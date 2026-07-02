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¿Compraste un carro seminuevo? Estos son los documentos que te acreditan como el nuevo dueño

Miles de automovilistas compran vehículos usados cada año, pero no todos conocen los pasos necesarios para formalizar la operación y evitar responsabilidades que no les corresponden.
jue 02 julio 2026 05:43 PM
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¿Compraste un auto seminuevo? Sin estos documentos no te puedes acreditar como el nuevo dueño
Cuando el vehículo ha tenido propietarios anteriores, la documentación debe acreditar de manera clara la cadena de propiedad mediante contratos de compraventa o endosos válidos según corresponda. (ChatGPT|Expansión)

Comprar un automóvil seminuevo suele representar un ahorro importante frente a la adquisición de una unidad nueva, pero también implica cumplir con diversos requisitos para que la operación quede formalmente registrada ante las autoridades.

Más allá de la factura o del contrato de compraventa, existen documentos que permiten acreditar quién es el propietario legal del vehículo y quién será responsable de cualquier trámite posterior. Conocer cuáles son y cómo actualizar la información oficial puede evitar complicaciones jurídicas y administrativas en el futuro.

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¿Qué documentos te acreditan como el nuevo dueño de un carro seminuevo?

Uno de los errores más comunes al adquirir un vehículo usado es pensar que basta con entregar el dinero y recibir las llaves para convertirse automáticamente en propietario.

En realidad, la acreditación de la propiedad depende de varios documentos que deben conservarse en regla y coincidir con los datos del vehículo. Entre los más importantes se encuentran:

- Factura de origen o carta factura del vehículo.
- Contrato de compraventa firmado por comprador y vendedor.
- Documentación que acredite la cadena de propiedad cuando el automóvil ha tenido propietarios anteriores.
- En el caso de facturas digitales, el último contrato de compraventa acompañado de una copia de la identificación del vendedor anterior.
- Para facturas tradicionales endosables, los endosos correspondientes que acrediten el traslado de propiedad hasta llegar al dueño actual.
- Tarjeta de circulación actualizada, documento que confirma ante la autoridad que el vehículo ya fue registrado a nombre del nuevo propietario.

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Qué debes revisar antes de comprar un vehículo usado

Antes de cerrar la compra conviene realizar dos verificaciones que pueden evitar problemas importantes en el futuro.

Por un lado, es recomendable consultar el vehículo en el Registro Público Vehicular (REPUVE) para confirmar que no exista algún reporte de robo asociado a la unidad.

También resulta fundamental verificar que el vehículo no tenga multas, infracciones o adeudos pendientes de pago, ya que estas obligaciones podrían convertirse en un problema para el nuevo propietario una vez realizado el cambio de titularidad.

Dedicar unos minutos a estas consultas puede brindar mayor certeza sobre el estado legal y administrativo del automóvil antes de comprarlo.

Cómo hacer el cambio de propietario y obtener una nueva tarjeta de circulación

Una vez concretada la compra, el siguiente paso consiste en actualizar la información del vehículo ante la autoridad correspondiente.

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En la Ciudad de México, los nuevos propietarios cuentan con un plazo de 15 días hábiles para realizar el cambio de propietario de automóviles, motocicletas o remolques usados. El objetivo es actualizar el padrón vehicular y evitar que las responsabilidades legales o fiscales continúen recayendo sobre el dueño anterior.

Para completar el procedimiento es necesario reunir toda la documentación requerida, generar la línea de captura en https://data.finanzas.cdmx correspondiente al trámite, efectuar el pago de derechos y posteriormente solicitar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en https://app.semovi

Durante la cita, personal autorizado revisa y valida la documentación presentada. Una vez concluida la revisión, el solicitante firma la validación de datos y recibe una nueva tarjeta de circulación con la información actualizada del propietario.

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Documentos que exige la CDMX para hacer el cambio de propietario

Las personas físicas deben presentar documentación original, vigente y sin alteraciones.

Entre los requisitos principales se encuentran:

- Identificación oficial con fotografía.

- Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.

- Documento que acredite la propiedad del vehículo.

- Tarjeta de circulación vigente.

- Comprobante de pago del trámite.

- No tener adeudos de tenencia.

Cuando el vehículo ha tenido propietarios anteriores, la documentación debe acreditar de manera clara la cadena de propiedad mediante contratos de compraventa o endosos válidos según corresponda.

Si el trámite es realizado por una tercera persona, será necesario presentar una carta poder acompañada de las identificaciones correspondientes.

Cuánto cuesta el cambio de propietario en la CDMX

Durante 2026, el costo oficial del trámite de cambio de propietario en la Ciudad de México es de 433 pesos.

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¿Qué pasa si no haces el cambio de propietario?

Omitir este trámite puede generar problemas importantes tanto para quien compra como para quien vende el vehículo.

Mientras la información oficial no sea actualizada, ciertas responsabilidades administrativas, fiscales o incluso legales pueden seguir vinculadas al propietario anterior.

Multas, adeudos o cualquier situación relacionada con el automóvil podrían generar complicaciones derivadas de un padrón vehicular desactualizado.

Por esa razón, la emisión de una nueva tarjeta de circulación con los datos correctos no debe verse como un simple trámite administrativo. Se trata del paso que formaliza ante la autoridad el cambio de titularidad y permite acreditar plenamente quién es el propietario actual del vehículo.

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

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