¿Compraste un auto seminuevo? Sin estos documentos no te puedes acreditar como el nuevo dueño

¿Qué documentos te acreditan como el nuevo dueño de un carro seminuevo?

Uno de los errores más comunes al adquirir un vehículo usado es pensar que basta con entregar el dinero y recibir las llaves para convertirse automáticamente en propietario.

En realidad, la acreditación de la propiedad depende de varios documentos que deben conservarse en regla y coincidir con los datos del vehículo. Entre los más importantes se encuentran:

- Factura de origen o carta factura del vehículo.

- Contrato de compraventa firmado por comprador y vendedor.

- Documentación que acredite la cadena de propiedad cuando el automóvil ha tenido propietarios anteriores.

- En el caso de facturas digitales, el último contrato de compraventa acompañado de una copia de la identificación del vendedor anterior.

- Para facturas tradicionales endosables, los endosos correspondientes que acrediten el traslado de propiedad hasta llegar al dueño actual.

- Tarjeta de circulación actualizada, documento que confirma ante la autoridad que el vehículo ya fue registrado a nombre del nuevo propietario.

Qué debes revisar antes de comprar un vehículo usado

Antes de cerrar la compra conviene realizar dos verificaciones que pueden evitar problemas importantes en el futuro.

Por un lado, es recomendable consultar el vehículo en el Registro Público Vehicular (REPUVE) para confirmar que no exista algún reporte de robo asociado a la unidad.

También resulta fundamental verificar que el vehículo no tenga multas, infracciones o adeudos pendientes de pago, ya que estas obligaciones podrían convertirse en un problema para el nuevo propietario una vez realizado el cambio de titularidad.

Dedicar unos minutos a estas consultas puede brindar mayor certeza sobre el estado legal y administrativo del automóvil antes de comprarlo.

Cómo hacer el cambio de propietario y obtener una nueva tarjeta de circulación

Una vez concretada la compra, el siguiente paso consiste en actualizar la información del vehículo ante la autoridad correspondiente.