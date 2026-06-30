Elizabeth González, la primera mujer en dirigir las finanzas de Pemex

¿Cuál es la situación financiera de Pemex?
Al cierre del primer trimestre del 2026, la petrolera reportó una deuda financiera de 79,000 millones de dólares, una disminución de 7.8% respecto a los 85,200 millones de dólares registrados al cierre de 2025.
En cuanto al resultado neto del periodo, tuvo una pérdida de 45,992 millones de pesos, un incremento de 6% frente a los 43,328 millones de pesos del mismo periodo de 2025.
El resultado negativo estuvo influido por menores ventas, deterioro de activos, mayores costos financieros y pérdidas cambiarias, en un entorno todavía adverso para la empresa.
También tuvo una pérdida cambiaria de 8,900 millones de pesos, menor a la de 15,100 millones del año previo, en medio de una depreciación del peso frente al dólar, que pasó de 17.96 a 18.06 unidades, una variación de 0.6%.
Mientras que su deuda con proveedores alcanzó los 375,121 millones de pesos, una disminución de 14% frente a los 436,704 millones reportados al cierre del año pasado.
Durante los primeros tres meses del año, la empresa realizó pagos por 152,000 millones de pesos a proveedores, de los cuales 95,000 millones provinieron del Programa de Financiamiento de Inversión y 57,000 millones corresponden a pagos ya ejercidos en 2026.
El gobierno federal estableció una meta en 2027 para Pemex, la cual implica que la petrolera pueda hacer frente a sus obligaciones financieras sin apoyos económicos con recursos públicos, cuyo objetivo tendrá que buscar ser alcanzado por González.