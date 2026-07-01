La marca de Ecuador que conquistó el futbol sudamericano

Marathon Sports nació en Quito, Ecuador, en 1981, cuando el empresario Rodrigo Ribadeneira abrió una pequeña tienda de apenas 100 metros cuadrados dedicada a la venta de calzado y ropa deportiva. El proyecto comenzó como un negocio familiar con el objetivo de comercializar productos deportivos de calidad y, con el tiempo, desarrollar una marca propia capaz de competir con las grandes firmas internacionales.

Durante sus primeros años, la empresa se concentró en el mercado ecuatoriano, pero su crecimiento fue acelerado gracias al auge del deporte en el país y a una estrategia basada en abrir tiendas especializadas. Poco a poco dejó de ser únicamente un distribuidor de artículos deportivos para convertirse también en fabricante de ropa, calzado y accesorios, consolidándose como una de las compañías más importantes del sector en Ecuador.

En 1994, Marathon Sports firmó su primer contrato para convertirse en proveedor oficial de la selección ecuatoriana, desde entonces ha acompañado al equipo en algunos de los momentos más importantes de su historia, incluidas sus participaciones en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Catar 2022 y, ahora, el Mundial de 2026 , donde Ecuador volvió a vestir un uniforme diseñado por la firma.

Más allá de la selección de Ecuador

Además del representativo nacional, Marathon es el encargado de las camisetas de algunos de los clubes más importantes del futbol ecuatoriano, entre ellos Barcelona SC, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Emelec e Independiente del Valle, así como de selecciones nacionales como Perú y Bolivia en distintos periodos.

Su presencia constante en las principales competencias sudamericanas permitió que la marca ganara reconocimiento fuera de Ecuador y comenzara a competir con fabricantes internacionales como Adidas, Nike y Puma dentro de la región.

Actualmente, Marathon Sports tiene decenas de tiendas a su nombre en Ecuador y mantiene presencia comercial en otros países de Sudamérica, donde se especializa en la venta de ropa deportiva, calzado y accesorios.