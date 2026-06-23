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¿Dónde están las electrolineras en CDMX? Consulta el mapa completo por alcaldía

Consulta el mapa oficial de las electrolineras en CDMX con las estaciones más completas por alcaldía, su ubicación, cargadores, conectores y potencia disponible.
mar 23 junio 2026 04:24 PM
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La red de carga en la capital incluye estaciones con conectores de carga lenta, semirrápida y rápida instaladas en plazas comerciales, agencias, hoteles y espacios públicos. (Expansión|Gemini)

Quedarse sin batería ya no tiene por qué ser un problema si sabes dónde cargar tu vehículo en la CDMX. Para ayudarte a planear cada recorrido, reunimos el directorio de electrolineras de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , organizado por alcaldía, para que consultes la ubicación de las estaciones más completas, el número de cargadores disponibles, los tipos de conectores, la potencia de cada equipo y los vehículos compatibles con cada uno.

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¿Cuáles son las electrolinieras disponibles por alcaldía en la Ciudad de México?

A continuación, te mostramos tres electrolineras por alcaldía de la CDMX, con información sobre su ubicación y los cargadores que ofrecen:

Álvaro Obregón

VEMO HUB San Pedro de los Pinos

- F.C. de Cuernavaca 1454, San Pedro de los Pinos, C.P. 01180.
- 44 cargadores: 41 DC (96 kW) y 3 CCS1 (50 kW).

Artz Pedregal

- Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, C.P. 01900.
- 6 cargadores: 2 CCS1 (50 kW), 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW), 2 SAE J1772 (7 kW) y 1 GB/T AC (7 kW).

German Center Santa Fe

- Av. Santa Fe 170, Zedec Santa Fe, C.P. 01219.
- 6 cargadores Tesla Destination de 18 kW.

Azcapotzalco

Town Center El Rosario

- Av. Río Blanco 69, El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad de México.
- 4 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

IPADE

- Calle Floresta 20, Clavería, Azcapotzalco, C.P. 02080, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

Plaza Camarones

- Av. Cuitláhuac 3369, San Bernabé, Azcapotzalco, C.P. 02830, Ciudad de México.
- 2 cargadores: Tesla Destination (11.5 kW).

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Benito Juárez

Plaza Manacar

- Avenida Insurgentes Sur 1457, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03230, Ciudad de México.

- 6 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

Plaza Mitikah

- Av. Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.
- 4 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

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STE – Subestación Xola 1

- Calle Xola 1706, Benito Juárez, C.P. 03023, Ciudad de México.

- 3 cargadores: 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW), 1 CCS1 (50 kW) y 1 SAE J1772 (7 kW).

Coyoacán

Perisur (Supercharger Tesla)

- Anillo Periférico 4690, Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04500, Ciudad de México.

- 8 cargadores: Tesla Supercharger (250 kW).

Centro Comercial Oasis Coyoacán

- Av. Miguel Ángel de Quevedo 227, Oxtopulco, Coyoacán, C.P. 04360, Ciudad de México.

- 5 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

Plaza Zapamundi

- Av. Canal de Miramontes 2600-2640, Ciruelos, Coyoacán, C.P. 04830, Ciudad de México.

- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

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Cuajimalpa de Morelos

Supercharger Santa Fe

- Vasco de Quiroga 111, Santa Fe, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 01219, Ciudad de México.

- 8 cargadores: Tesla Supercharger (120 kW).

Audi Center Santa Fe

- Juan Salvador Agraz 60, Santa Fe, Contadero, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05109, Ciudad de México.

- 4 cargadores: 2 CCS1 (50 kW), 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW) y 1 SAE J1772 (7 kW).

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Live Aqua Bosques

- Paseo de los Tamarindos 98, Bosques de las Lomas, Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (10 kW).

Cuauhtémoc

Plaza Insurgentes

- San Luis Potosí 214, Roma Norte, Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México.
- 4 cargadores: Tesla Destination (16 kW).

COPEMSA Gran Plaza

- Palma Norte 37, Centro Histórico, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

City Express Ciudad de México Buenavista

- Insurgentes Norte 226, Santa María la Ribera, Cuauhtémoc, C.P. 06400, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

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Gustavo A. Madero

Encuentro Fortuna

- Av. Fortuna 334, Magdalena de las Salinas, Gustavo A. Madero, C.P. 07760, Ciudad de México.
- 6 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

Chevrolet Unicars La Villa

- F.C. Hidalgo 982, Villa Gustavo A. Madero, Gustavo A. Madero, C.P. 07050, Ciudad de México.
- 5 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

Nissan Kioto

- Av. Instituto Politécnico Nacional 1999, Lindavista Norte, Gustavo A. Madero, C.P. 07720, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

Iztacalco

Centro de Carga City Energy

- Eje Vial 2 Oriente (Calzada de La Viga) 687, San Francisco Xicaltongo, Iztacalco, C.P. 08230, Ciudad de México.
- 10 cargadores: 9 DC (96 kW) y 1 CCS1 (50 kW).

