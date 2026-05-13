La CRT asegura que el registro de celulares creció 17.8 millones en semanas y hay un responsable: el pospago

Expansión preguntó a la funcionaria sobre el desagregado del número de vinculaciones, pero dijo no contar con las cifras y que más adelante serían compartidas. El desglose de registros entre los segmentos de pospago y prepago, para la industria es considerado clave para medir el verdadero alcance de la política impulsada por las autoridades regulatorias.

El 19 de abril la CRT informó que 30.2 millones de líneas habían sido vinculadas, equivalente al 18.7% de un total de 161 millones de líneas móviles existentes en el país, implicando que el ritmo de registro de ese momento era de 302,000 diarias, pero con el nuevo número, significa que cada día son 750,000, duplicando el ritmo.

Pero la nueva cifra que ofrece la entidad regulatoria muestra inconsistencias. En abril, la propia Solano aseguró que en el país había un parque total de 161 millones de líneas en operación y esta vez solo confirmó que son 144 millones, es decir, 17 millones menos. Sumado a que la realidad de los operadores es otra.

AT&T reveló a Expansión que, al 4 de mayo, solo siete millones de las 24.1 millones de líneas que integran su base total de clientes han sido registradas bajo la nueva política telefónica. La cifra equivale al 29% de su cartera de usuarios.

El menor avance se observa en el segmento de prepago, donde históricamente existe un menor nivel de identificación de usuarios. De las siete millones de líneas vinculadas, 2.9 millones corresponden a clientes de recargas.

La cifra implica que apenas el 17.3% de los usuarios de prepago de AT&T han realizado el proceso de vinculación telefónica. Al primer trimestre del año, la compañía registró 16.8 millones de clientes en este segmento.