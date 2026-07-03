¿Tu auto es MG? Profeco comparte llamado a revisión para más de 6,000 vehículos

¿Cuáles son las afectaciones registradas en vehículos MG?

La empresa SAIC International México, matriz de MG, señaló que durante las pruebas de colisión controladas realizadas por el organismo internacional Euro NCAP, el asiento de conductor, que está equipado con ajuste manual de seis vías, registró un desplazamiento hacia delante de 11.5 milímetros en el costado más cercano a la consola central, después de una prueba de impacto frontal.

SAIC International México precisó que este escenario no representa un riesgo inmediato bajo condiciones ordinarias de manejo.

Además, también se confirma que no existen registros de incidentes o afectaciones derivadas de esta condición en territorio mexicano, ni tampoco en mercados extranjeros, debido a que la falla se registró únicamente en pruebas de laboratorio.