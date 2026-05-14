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El 45% de gasolineras ya cumplen con vender diésel en 27 pesos

Se espera que el cumplimiento incrementen conforme los inventarios de las estaciones terminen de vender el combustible adquirido a mayor costo.
jue 14 mayo 2026 06:39 PM
Casi la mitad de las gasolineras de México ya venden diésel en 27 pesos a pesar de los factores en contra
Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional. (Diana Gante )

Aún con todas las variantes que los empresarios tienen en contra para poder cumplir con el tope de precios, el 45% de las estaciones que comercializan diésel ya ofrecen el litro en no más de 27 pesos.

Enrique Félix Robelo, presidente de Onexpo Nacional, dijo que el cumplimiento de los acuerdos establecidos con el gobierno federal han ido aumentando poco a poco pese a las dificultades que se tienen en algunas zonas del país donde los precios de logística son más altos.

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Además, la reducción de precios se puede ver reflejada conforme se van terminando los inventarios de diésel que se compraron a precios superiores, previo a que se estableciera el acuerdo con Pemex de un descuento de 90 centavos por litro en el precio a mayoreo en las terminales de almacenamiento y reparto de la petrolera.

“El avance ya va en 45% esta semana. Nosotros comentábamos que hay estaciones de servicio que tardan más en desplazar producto, entonces hay estaciones que compraron producto a precio anterior y ahorita, en la medida en que va avanzando el desplazamiento de ese diésel, es cuando ya la estación de servicio empieza a bajar su precio”, aseguró durante conferencia de prensa en el marco de la Convención Onexpo 2026.

Ayer miércoles, diversos representantes del sector gasolinero sostuvieron una reunión en Palacio Nacional con autoridades de la Secretaría de Energía y Hacienda, a fin de revisar los avances de cumplimiento y los esfuerzos para contener los precios de los energéticos.

El pasado lunes, la Profeco informó que de las estaciones de servicio que comercializan diésel, que son alrededor de 10,240, solo el 31% se estaba alineada con vender por debajo de los 27 pesos por litro.

Robelo dijo que ya se está homologando el precio en las terminales de Pemex, según la información que les brindaron las autoridades en la reunión.

Los gasolineros y representantes del gobierno federal han mantenido juntas semanales en las que se analizan los resultados de la estrategia de control de precios y que permitan no afectar a la economía de las familias.

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Piden más estímulos a combustibles

Ayer en el acto inaugural, la Onexpo Nacional dijo que eran necesario tener más mecanismos compensatorios para hacer frente a los precios topados y mantener el margen operativo.

Sobre ello, agregaron que los estímulos al IEPS son una alternativa que todavía podría explotarse por parte del gobierno federal.

“Todavía hay margen de estos estímulos. Existen estaciones de servicio que están alejadas de los centros de distribución, de las terminales de abasto, entonces ahí la logística es complicada porque aumenta el precio del litro por el transporte”, dijo.

Por su parte, el sector mantiene los esfuerzos para hacer frente a los precios, bajo la premisa de que es un tema temporal el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán que ha elevado significativamente los precios internacionales.

“Esto no es un tema de responsabilidad de nosotros ni del gobierno mismo, es un tema global y ahorita ese descuento (de Pemex) está ayudando a que las estaciones de servicio probemos con tener el precio de los 27 pesos”, añadió.

Frente a la idea expuesta por el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, sobre una “rebeldía silenciosa” en la que se deje de vender combustible en zonas donde no haya margen operativo y mucho menos ganancia, Robelo dijo que no han planteado la idea de detener la comercialización de combustibles.

“Nosotros nunca hemos planteado la idea de dejar de vender el producto. Nosotros estamos tratando de dar servicio porque es una necesidad también para muchos giros económicos, para la industria”, concluyó el representante gasolinero.

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diésel Pemex

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