Elizabeth González, la primera mujer en dirigir las finanzas de Pemex

La decisión fue informada al mercado a través de un evento relevante publicado en la Bolsa Mexicana de Valores y va en línea con “fortalecer la conducción de las funciones financieras, presupuestarias, contables y administrativas de la empresa y da continuidad a las acciones orientadas a preservar la disciplina financiera, la liquidez, el control del gasto y la gestión eficiente de los recursos”, expone el comunicado de la Bolsa.

González Garduño es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Cuenta con 20 años de experiencia en la Administración Pública y, previo a su designación, se desempeñaba como subdirectora de Presupuesto y Contabilidad de la Dirección Corporativa de Finanzas de empresa estatal, cargo que consta en el organigrama oficial de la empresa.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado puestos en la Tesorería de la Federación, en la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo Metro. Su experiencia se concentra en gestión presupuestaria, administración financiera, liquidez, contabilidad y control del gasto.

Entre sus principales funciones al frente de la Dirección de Finanzas estarán las que le otorga el Estatuto Orgánico de la empresa, con el mandato de garantizar la liquidez, controlar el gasto y administrar de manera eficiente los recursos de Petróleos Mexicanos.