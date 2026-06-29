Centrales legadas enfrentan el dilema de migrar al mercado eléctrico o pagar nuevas tarifas de transmisión

Para Enrique Guzmán, socio de Enix, no existe una respuesta única sobre si conviene migrar o permanecer en el esquema legado. La decisión dependerá de la situación particular de cada empresa, de la vigencia de sus permisos y de las condiciones financieras bajo las cuales se desarrolló cada proyecto.

“Para cada empresa será distinto porque hicieron sus proyectos con unas condiciones, con unas características que fueron distintas, y lo que aquí dicen muchos es: ‘yo tenía estas reglas, a mí el banco me prestó con estas condiciones, no me las cambies, yo lo financié bajo este principio’. Entonces cada quien verá en sus análisis qué le conviene o no según sus números”, dijo.

El especialista explicó que algunas compañías ya analizaban la posibilidad de migrar debido a la proximidad del vencimiento de sus contratos, mientras que otras, cuyos permisos aún tienen una larga vida útil, podrían optar por mantenerse en el esquema actual y esperar un mejor momento para tomar una decisión.

“Las empresas tendrán que decidir si el cambio les implica mucho o poco. Habrá algunas que ya estaban pensando en migrar porque se les estaba acabando el contrato y mejor aprovechan de una vez las condiciones de este momento. Pero habrá otros a los que les queden 15 años de permiso y prefieran quedarse y pensarlo mejor antes de salirse; y por supuesto habrá quien se ampare”, aseguró.

¿Qué son las centrales legadas y el porteo verde?

Las llamadas centrales legadas corresponden principalmente a proyectos de energía renovable que operan bajo contratos de compraventa entre privados. Bajo este esquema, un generador podía suministrar electricidad a uno o varios usuarios siempre que estos formaran parte de los socios originalmente registrados en el proyecto.

Estos permisos derivan de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 1992 y fueron otorgados antes de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica. Las centrales que operan bajo este modelo conservan el derecho de seguir funcionando hasta el vencimiento de los contratos y permisos que les dieron origen.

El esquema nació con un objetivo muy específico: incentivar la construcción de centrales renovables en un momento en el que la matriz eléctrica mexicana dependía casi exclusivamente de combustibles fósiles y cuando las empresas buscaban, por primera vez, acceder a un suministro de energía limpia.

