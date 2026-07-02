¿Compraste un auto seminuevo? Sin estos documentos no te puedes acreditar como el nuevo dueño

En la Ciudad de México, los nuevos propietarios cuentan con un plazo de 15 días hábiles para realizar el cambio de propietario de automóviles, motocicletas o remolques usados. El objetivo es actualizar el padrón vehicular y evitar que las responsabilidades legales o fiscales continúen recayendo sobre el dueño anterior.
Para completar el procedimiento es necesario reunir toda la documentación requerida, generar la línea de captura en https://data.finanzas.cdmx correspondiente al trámite, efectuar el pago de derechos y posteriormente solicitar una cita en alguno de los Módulos de Control Vehicular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) en https://app.semovi
Durante la cita, personal autorizado revisa y valida la documentación presentada. Una vez concluida la revisión, el solicitante firma la validación de datos y recibe una nueva tarjeta de circulación con la información actualizada del propietario.
Documentos que exige la CDMX para hacer el cambio de propietario
Las personas físicas deben presentar documentación original, vigente y sin alteraciones.
Entre los requisitos principales se encuentran:
- Identificación oficial con fotografía.
- Comprobante de domicilio en la Ciudad de México.
- Documento que acredite la propiedad del vehículo.
- Tarjeta de circulación vigente.
- Comprobante de pago del trámite.
- No tener adeudos de tenencia.
Cuando el vehículo ha tenido propietarios anteriores, la documentación debe acreditar de manera clara la cadena de propiedad mediante contratos de compraventa o endosos válidos según corresponda.
Si el trámite es realizado por una tercera persona, será necesario presentar una carta poder acompañada de las identificaciones correspondientes.
Cuánto cuesta el cambio de propietario en la CDMX
Durante 2026, el costo oficial del trámite de cambio de propietario en la Ciudad de México es de 433 pesos.