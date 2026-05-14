Casi la mitad de las gasolineras de México ya venden diésel en 27 pesos a pesar de los factores en contra

Piden más estímulos a combustibles
Ayer en el acto inaugural, la Onexpo Nacional dijo que eran necesario tener más mecanismos compensatorios para hacer frente a los precios topados y mantener el margen operativo.
Sobre ello, agregaron que los estímulos al IEPS son una alternativa que todavía podría explotarse por parte del gobierno federal.
“Todavía hay margen de estos estímulos. Existen estaciones de servicio que están alejadas de los centros de distribución, de las terminales de abasto, entonces ahí la logística es complicada porque aumenta el precio del litro por el transporte”, dijo.
Por su parte, el sector mantiene los esfuerzos para hacer frente a los precios, bajo la premisa de que es un tema temporal el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán que ha elevado significativamente los precios internacionales.
“Esto no es un tema de responsabilidad de nosotros ni del gobierno mismo, es un tema global y ahorita ese descuento (de Pemex) está ayudando a que las estaciones de servicio probemos con tener el precio de los 27 pesos”, añadió.
Frente a la idea expuesta por el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre una “rebeldía silenciosa” en la que se deje de vender combustible en zonas donde no haya margen operativo y mucho menos ganancia, Robelo dijo que no han planteado la idea de detener la comercialización de combustibles.
“Nosotros nunca hemos planteado la idea de dejar de vender el producto. Nosotros estamos tratando de dar servicio porque es una necesidad también para muchos giros económicos, para la industria”, concluyó el representante gasolinero.