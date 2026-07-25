Rebeldes hutíes lanzan misiles contra refinerías saudíes mientras escala el conflicto con Irán

Anteriormente, los medios de comunicación de los rebeldes habían informado que un ataque contra Jizan había provocado incendios. Un video que circulaba en las redes sociales, y que fue verificado por la AFP, mostraba nubes oscuras elevándose sobre una refinería perteneciente a Aramco en la ciudad.

Arabia Saudí no hizo comentarios directos sobre el ataque, pero la defensa civil del reino emitió advertencias para Jizan, en la costa suroeste del reino, así como para Yanbu, al norte.

Una batería antiaérea operada por personal griego en Arabia Saudí derribó dos misiles balísticos y posteriormente un dron lanzado desde Yemen contra Yanbu el sábado por la mañana, según informó la oficina de prensa de la fuerza aérea griega.

El grupo respaldado por Irán había acusado a Arabia Saudí, aliada de Estados Unidos, de una "escalada peligrosa" después de que Riad atacara objetivos hutíes en Yemen el viernes.

Una fuente de seguridad yemení declaró a la AFP que una base naval en la ciudad portuaria de Hodeida y un campamento militar en la isla de Kamaran figuraban entre los objetivos saudíes.

El renovado intercambio de disparos entre Estados Unidos y sus aliados iraníes señala el surgimiento de un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero.

“Volvemos a las huelgas'”

Faiza, una madre de dos hijos de 36 años y residente de Hodeida, declaró a la AFP que los ataques fueron como "el sonido de un trueno ensordecedor", y explicó que había oído tres explosiones distintas.

"No quería creer que habíamos vuelto a las huelgas", añadió.

Los hutíes de Yemen llevan desde 2015 en guerra con el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, en un conflicto devastador que ha causado la muerte de cientos de miles de personas y ha desencadenado una grave crisis humanitaria.

Sin embargo, los combates en este país de la península arábiga, azotado por la pobreza, se habían congelado en gran medida desde la tregua negociada por la ONU en 2022.

