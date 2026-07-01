¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 1 de julio?

La actividad del martes contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia. El encargado de impartir justicia será el árbitro jordano Adham Makhadmeh.

Por la tarde, Bélgica enfrentará a Senegal a las 14:00 horas en el Estadio de Seattle, en Washington, bajo el arbitraje del hondureño Saíd Martínez.

Hacia la tarde-noche, Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas en el Estadio de San Francisco, en California. Para este compromiso fue designado el brasileño Raphael Claus.

¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Bélgica vs. Senegal y Inglaterra vs. República Democrática del Congo estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.