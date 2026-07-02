Contra todo pronóstico, la venta de autos nuevos rompe récord histórico en 2026: ¿qué marcas lideran?

Pero los datos relevados este jueves demuestran que el mercado va a contracorriente a lo que se esperaba , ya que las cifras registradas hasta este primer semestre quedaron por encima incluso de 2017. En el primer semestre de ese año se comercializaron 745,004 unidades, es decir, que la cifra actual quedó 1.3% por arriba.

Tan solo en el mes de julio se comercializaron 126,778 vehículos, lo que significó un incremento de 7.6% frente al mismo mes del año pasado. Con estas cifras, el dato mensual quedó por encima de la expectativa de la AMDA para el mes, cuando había pronosticado 115,158 unidades comercializadas, de tal manera que la cifra real fue 9.2% mayor a la previsión del organismo.

De mantenerse el ritmo de crecimiento observado en los primeros meses del año, 2026 podría convertirse en el nuevo año récord para la industria automotriz en México. Actualmente, la mejor marca histórica de ventas corresponde a 2016, cuando se comercializaron 1, 603,672 vehículos ligeros.

En cuanto a participación de mercado, las automotrices se mantienen en las posiciones habituales, con Nissan liderando al acumular el 16.8% de participación, seguida de General Motors con 12.9% y Volkswagen con 11.0%.

Aunque el mercado crece a un ritmo sin precedentes, lo que ha llevado a incrementos de hasta tres dígitos en el caso de algunas compañías, otras automotrices enfrentan un escenario completamente diferente con caídas pronunciadas de hasta 68% para algunas marcas de volumen.

Las automotrices ganadoras

Jetour-Soueast

Jetour es una de las marcas chinas que llegaron a México en los últimos años. Aunque sus primeros pasos en el país los dio de la mano de un importador, en 2025 cambió de estrategia al establecer una subsidiaria en México y al incluir Soueast como una de sus marcas. En lo que va del año comercializó 3,039 vehículos, lo que significó un avance de 447.6%.

Geely

De enero a junio de este año Geely, que anunció su llegada a México a finales de 2023, comercializó 23,121 vehículos en el país, lo que representó un incremento de 230.5%, siendo este el segundo avance más pronunciado en los datos de Inegi revelados este jueves.