Holiday Inn Churubusco

- Río Churubusco 253, Granjas México, Iztacalco, C.P. 08400, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (11 kW).

Nissan Zaragoza

- Calzada Ignacio Zaragoza 914 Bis, Agrícola Pantitlán, Iztacalco, C.P. 08500, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

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Iztapalapa

Fiesta Inn Plaza Central

- Calle Canal Río Churubusco 1635, Central de Abasto, Iztapalapa, C.P. 09040, Ciudad de México.
- 3 cargadores: 2 Tesla Destination (11.5 kW) y 1 SAE J1772 (7 kW).

STE – Municipio Libre 1

- Av. Municipio Libre 402, San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, C.P. 09460, Ciudad de México.
- 2 cargadores: 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW) y 1 CCS1 (50 kW).

Nissan Fuji

- Calzada Ermita Iztapalapa 846, Barrio Santa Bárbara, Iztapalapa, C.P. 09820, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

Magdalena Contreras

Jaguar Land Rover Pedregal

- Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 3017, San Jerónimo Lídice, La Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México.
- 3 cargadores: 1 CCS1 (50 kW) y 2 SAE J1772 (7 kW).

Audi Center Pedregal – EV Ready

- Anillo Periférico Sur 3539, San Jerónimo Aculco, La Magdalena Contreras, C.P. 10400, Ciudad de México.
- 2 cargadores: CCS1 (50 kW).

Estacionamiento Copemsa

- Carretera Picacho-Ajusco 20, La Magdalena Contreras, C.P. 10740, Ciudad de México.
- 3 cargadores: 2 Tesla Destination (11.5 kW) y 1 SAE J1772 (7 kW).

Miguel Hidalgo

VEMO Gran Oso

- C. Lago Gran Oso 123, Ventura Pérez de Alba, Miguel Hidalgo, C.P. 11430, Ciudad de México.
- 34 cargadores: 34 DC (96 kW).

Miyana

- Av. Ejército Nacional 769, Granada, Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México.
- 18 cargadores: 10 SAE J1772 (7 kW) y 8 DC (96 kW).

Torre Virreyes

- Pedregal 24, Molino del Rey, Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México.
- 6 cargadores: 3 Tesla Destination (11.5 kW) y 3 SAE J1772 (7 kW).

Tláhuac

Nissan Tláhuac

- Av. Tláhuac 5392, Los Olivos, Tláhuac, C.P. 13210, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

Tlalpan

Walmart Express Fuentes del Pedregal

- Walmart Express Fuentes del Pedregal, Los Framboyanes, Tlalpan, C.P. 14150, Ciudad de México.
- 5 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

Plaza Cuicuilco

- Av. Insurgentes Sur 3500, Manantial Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad de México.
- 4 cargadores: 3 Tesla Destination (11.5 kW) y 1 SAE J1772 (7 kW).

Gasolinera Pemex

- Carretera Ciudad de México–Cuernavaca 38A, San Pedro Mártir, Tlalpan, C.P. 14650, Ciudad de México.
- 2 cargadores: 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW) y 1 CCS1 (50 kW).

Venustiano Carranza

Encuentro Oceanía

- Av. del Peñón 355, Moctezuma 2.ª Sección, Venustiano Carranza, C.P. 15530, Ciudad de México.
- 8 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

Courtyard Mexico City Airport

- Sinaloa 31, Peñón de los Baños, Venustiano Carranza, C.P. 15520, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (11 kW).

Cámara de Diputados

- Congreso de la Unión 66, El Parque, Venustiano Carranza, C.P. 15960, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

Xochimilco

Sanborns Xochimilco

- Guadalupe I. Ramírez 318, Tepepan San Marcos, Xochimilco, C.P. 16050, Ciudad de México.
- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

Nissan Imperio Sur Xochimilco

- Prolongación División del Norte 5581, Jardines del Sur, Xochimilco, C.P. 16050, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

Nissan Imperio Xochimilco

- Prol. División del Norte 5581, San Marcos, Xochimilco, C.P. 16050, Ciudad de México.
- 1 cargador: SAE J1772 (7 kW).

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Autos eléctricos Ciudad de México automóviles, movilidad

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