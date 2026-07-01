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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026 tras avanzar a los octavos de final?

La selección mexicana ya conoce la fecha de su próximo compromiso en la Copa Mundial 2026. Antes de volver a la cancha, el Tri deberá esperar la definición de una llave que determinará quién será su siguiente obstáculo.
mié 01 julio 2026 08:28 AM
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La victoria sobre Ecuador no solo significó el pase a los octavos de final. También permitió que la selección mexicana consiguiera algo que no lograba desde hace cuatro décadas: ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo. (YURI CORTEZ/AFP)

México dio un paso más en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Luego de superar a Ecuador en un partido que estuvo rodeado de expectativa y debate entre aficionados, el equipo dirigido por Javier Aguirre consiguió su boleto a los octavos de final y mantiene vivo el sueño de seguir avanzando en casa.

Sin embargo, el calendario no da mucho margen para celebrar. Mientras una llave clave del torneo está por resolverse, la selección mexicana ya conoce cuándo volverá a la actividad y dónde disputará su siguiente compromiso.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en los octavos de final del Mundial 2026?

La selección mexicana volverá a la cancha el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Una vez más, el escenario será el Estadio Ciudad de México, inmueble que ha acompañado al Tri durante buena parte de su recorrido en el torneo y donde ha contado con el respaldo masivo de la afición nacional.

Además de representar una ventaja por el conocimiento del entorno y el apoyo de las tribunas, este compromiso tendrá un significado especial: será el último partido del Mundial 2026 que México disputará en territorio mexicano. A partir de una eventual clasificación a la siguiente ronda, el camino del conjunto nacional continuaría fuera del país.

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El rival de México se definirá este miércoles en Atlanta

Aunque la fecha y la sede ya están definidas, la selección mexicana todavía no conoce al equipo que tendrá enfrente en los octavos de final.

La respuesta saldrá del encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, una llave de dieciseisavos de final que se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta.

Según el cuadro del torneo, el ganador de ese enfrentamiento avanzará para medirse con México en la siguiente ronda. Sobre el papel, Inglaterra parte como favorita debido a su historial, experiencia internacional y peso dentro del futbol mundial.

Sin embargo, los partidos de eliminación directa suelen romper pronósticos. República Democrática del Congo ha logrado mantenerse con vida en el certamen y buscará protagonizar una de las grandes sorpresas de la competición para instalarse entre los mejores 16 equipos del torneo.

¿Dónde ver el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Los aficionados podrán seguir el encuentro de octavos de final a través de distintas plataformas de transmisión.

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En televisión abierta, el partido estará disponible por Canal 5, de Televisa, y por Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.

Quienes prefieran seguir la actividad por internet también tendrán una alternativa. El encuentro estará disponible mediante ViX, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

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La victoria sobre Ecuador no solo significó el pase a los octavos de final. También permitió que la selección mexicana consiguiera algo que no lograba desde hace cuatro décadas: ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

La última ocasión en que el Tri había salido vencedor de un duelo de mata-mata fue en México 1986, cuando derrotó a Bulgaria en el Estadio Azteca. Curiosamente, aquel equipo también contaba entre sus jugadores con Javier Aguirre.

Frente a más de 80,000 aficionados en el Estadio Ciudad de México, México impuso condiciones desde los primeros minutos. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 tras una rápida transición ofensiva, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31 con un potente disparo que prácticamente definió la eliminatoria antes del descanso.

Más allá del resultado, el equipo mexicano confirmó el gran momento que atraviesa en el torneo. El conjunto nacional acumula cuatro victorias consecutivas, permanece invicto y todavía no ha recibido un solo gol en la Copa Mundial 2026.

Ahora el panorama abre una posibilidad que nunca antes se ha concretado para el futbol mexicano. Si logra superar su compromiso de octavos de final, el Tri alcanzará por primera vez un sexto partido, una barrera que ninguna generación anterior ha conseguido superar. Entre los aficionados incluso comenzó a popularizarse una pregunta que resume la ilusión que rodea al equipo: "¿Y si sí?".

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Mundial de Futbol 2026 Selección Mexicana

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