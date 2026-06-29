Centrales legadas enfrentan el dilema de migrar al mercado eléctrico o pagar nuevas tarifas de transmisión

En ese contexto surgieron también las tarifas de transmisión conocidas como porteo verde, diseñadas para favorecer económicamente el desarrollo de proyectos renovables. En muchos casos, los desarrolladores tuvieron que construir infraestructura eléctrica en regiones con alto potencial solar o eólico, pero sin redes de transmisión disponibles, para posteriormente entregarla a la Comisión Federal de Electricidad.
¿Qué establecen las nuevas condiciones?
La Secretaría de Energía publicó el pasado 18 de junio la necesidad de actualizar dichas tarifas, bajo el argumento de que los objetivos para los que fueron creadas ya se cumplieron y que las condiciones actuales del sector requieren una nueva metodología de cobro.
“Resulta necesario actualizar y emitir una nueva metodología de transmisión aplicable a las personas permisionarias con centrales de generación y convenios para el servicio de transmisión de energía eléctrica al amparo de la LSPEE. Lo anterior, en virtud de que las metodologías actualmente aplicables fueron diseñadas bajo circunstancias, condiciones y objetivos específicos que han sido alcanzados”, señala la dependencia.
De acuerdo con Guzmán, las centrales legadas que decidan no migrar al nuevo esquema estarán sujetas a las nuevas tarifas de transmisión a partir del próximo 19 de octubre, un cambio que podría modificar sustancialmente la rentabilidad de algunos proyectos.
Al mismo tiempo, la publicación de la Secretaría de Energía plantea la creación de mecanismos para facilitar una migración expedita hacia la nueva Ley del Sector Eléctrico, mediante estrategias de simplificación administrativa y mayor agilidad técnica.
Para los consumidores que participan como socios autoabastecidos, el cambio también implica nuevas decisiones de negocio. A partir de la migración, deberán celebrar contratos bajo las reglas vigentes del mercado eléctrico o, en su caso, optar por recibir el suministro a través de un suministrador calificado o básico.
Las centrales que inicien el proceso de migración mantendrán vigente la tarifa conocida como estampilla postal hasta la conclusión del trámite, un proceso que podría extenderse hasta el 6 de octubre de 2028. Una vez concluido, comenzarán a operar bajo las tarifas aplicables al mercado eléctrico actual.
En opinión de Guzmán, el principal cambio que propone la autoridad es la simplificación de los procedimientos para quienes decidan migrar. Sin embargo, insiste en que la conveniencia de hacerlo dependerá de variables específicas, como los años de vigencia restantes del permiso y las condiciones financieras de cada proyecto.