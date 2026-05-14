Casi la mitad de las gasolineras de México ya venden diésel en 27 pesos a pesar de los factores en contra

Además, la reducción de precios se puede ver reflejada conforme se van terminando los inventarios de diésel que se compraron a precios superiores, previo a que se estableciera el acuerdo con Pemex de un descuento de 90 centavos por litro en el precio a mayoreo en las terminales de almacenamiento y reparto de la petrolera.

“El avance ya va en 45% esta semana. Nosotros comentábamos que hay estaciones de servicio que tardan más en desplazar producto, entonces hay estaciones que compraron producto a precio anterior y ahorita, en la medida en que va avanzando el desplazamiento de ese diésel, es cuando ya la estación de servicio empieza a bajar su precio”, aseguró durante conferencia de prensa en el marco de la Convención Onexpo 2026.

Ayer miércoles, diversos representantes del sector gasolinero sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con autoridades de la Secretaría de Energía y Hacienda, a fin de revisar los avances de cumplimiento y los esfuerzos para contener los precios de los energéticos.

El pasado lunes, la Profeco informó que de las estaciones de servicio que comercializan diésel, que son alrededor de 10,240, solo el 31% se estaba alineada con vender por debajo de los 27 pesos por litro.

Robelo dijo que ya se está homologando el precio en las terminales de Pemex, según la información que les brindaron las autoridades en la reunión.

Los gasolineros y representantes del gobierno federal han mantenido juntas semanales en las que se analizan los resultados de la estrategia de control de precios y que permitan no afectar a la economía de las familias.

