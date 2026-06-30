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Elizabeth González, la primera mujer en dirigir las finanzas de Pemex

Bajo su cargo tendrá la enmienda de que Pemex pueda hacer frente a sus compromisos financieros sin ayuda de Hacienda en 2027.
mar 30 junio 2026 11:19 AM
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Elizabeth González, la primera mujer en dirigir las finanzas de Pemex
Previo a su nombramiento, era subdirectora de Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Corporativa de Finanzas dentro de la petrolera. (YURI CORTEZ/AFP)

Petróleos Mexicanos (Pemex) designó a Elizabeth González Garduño como su nueva directora de Finanzas, convirtiéndose en la primera mujer en encabezar dicha área.

El Consejo de Administración de la petrolera aprobó el nombramiento con efectos a partir del 25 de junio; su llegada es en sustitución de Juan Carlos Carpio Fragoso, quien asumió la Dirección General de la petrolera desde el pasado 15 de mayo.

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La decisión fue informada al mercado a través de un evento relevante publicado en la Bolsa Mexicana de Valores y va en línea con “fortalecer la conducción de las funciones financieras, presupuestarias, contables y administrativas de la empresa y da continuidad a las acciones orientadas a preservar la disciplina financiera, la liquidez, el control del gasto y la gestión eficiente de los recursos”, expone el comunicado de la Bolsa.

González Garduño es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con 20 años de experiencia en la Administración Pública y, previo a su designación, se desempeñaba como subdirectora de Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Corporativa de Finanzas de empresa estatal, cargo que consta en el organigrama oficial de la empresa.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado puestos en la Tesorería de la Federación, en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Su experiencia se concentra en gestión presupuestaria, administración financiera, liquidez, contabilidad y control del gasto.

Entre sus principales funciones al frente de la Dirección de Finanzas estarán las que le otorga el Estatuto Orgánico de la empresa, con el mandato de garantizar la liquidez, controlar el gasto y administrar de manera eficiente los recursos de Petróleos Mexicanos.

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¿Cuál es la situación financiera de Pemex?

Al cierre del primer trimestre del 2026, la petrolera reportó una deuda financiera de 79,000 millones de dólares, una disminución de 7.8% respecto a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025.

En cuanto al resultado neto del periodo, tuvo una pérdida de 45,992 millones de pesos, un incremento de 6% frente a los 43,328 millones de pesos del mismo periodo de 2025.

El resultado negativo estuvo influido por menores ventas, deterioro de activos, mayores costos financieros y pérdidas cambiarias, en un entorno todavía adverso para la empresa.

También tuvo una pérdida cambiaria de 8,900 millones de pesos, menor a la de 15,100 millones del año previo, en medio de una depreciación del peso frente al dólar, que pasó de 17.96 a 18.06 unidades, una variación de 0.6%.

Mientras que su deuda con proveedores alcanzó los 375,121 millones de pesos, una disminución de 14% frente a los 436,704 millones reportados al cierre del año pasado.

Durante los primeros tres meses del año, la empresa realizó pagos por 152,000 millones de pesos a proveedores, de los cuales 95,000 millones provinieron del Programa de Financiamiento de Inversión y 57,000 millones corresponden a pagos ya ejercidos en 2026.

El gobierno federal estableció una meta en 2027 para Pemex, la cual implica que la petrolera pueda hacer frente a sus obligaciones financieras sin apoyos económicos con recursos públicos, cuyo objetivo tendrá que buscar ser alcanzado por González.

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