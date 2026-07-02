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México registra un semestre histórico en venta de autos, impulsado por fabricantes asiáticos

De mantenerse el ritmo de crecimiento, 2026 podría convertirse en el nuevo año récord. Actualmente, la mejor marca histórica de ventas corresponde a 2016, cuando se comercializaron 1,603,672 vehículos ligeros.
jue 02 julio 2026 06:00 PM
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Contra todo pronóstico, la venta de autos nuevos rompe récord histórico en 2026: ¿qué marcas lideran?
Las cifras han quedado por encima de las expectativas para el mercado por parte de algunos organismos, como la AMDA. (Jesús Almazán)

Las ventas de autos nuevos en México están alcanzando máximos históricos. Este primer semestre del año se comercializaron 754,394 unidades, lo que significó un incremento de 5.3% frente al mismo periodo del año pasado, así como la cifra más alta registrada por el Inegi.

El dinamismo del mercado sorprende a organismos como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que el año pasado anticipaba un mercado con un menor ritmo de crecimiento para este año. La perspectiva era que el mercado crecería igual que la economía mexicana, en un orden de entre 1 y 1.5%.

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Pero los datos relevados este jueves demuestran que el mercado va a contracorriente a lo que se esperaba , ya que las cifras registradas hasta este primer semestre quedaron por encima incluso de 2017. En el primer semestre de ese año se comercializaron 745,004 unidades, es decir, que la cifra actual quedó 1.3% por arriba.

Tan solo en el mes de julio se comercializaron 126,778 vehículos, lo que significó un incremento de 7.6% frente al mismo mes del año pasado. Con estas cifras, el dato mensual quedó por encima de la expectativa de la AMDA para el mes, cuando había pronosticado 115,158 unidades comercializadas, de tal manera que la cifra real fue 9.2% mayor a la previsión del organismo.

De mantenerse el ritmo de crecimiento observado en los primeros meses del año, 2026 podría convertirse en el nuevo año récord para la industria automotriz en México. Actualmente, la mejor marca histórica de ventas corresponde a 2016, cuando se comercializaron 1, 603,672 vehículos ligeros.

En cuanto a participación de mercado, las automotrices se mantienen en las posiciones habituales, con Nissan liderando al acumular el 16.8% de participación, seguida de General Motors con 12.9% y Volkswagen con 11.0%.

Aunque el mercado crece a un ritmo sin precedentes, lo que ha llevado a incrementos de hasta tres dígitos en el caso de algunas compañías, otras automotrices enfrentan un escenario completamente diferente con caídas pronunciadas de hasta 68% para algunas marcas de volumen.

Las automotrices ganadoras

Jetour-Soueast

Jetour es una de las marcas chinas que llegaron a México en los últimos años. Aunque sus primeros pasos en el país los dio de la mano de un importador, en 2025 cambió de estrategia al establecer una subsidiaria en México y al incluir Soueast como una de sus marcas. En lo que va del año comercializó 3,039 vehículos, lo que significó un avance de 447.6%.

Geely

De enero a junio de este año Geely, que anunció su llegada a México a finales de 2023, comercializó 23,121 vehículos en el país, lo que representó un incremento de 230.5%, siendo este el segundo avance más pronunciado en los datos de Inegi revelados este jueves.

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Changan

A lo largo del primer semestre del año, Changan comercializó 11,325 unidades, lo que significó un incremento de 56.8% frente al mismo periodo de 2025. La automotriz llegó a México en 2023 con Motornation como importador, pero en 2023 anunció un cambio de rumbo al establecer una subsidiaria directa de casa matriz en el país.

Subaru

Subaru, marca japonesa con trayectoria en México desde 2006, registró el cuarto incremento más amplio en ventas este primer semestre. De enero a junio, la firma comercializó 2,282 vehículos lo que representó un avance de 25.4% de acuerdo con datos de Inegi.

MG Motor

Este primer semestre del año MG Motor vendió 27,800 vehículos, lo que significó un incremento de 19.6%. MG fue la primera marca china en establecer una subsidiaria directa de casa matriz en México a mediados de 2020 y desde ahí, las demás continuaron con estrategias similares.

Las automotrices con números a la baja

Motornation

De enero a junio Motornation vendió 1,418 vehículos, lo que representó un retroceso de 68.8%. Motornation comenzó operaciones en 2016, viendo en la importación y comercialización de vehículos chinos los cimientos de sus negocios.

Volvo

Volvo, marca de origen sueco pero hoy en manos del gigante chino Geely, comercializó 1,773 unidades este primer semestre del año, lo que significó una disminución de 43.3%, de acuerdo con datos de Inegi.

Suzuki

A lo largo de este primer semestre del año, Suzuki vendió 1,773 vehículos, lo que significó una disminución de 16.3%, de acuerdo con datos de Inegi.

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Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores Sector automotriz Industria automotriz

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