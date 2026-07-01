En televisión abierta, el partido estará disponible por Canal 5, de Televisa, y por Azteca 7, de TV Azteca, por lo que podrá verse sin costo en todo el país.
Quienes prefieran seguir la actividad por internet también tendrán una alternativa. El encuentro estará disponible mediante ViX, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.
México rompió una sequía de 40 años y mantiene vivo un sueño histórico
La victoria sobre Ecuador no solo significó el pase a los octavos de final. También permitió que la selección mexicana consiguiera algo que no lograba desde hace cuatro décadas: ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.
La última ocasión en que el Tri había salido vencedor de un duelo de mata-mata fue en México 1986, cuando derrotó a Bulgaria en el Estadio Azteca. Curiosamente, aquel equipo también contaba entre sus jugadores con Javier Aguirre.
Frente a más de 80,000 aficionados en el Estadio Ciudad de México, México impuso condiciones desde los primeros minutos. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto 22 tras una rápida transición ofensiva, mientras que Raúl Jiménez amplió la ventaja al 31 con un potente disparo que prácticamente definió la eliminatoria antes del descanso.
Más allá del resultado, el equipo mexicano confirmó el gran momento que atraviesa en el torneo. El conjunto nacional acumula cuatro victorias consecutivas, permanece invicto y todavía no ha recibido un solo gol en la Copa Mundial 2026.
Ahora el panorama abre una posibilidad que nunca antes se ha concretado para el futbol mexicano. Si logra superar su compromiso de octavos de final, el Tri alcanzará por primera vez un sexto partido, una barrera que ninguna generación anterior ha conseguido superar. Entre los aficionados incluso comenzó a popularizarse una pregunta que resume la ilusión que rodea al equipo: "¿Y si sí?".