones que tienen operadores como AT&T que apenas reporta 7 millones de registros.
mié 13 mayo 2026 01:42 PM
La CRT asegura que el registro de celulares creció 17.8 millones en semanas y hay un responsable: el pospago
La nueva cifra que ofrece la entidad regulatoria muestra inconsistencias. En abril, la propia Solano aseguró que en el país había un parque total de 161 millones de líneas en operación y esta vez solo confirmó que son 144 millones, es decir, 17 millones menos. Sumado a que la realidad de los operadores es otra. (dikushin/Getty Images)

El país está a 48 días de vencer el plazo para vincular las más de 161 millones de líneas telefónicas móviles a una identidad oficial. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aseguró que al 13 de mayo hay un avance de 48 millones de líneas móviles registradas de un total de 144 millones de números.

La cifra implica que en 24 días, tras la última cifra compartida por la autoridad, aumentaron 17.8 millones de líneas registradas. Norma Solano, presidenta comisionada del regulador, aseguró en el evento de la GSMA M360 que ese aumento se debe a que se sumaron las líneas existentes de pospago, es decir, el segmento de telefonía que entrega su información personal cuando adquiere un plan móvil.

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Expansión preguntó a la funcionaria sobre el desagregado del número de vinculaciones, pero dijo no contar con las cifras y que más adelante serían compartidas. El desglose de registros entre los segmentos de pospago y prepago, para la industria es considerado clave para medir el verdadero alcance de la política impulsada por las autoridades regulatorias.

El 19 de abril la CRT informó que 30.2 millones de líneas habían sido vinculadas, equivalente al 18.7% de un total de 161 millones de líneas móviles existentes en el país, implicando que el ritmo de registro de ese momento era de 302,000 diarias, pero con el nuevo número, significa que cada día son 750,000, duplicando el ritmo.

Pero la nueva cifra que ofrece la entidad regulatoria muestra inconsistencias. En abril, la propia Solano aseguró que en el país había un parque total de 161 millones de líneas en operación y esta vez solo confirmó que son 144 millones, es decir, 17 millones menos. Sumado a que la realidad de los operadores es otra.

AT&T reveló a Expansión que, al 4 de mayo, solo siete millones de las 24.1 millones de líneas que integran su base total de clientes han sido registradas bajo la nueva política telefónica. La cifra equivale al 29% de su cartera de usuarios.

El menor avance se observa en el segmento de prepago, donde históricamente existe un menor nivel de identificación de usuarios. De las siete millones de líneas vinculadas, 2.9 millones corresponden a clientes de recargas.

La cifra implica que apenas el 17.3% de los usuarios de prepago de AT&T han realizado el proceso de vinculación telefónica. Al primer trimestre del año, la compañía registró 16.8 millones de clientes en este segmento.

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La empresa también reportó una disminución interanual de 3.1% en su base de prepago, equivalente a la pérdida de 541,000 usuarios tras la entrada en vigor de la política de registro telefónico nacional.

El registro telefónico nacional entró en vigor el pasado 9 de enero con el objetivo de asociar una identidad oficial a cada línea móvil activa en el país.

Para completar el trámite, los usuarios deben presentar documentos como la CURP, la credencial para votar o el pasaporte. Las líneas que no sean vinculadas perderán acceso a servicios de telecomunicaciones y únicamente podrán realizar llamadas a números de emergencia.

En paralelo, algunas compañías han ajustado procesos para acelerar el registro. Altán Redes permitió a sus Operadores Móviles Virtuales eliminar la toma de biométricos con el objetivo de facilitar la vinculación de usuarios.

Conforme se acerca la fecha límite del 30 de junio, el gobierno federal también intensificó la promoción de la política pública mediante campañas en medios de comunicación y redes sociales.

De acuerdo con correos internos revisados por Expansión, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la CRT envían diariamente mensajes a dependencias gubernamentales para incentivar el registro de líneas telefónicas.

La presidenta comisonada reiteró que no habrá prórrogas para el cumplimiento de la medida, lo que abre la posibilidad de una desconexión masiva de líneas móviles no registradas a partir del 30 de junio.

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Telecomunicaciones

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