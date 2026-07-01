¿Cuándo vuelve a jugar México en los octavos de final del Mundial 2026?

La selección mexicana volverá a la cancha el próximo domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, en un encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa Mundial 2026.

Una vez más, el escenario será el Estadio Ciudad de México, inmueble que ha acompañado al Tri durante buena parte de su recorrido en el torneo y donde ha contado con el respaldo masivo de la afición nacional.

Además de representar una ventaja por el conocimiento del entorno y el apoyo de las tribunas, este compromiso tendrá un significado especial: será el último partido del Mundial 2026 que México disputará en territorio mexicano. A partir de una eventual clasificación a la siguiente ronda, el camino del conjunto nacional continuaría fuera del país.

El rival de México se definirá este miércoles en Atlanta

Aunque la fecha y la sede ya están definidas, la selección mexicana todavía no conoce al equipo que tendrá enfrente en los octavos de final.

La respuesta saldrá del encuentro entre Inglaterra y República Democrática del Congo, una llave de dieciseisavos de final que se disputará este miércoles 1 de julio en el Estadio de Atlanta.

Según el cuadro del torneo, el ganador de ese enfrentamiento avanzará para medirse con México en la siguiente ronda. Sobre el papel, Inglaterra parte como favorita debido a su historial, experiencia internacional y peso dentro del futbol mundial.

Sin embargo, los partidos de eliminación directa suelen romper pronósticos. República Democrática del Congo ha logrado mantenerse con vida en el certamen y buscará protagonizar una de las grandes sorpresas de la competición para instalarse entre los mejores 16 equipos del torneo.

¿Dónde ver el próximo partido de México en el Mundial 2026?

Los aficionados podrán seguir el encuentro de octavos de final a través de distintas plataformas de transmisión.