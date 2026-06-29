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¿Cancelarán tu línea de celular el 1 de julio? Esto ocurrirá si no registras tu número

El registro de las líneas móviles continúa siendo obligatorio, pero ahora tendrá fechas escalonadas según el último dígito del número telefónico.
lun 29 junio 2026 02:59 PM
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¿Cancelarán tu línea de celular el 1 de julio o cuándo es la fecha límite para vincular tu número?
CIUDAD DE MÉXICO, 14ENERO2026.- Debido a supuestas fallas técnicas y vulnerabilidades en el registro de celulares, compañías de telecomunicaciones han pedido al gobierno una prórroga para el inicio de registro móvil. La petición está fundada en el reto de vinculación de cerca de 158 millones de líneas. FOTO: ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM (Foto: Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro )

Miles de usuarios de telefonía móvil se preguntan si este 1 de julio perderán el servicio por no haber registrado su línea y aunque el plazo original está por llegar, las autoridades confirmaron una prórroga para completar el proceso, luego de que el avance fuera menor al esperado.

El nuevo calendario será escalonado según el último dígito del número telefónico, por lo que la suspensión del servicio no ocurrirá de manera generalizada. Sin embargo, el registro seguirá siendo obligatorio para conservar activa la línea.

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¿Cuándo inicia la prórroga para registrar tu línea telefónica?

La duda de millones de usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y otros operadores surgió porque el plazo original para registrar las líneas telefónicas concluía el 30 de junio.

Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que el registro tendrá una prórroga escalonada, una decisión que distintas empresas del sector ya anticipaban que el Gobierno analizaba ampliar los plazos debido al bajo ritmo del proceso.

Los usuarios tendrán más tiempo para vincular su número y conservar el servicio.
Los usuarios tendrán más tiempo para vincular su número y conservar el servicio. ((Foto: Getty Images))

Esta ampliación responde a que millones de usuarios todavía no vinculan su línea a su CURP. De acuerdo con la información publicada por Expansión , aunque el registro avanzó de forma importante durante junio, la cantidad de líneas telefónicas pendientes seguía siendo considerable, por lo que una suspensión masiva habría afectado el servicio de millones de personas.

Con la nueva calendarización, los usuarios deberán realizar el registro conforme al último dígito de su número telefónico. Por lo que el límite de día ya no será el mismo para todos, sino que se distribuirá entre los siguientes meses, con fechas específicas para cada grupo de líneas.

La medida busca evitar afectaciones, en lo que sigue el proceso de vinculación de los números telefónicos con sus titulares.

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¿Qué pasa si no registras tu número?

La prórroga no elimina la obligación de registrar la línea, lo único que cambia es que concede más tiempo para cumplir con el trámite antes de que comiencen las suspensiones.

Una vez que concluya la fecha asignada al último dígito de cada número, los operadores deberán restringir el servicio de las líneas que permanezcan sin registrar. Esto significa que la suspensión ya no dependerá del 30 de junio, sino del nuevo calendario definido por la autoridad.

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Para los usuarios, esto implica que todavía existe tiempo para realizar el registro sin perder el servicio, de acuerdo a las fechas publicadas por la CTR .

El registro deberá realizarse directamente con la compañía telefónica a través de sus aplicaciones, sitios web y centros de atención. Además de la reciente integración de las más de 20,000 tiendas OXXO operadas por FEMSA⁠, en las cuales se puede encontrar un código QR para iniciar el proceso.

La recomendación es no esperar hasta el último momento para evitar posibles saturaciones en los sistemas, por lo que realizar el trámite con anticipación permitirá mantener activa la línea sin interrupciones cuando llegue la fecha límite correspondiente.

El registro de las líneas móviles seguirá siendo obligatorio pese a la prórroga.
El registro de las líneas móviles seguirá siendo obligatorio pese a la prórroga.

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¿Quiénes deben hacer el trámite?

El registro aplica principalmente para las líneas de prepago que todavía no están asociadas a un titular, en el caso de muchos usuarios con planes de renta o pospago, esa información ya fue proporcionada al momento de contratar el servicio, aunque las empresas recomiendan verificar que los datos estén completos y actualizados.

Telcel, AT&T y Bait comenzaron a preparar sus plataformas incluso antes de que se anunciara oficialmente la prórroga, debido a la alta demanda de usuarios que buscaban realizar el trámite en los últimos días de junio.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez

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