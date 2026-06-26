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Ingresos petroleros de Pemex repuntan 34% por alza en precios y exportaciones

Pemex obtuvo 1,603 millones de dólares por exportaciones petroleras en mayo, su mejor resultado desde diciembre de 2024, en un contexto marcado por el alza de los precios del crudo.
vie 26 junio 2026 04:01 PM
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Pemex gana 34% más: sus ingresos petroleros tienen su mejor alza desde 2024 gracias a exportaciones
Los precios de referencia de petróleo Brent y WTI alcanzaron los 120 dólares por barril en abril. (Presidencia/Cuartoscuro)

La estrategia energética del gobierno mexicano busca que cada vez más barriles de petróleo se procesen dentro del país y menos se envíen al extranjero. Sin embargo, cuando el precio internacional del petróleo se dispara, las exportaciones siguen siendo un negocio difícil de ignorar para Pemex.

En mayo, la petrolera estatal obtuvo ingresos por 1,603 millones de dólares por la venta de crudo al exterior, un monto que representó un incremento de 34% frente a los 1,195 millones de dólares reportados en abril.

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El repunte devolvió a Pemex a niveles de ingresos que no se observaban desde diciembre de 2024, cuando la empresa obtuvo 1,657 millones de dólares por sus exportaciones petroleras.

La mejora en las finanzas de la petrolera llegó en un momento en el que la empresa continúa enfrentando presiones por su elevado endeudamiento, menores niveles de producción y la necesidad de fortalecer su capacidad de refinación.

Detrás del incremento de los ingresos hubo dos factores: un mayor volumen de ventas al exterior y un entorno internacional de precios excepcionalmente altos.

Durante mayo, Pemex exportó un promedio de 513,373 barriles diarios de petróleo, cifra superior en 22.7% a los 418,284 barriles diarios comercializados en abril.

Aun así, el volumen exportado se mantiene lejos de los niveles observados un año antes. En mayo de 2025, las ventas al exterior de crudo mexicano ascendieron a 673,453 barriles diarios.

El conflicto en Medio Oriente elevó el valor del crudo

La recuperación de los ingresos ocurrió en medio de una fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales.

La guerra iniciada por Estados Unidos contra Irán a finales de febrero alteró las expectativas de suministro mundial de petróleo y provocó un rápido incremento de las cotizaciones del crudo.

Los precios de referencia internacionales, el Brent y el WTI, pasaron de niveles cercanos a los 70 dólares por barril en febrero a aproximadamente 120 dólares por barril en abril.

La escalada también impulsó el valor de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME), referencia utilizada para las ventas de Pemex al extranjero.

El 27 de febrero, un día antes del inicio del conflicto, la mezcla mexicana se cotizaba en 63.46 dólares por barril. Dos meses después, al cierre de abril, el precio había escalado hasta 101.77 dólares por barril.

El aumento en las cotizaciones permitió que cada barril exportado generara mayores ingresos para la petrolera, amplificando el efecto positivo del incremento en el volumen de ventas. Sin embargo, el repunte podría ser temporal.

Ayer, la MME cerró en 68.12 dólares por barril, reflejando la disminución de las tensiones geopolíticas y la expectativa de que el mercado recupere gradualmente un mayor equilibrio entre oferta y demanda.

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Las finanzas públicas siguen dependiendo del precio del barril

La evolución de los precios del petróleo se ha convertido también en un factor clave para las finanzas públicas.

Cuando elaboró el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda estimó un precio promedio de la mezcla mexicana de 54.9 dólares por barril, pero el nuevo entorno internacional obligó a elevar la previsión a 77.3 dólares por barril.

La dependencia reconoce la sensibilidad de las finanzas públicas a las variaciones del crudo. Sus estimaciones indican que un aumento de apenas un dólar en el precio promedio anual del petróleo genera un efecto positivo de 9.6 mil millones de pesos en los ingresos petroleros del sector público.

No obstante, la misma dependencia anticipa un escenario de menores cotizaciones en el mediano plazo. En los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2027 proyectó un precio promedio de 54.7 dólares por barril para el próximo año.

Si Estados Unidos e Irán logran mantener el cese al fuego y concretan acuerdos durante el periodo de negociación de 60 días que ambas partes establecieron, los precios internacionales podrían continuar disminuyendo y reducir el impulso extraordinario que las exportaciones petroleras han dado recientemente a Pemex.

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