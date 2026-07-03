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¿Tu auto es MG? Profeco comparte llamado a revisión para más de 6,000 vehículos

Se detectaron posibles afectaciones en unidades modelo 2024, 2025 y 2026 de dicho fabricante.
vie 03 julio 2026 04:27 PM
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MG3, el modelo de MG llamado a revisión por Profeco. (mgmotor.com.mx)

Si eres propietario de un auto de la marca MG, pon atención, ya que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió un llamado a revisión para unidades de dicha marca.

Se contemplan afectaciones para al menos 6,000 unidades correspondientes al modelo MG3, años 2024, 2025 y 2026.

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¿Cuáles son las afectaciones registradas en vehículos MG?

La empresa SAIC International México, matriz de MG, señaló que durante las pruebas de colisión controladas realizadas por el organismo internacional Euro NCAP, el asiento de conductor, que está equipado con ajuste manual de seis vías, registró un desplazamiento hacia delante de 11.5 milímetros en el costado más cercano a la consola central, después de una prueba de impacto frontal.

SAIC International México precisó que este escenario no representa un riesgo inmediato bajo condiciones ordinarias de manejo.

Además, también se confirma que no existen registros de incidentes o afectaciones derivadas de esta condición en territorio mexicano, ni tampoco en mercados extranjeros, debido a que la falla se registró únicamente en pruebas de laboratorio.

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¿Qué hará MG para evitar esta falla?

Profeco y SAIC International México informaron que como acción preventiva, la red de distribuidores de la marca implementará un kit de soporte en el asiento del conductor sin costo alguno para los propietarios de dichas unidades.

Para atender las posibles inquietudes de los consumidores, MG y SAIC International pondrán a disposición de los consumidores los siguientes canales de atención:

- https://www.mgmotor.com.mx/campanas-de-servicio
- Número telefónico: 55 3684 6970
- Correo electrónico: contacto@mgmotor.com.mx

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Mantenimiento de autos automotriz, autos, autos eléctricos

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