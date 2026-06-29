¿Cancelarán tu línea de celular el 1 de julio o cuándo es la fecha límite para vincular tu número?

¿Cuándo inicia la prórroga para registrar tu línea telefónica?

La duda de millones de usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, Bait y otros operadores surgió porque el plazo original para registrar las líneas telefónicas concluía el 30 de junio.

Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) confirmó que el registro tendrá una prórroga escalonada, una decisión que distintas empresas del sector ya anticipaban que el Gobierno analizaba ampliar los plazos debido al bajo ritmo del proceso.

Los usuarios tendrán más tiempo para vincular su número y conservar el servicio. ((Foto: Getty Images))

Esta ampliación responde a que millones de usuarios todavía no vinculan su línea a su CURP. De acuerdo con la información publicada por Expansión , aunque el registro avanzó de forma importante durante junio, la cantidad de líneas telefónicas pendientes seguía siendo considerable, por lo que una suspensión masiva habría afectado el servicio de millones de personas.

Con la nueva calendarización, los usuarios deberán realizar el registro conforme al último dígito de su número telefónico. Por lo que el límite de día ya no será el mismo para todos, sino que se distribuirá entre los siguientes meses, con fechas específicas para cada grupo de líneas.

La medida busca evitar afectaciones, en lo que sigue el proceso de vinculación de los números telefónicos con sus titulares.