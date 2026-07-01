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¿Quién es el dueño de Marathon? Los mexicanos detrás de la camiseta que viste Ecuador

Marathon Sports acompañó a Ecuador en la Copa del Mundo, pero desde el año pasado pertenece a Innovasport, una empresa mexicana que busca expandir su presencia.
mié 01 julio 2026 02:06 PM
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La marca que acompaña a Ecuador en el Mundial 2026 pertenece a un grupo empresarial con sede en Monterrey.
La marca que acompaña a Ecuador en el Mundial 2026 pertenece a un grupo empresarial con sede en Monterrey. (Mattia Ozbot/Getty Images)

Tras la victoria de México frente a Ecuador, también existen historias fuera de la cancha que unen a ambos países y es que una empresa mexicana se encuentra detrás del uniforme de la selección ecuatoriana.

El uniforme de Marathon Sports, una marca que durante más de tres décadas ha acompañado al combinado nacional de Ecuador, tiene una conexión muy reciente con México. Una operación convirtió a una de las firmas deportivas más importantes de Sudamérica en parte de un corporativo con sede en Monterrey. Aquí te contamos qué empresa mexicana ha apostado por la marca deportiva ecuatoriana.

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La marca de Ecuador que conquistó el futbol sudamericano

Marathon Sports nació en Quito, Ecuador, en 1981, cuando el empresario Rodrigo Ribadeneira abrió una pequeña tienda de apenas 100 metros cuadrados dedicada a la venta de calzado y ropa deportiva. El proyecto comenzó como un negocio familiar con el objetivo de comercializar productos deportivos de calidad y, con el tiempo, desarrollar una marca propia capaz de competir con las grandes firmas internacionales.

Durante sus primeros años, la empresa se concentró en el mercado ecuatoriano, pero su crecimiento fue acelerado gracias al auge del deporte en el país y a una estrategia basada en abrir tiendas especializadas. Poco a poco dejó de ser únicamente un distribuidor de artículos deportivos para convertirse también en fabricante de ropa, calzado y accesorios, consolidándose como una de las compañías más importantes del sector en Ecuador.

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En 1994, Marathon Sports firmó su primer contrato para convertirse en proveedor oficial de la selección ecuatoriana, desde entonces ha acompañado al equipo en algunos de los momentos más importantes de su historia, incluidas sus participaciones en las Copas del Mundo de Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Catar 2022 y, ahora, el Mundial de 2026 , donde Ecuador volvió a vestir un uniforme diseñado por la firma.

Más allá de la selección de Ecuador

Además del representativo nacional, Marathon es el encargado de las camisetas de algunos de los clubes más importantes del futbol ecuatoriano, entre ellos Barcelona SC, Liga Deportiva Universitaria de Quito, Emelec e Independiente del Valle, así como de selecciones nacionales como Perú y Bolivia en distintos periodos.

Su presencia constante en las principales competencias sudamericanas permitió que la marca ganara reconocimiento fuera de Ecuador y comenzara a competir con fabricantes internacionales como Adidas, Nike y Puma dentro de la región.

Actualmente, Marathon Sports tiene decenas de tiendas a su nombre en Ecuador y mantiene presencia comercial en otros países de Sudamérica, donde se especializa en la venta de ropa deportiva, calzado y accesorios.

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¿Cómo pasó a ser parte de una empresa mexicana?

La conexión entre Marathon Sports y México comenzó en abril de 2025, cuando la empresa regiomontana Innovasport anunció la compra de la compañía ecuatoriana. Aunque el monto de no fue revelado, la adquisición marcó uno de los movimientos más importantes en la historia reciente de la industria deportiva latinoamericana.

Con la adquisición de Marathon Sports, Innovasport dio su primer gran paso hacia Sudamérica, ya que esto implicó incorporar una red de tiendas, centros de distribución y una marca ampliamente reconocida por los aficionados al futbol ecuatoriano.

De acuerdo con Francisco Martín, director general de Innovasport, la compra forma parte de una estrategia de expansión internacional que permitirá al grupo operar alrededor de 600 tiendas entre México y Sudamérica.

En el fondo, su objetivo fue que la empresa aprovechara la experiencia de ambas compañías para fortalecer su presencia en el mercado deportivo latinoamericano.

Mientras México avanzó a octavos, el uniforme de Ecuador también refleja una historia que une a ambos países.
Mientras México avanzó a octavos, el uniforme de Ecuador también refleja una historia que une a ambos países. (Carl Recine/Getty Images)

A pesar del cambio de propietario, Marathon Sports mantiene su nombre, su identidad y su operación en Ecuador. Además, es la encargada de vestir a la selección ecuatoriana y a varios de los clubes más importantes del país, por lo que para los aficionados prácticamente nada cambió.

¿A quién pertenece Innovasports?

Innovasport fue fundada en Monterrey en 1999 y es dirigida por la familia Martín Bringas, una de las familias empresariales más importantes del norte del país y accionista de Organización Soriana, a las que pertenecen los supermercados de Soriana, Soriana Híper, Soriana Súper, Soriana Market y Super City.

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A lo largo de más de dos décadas, Innovasport se ha consolidado como uno de los principales distribuidores de artículos deportivos en México, con cientos de tiendas y alianzas comerciales con marcas internacionales como Nike, Adidas, Puma, Under Armour y New Balance.

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México vence a Ecuador: ¿contra quién se enfrenta en octavos?

La selección mexicana ganó el partido contra Ecuador con un marcador de 2-0, con su pase seguro a octavos y tras el partido de Inglaterra vs. República Democrática del Congo , México se tendrá que enfrentar al equipo inglés el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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