¿Cuáles son las electrolinieras disponibles por alcaldía en la Ciudad de México?

A continuación, te mostramos tres electrolineras por alcaldía de la CDMX, con información sobre su ubicación y los cargadores que ofrecen:

Álvaro Obregón

VEMO HUB San Pedro de los Pinos

- F.C. de Cuernavaca 1454, San Pedro de los Pinos, C.P. 01180.

- 44 cargadores: 41 DC (96 kW) y 3 CCS1 (50 kW).

Artz Pedregal

- Periférico Sur 3720, Jardines del Pedregal, C.P. 01900.

- 6 cargadores: 2 CCS1 (50 kW), 1 CHAdeMO/CCS1 (50 kW), 2 SAE J1772 (7 kW) y 1 GB/T AC (7 kW).

German Center Santa Fe

- Av. Santa Fe 170, Zedec Santa Fe, C.P. 01219.

- 6 cargadores Tesla Destination de 18 kW.

Azcapotzalco

Town Center El Rosario

- Av. Río Blanco 69, El Rosario, Azcapotzalco, C.P. 02100, Ciudad de México.

- 4 cargadores: SAE J1772 (7 kW).

IPADE

- Calle Floresta 20, Clavería, Azcapotzalco, C.P. 02080, Ciudad de México.

- 3 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

Plaza Camarones

- Av. Cuitláhuac 3369, San Bernabé, Azcapotzalco, C.P. 02830, Ciudad de México.

- 2 cargadores: Tesla Destination (11.5 kW).

Benito Juárez

Plaza Manacar

- Avenida Insurgentes Sur 1457, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, C.P. 03230, Ciudad de México.

- 6 cargadores: Tesla Destination (18 kW).

Plaza Mitikah

- Av. Río Churubusco 601, Xoco, Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México.

- 4 cargadores: SAE J1772 (7 kW).