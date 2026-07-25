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Internacional

Rebeldes hutíes lanzan misiles contra refinerías saudíes mientras escala el conflicto con Irán

Los ataques de los hutíes contra infraestructura petrolera saudí y las tensiones en el estrecho de Ormuz elevan el riesgo para el suministro mundial de petróleo.
sáb 25 julio 2026 02:44 PM
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YEMEN-SAUDI-CONFLICT
Simpatizantes armados yemeníes del movimiento hutí, respaldado por Irán, exhiben sus armas durante una protesta. (FOTO: MOHAMMED HUWAIS/AFP)

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, anunciaron el lanzamiento de misiles y drones contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí, en un contexto de intensificación de los combates entre los aliados regionales de Estados Unidos e Irán en un nuevo frente.

En una declaración en vídeo, el portavoz militar Yahya Saree afirmó que los rebeldes atacaron instalaciones operadas por la gigante petrolera saudí Aramco en Jizan y Yanbu, y amenazó con ampliar la respuesta del grupo si eran atacados por la monarquía del Golfo.

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Anteriormente, los medios de comunicación de los rebeldes habían informado que un ataque contra Jizan había provocado incendios. Un video que circulaba en las redes sociales, y que fue verificado por la AFP, mostraba nubes oscuras elevándose sobre una refinería perteneciente a Aramco en la ciudad.

Arabia Saudí no hizo comentarios directos sobre el ataque, pero la defensa civil del reino emitió advertencias para Jizan, en la costa suroeste del reino, así como para Yanbu, al norte.

Una batería antiaérea operada por personal griego en Arabia Saudí derribó dos misiles balísticos y posteriormente un dron lanzado desde Yemen contra Yanbu el sábado por la mañana, según informó la oficina de prensa de la fuerza aérea griega.

El grupo respaldado por Irán había acusado a Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos, de una "escalada peligrosa" después de que Riad atacara objetivos hutíes en Yemen el viernes.

Una fuente de seguridad yemení declaró a la AFP que una base naval en la ciudad portuaria de Hodeida y un campamento militar en la isla de Kamaran figuraban entre los objetivos saudíes.

El renovado intercambio de disparos entre Estados Unidos y sus aliados iraníes señala el surgimiento de un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

“Volvemos a las huelgas'”

Faiza, una madre de dos hijos de 36 años y residente de Hodeida, declaró a la AFP que los ataques fueron como "el sonido de un trueno ensordecedor", y explicó que había oído tres explosiones distintas.

"No quería creer que habíamos vuelto a las huelgas", añadió.

Los hutíes de Yemen llevan desde 2015 en guerra con el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, en un conflicto devastador que ha causado la muerte de cientos de miles de personas y ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

Sin embargo, los combates en este país de la península arábiga, azotado por la pobreza, se habían congelado en gran medida desde la tregua negociada por la ONU en 2022.

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Esta semana, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra el principal exportador de petróleo, atacando a los petroleros saudíes en el Mar Rojo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, insistió en que no se podía culpar a Teherán de la situación y se ofreció a ayudar a iniciar un diálogo entre los hutíes y los saudíes, argumentando que "no hay una solución militar al problema".

La amenaza al transporte marítimo se produce en paralelo con el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en el principal punto de conflicto entre Teherán y Washington en medio de la reanudación de las hostilidades entre ambas partes.

La Guardia Revolucionaria iraní informó el sábado que sus fuerzas interceptaron cuatro barcos que intentaban transitar por ese punto estratégico en las últimas 24 horas.

Según el organismo de control de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido, el sábado se registró un nuevo incidente cerca del estrecho de Ormuz en el que se vieron involucrados un buque cisterna y fuerzas militares no especificadas.

Estados Unidos no anunció ataques contra Irán, algo que no ocurría tras 13 noches consecutivas de bombardeos.

Según un informe de la plataforma de noticias Axios, el Pentágono había presentado al presidente estadounidense Donald Trump un plan para una decimocuarta noche de ataques, pero Trump decidió no autorizarlo, prefiriendo impulsar la reanudación de las conversaciones.

Punto de inflexión

Trump dijo el viernes que aún no había decidido si volvería a lanzar una operación a gran escala contra Irán.

"Miren, estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se lo están tomando cada vez más en serio con el paso de los días, quizás por una razón obvia", dijo Trump a los periodistas.

Trump afirmó que Irán tenía que elegir entre llegar a un acuerdo o enfrentarse a un nivel de ataques "mucho mayor", después de que dos semanas de ataques estadounidenses dejaran en ruinas el alto el fuego de abril.

La guerra que Trump predijo que duraría cuatro o cinco semanas se acerca ya a su quinto mes y está afectando a los índices de aprobación del republicano de cara a las cruciales elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos en noviembre.

Trump añadió que no sabía cuál sería el "punto de inflexión" para tomar una decisión, pero reiteró que su línea roja sería que Irán estuviera cerca de desarrollar un arma nuclear.

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Donald Trump Irán Conflictos, guerra y paz

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