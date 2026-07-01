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Partidos del Mundial hoy 1 de julio: Inglaterra vs. República Democrática del Congo, ¿en dónde ver todos los encuentros?

Consulta los horarios, sedes, canales de transmisión y el panorama de las selecciones que buscan avanzar en los 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
mié 01 julio 2026 09:50 AM
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Tras varias semanas de actividad las selecciones clasificadas buscarán mantenerse con vida en una fase donde ya no existe margen de recuperación. (JEWEL SAMAD/AFP)

La actividad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este 1 de julio con la tercera jornada de los dieciseisavos de final.

Estos encuentros definirán a nuevas selecciones clasificadas a los octavos de final y completarán varios de los cruces de la siguiente ronda. Entre ellos destaca el duelo entre Inglaterra vs. República Democrática del Congo, del que saldrá el próximo rival de México en el torneo.

A continuación, te contamos qué partidos se juegan hoy, sus horarios y dónde verlos en México.

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¿Qué partidos del Mundial se juegan hoy 1 de julio?

La actividad del martes contempla tres encuentros, con sedes repartidas en México y Estados Unidos.

Inglaterra y República Democrática del Congo abrirán la jornada a las 10:00 horas en el Estadio de Atlanta, ubicado en Georgia. El encargado de impartir justicia será el árbitro jordano Adham Makhadmeh.

Por la tarde, Bélgica enfrentará a Senegal a las 14:00 horas en el Estadio de Seattle, en Washington, bajo el arbitraje del hondureño Saíd Martínez.

Hacia la tarde-noche, Estados Unidos se medirá a Bosnia y Herzegovina a las 18:00 horas en el Estadio de San Francisco, en California. Para este compromiso fue designado el brasileño Raphael Claus.

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¿Qué partidos del Mundial se transmitirán por TV abierta hoy?

No todos los encuentros del día estarán disponibles por televisión abierta en México.

Únicamente el partido entre Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina podrá verse sin costo a través de Azteca 7, Azteca Deportes Network, Canal 5 y TUDN, por lo que será la única opción para quienes prefieran seguir la jornada desde la televisión tradicional.

Mientras tanto, los encuentros entre Bélgica vs. Senegal y Inglaterra vs. República Democrática del Congo estarán disponible exclusivamente mediante la suscripción ViX Premium, plataforma que posee los derechos para transmitir los 104 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Gracias a esa exclusividad, ViX Premium se mantiene como la única alternativa para seguir todos los encuentros del torneo.

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¿Qué selecciones clasificaron a los dieciseisavos de final?

Tras una fase de grupos que terminó sorprendiendo a los aficionados del balompié, las selecciones clasificados a los 16vos son las siguietes:

Grupo A: México y Sudáfrica

Grupo B: Suiza y Canadá

Grupo C: Brasil y Marruecos

Grupo D: Estados Unidos y Australia

Grupo E: Alemania y Costa de Marfil

Grupo F: Países Bajos y Japón

Grupo G: Bélgica y Egipto

Grupo H: España y Cabo Verde

Grupo I: Francia y Noruega

Grupo J: Argentina y Austria

Grupo K: Colombia y Portugal

Grupo L: Inglaterra y Croacia

Mejores Terceros: Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y la República Democrática del Congo

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¿Cuándo es el México vs. Chequia y dónde ver el partido del Mundial 2026 en televisión abierta?

¿Qué equipos ya quedaron eliminados del Mundial 2026?

Así como algunos países ya aseguraron su continuidad en el torneo, otros quedaron sin posibilidades de avanzar a la fase de eliminación directa.

Los eliminados son los siguientes:

Haití
Turquía
Túnez
Qatar
Chequia
Curazao
Irak
Uruguay
Arabia Saudí
Nueva Zelanda
Panamá
Uzbekistán
Corea del Sur
Escocia
Irán
Sudáfrica
Alemania
Países Bajos
Japón
Ecuador
Costa de Marfil
Suecia

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Tags

Mundial de Futbol 2026 Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026

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