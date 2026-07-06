Toyota trasladará producción de Tacoma de México a Texas

En el mismo comunicado, la empresa detalló que, como parte de esta expansión, trasladará la producción de la Tacoma desde Baja California hacia Texas en un proceso gradual que tomará aproximadamente cuatro años.

Un movimiento inverso al de 2020

La decisión representa un cambio respecto al ajuste industrial anunciado en 2020. En ese entonces, Toyota informó que dejaría de fabricar la Tacoma en Texas para trasladar toda la producción del modelo a México.

La empresa ya ensamblaba la pickup en su planta de Baja California desde 2004 y ese mismo año incorporó la producción en su nueva fábrica de Guanajuato, con lo que elevó la capacidad conjunta a 266,000 unidades anuales.

Con ese movimiento, Toyota concentró en México la fabricación de uno de sus modelos más vendidos en Estados Unidos, mientras que la planta de San Antonio quedó enfocada en la producción de la Tundra y, posteriormente, de la Sequoia, cuyo ensamble también fue trasladado desde Indiana.

En aquel momento, la reorganización coincidió con la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que permitió mantener la producción de pickups en México sin enfrentar nuevos aranceles, siempre que se cumplieran las reglas de origen establecidas en el acuerdo.

Expansión en Texas

Ahora, la estrategia apunta nuevamente hacia Estados Unidos. La ampliación elevará la inversión acumulada de Toyota en San Antonio a 8,300 millones de dólares desde que inició la construcción del complejo en 2003.

El anuncio también ocurre apenas unos días después de que el gobierno de Estados Unidos notificara su decisión de no prorrogar por otros 16 años la vigencia del T-MEC, por lo que el acuerdo continuará bajo un esquema de revisiones anuales durante los 10 años restantes de vigencia.

Aunque Toyota no relacionó el traslado de producción con la decisión comercial de Washington, el movimiento ocurre en un momento de mayor incertidumbre para las empresas que operan cadenas de suministro integradas en Norteamérica y que dependen de las reglas comerciales de la región.

La empresa destacó en el comunicado que las nuevas instalaciones en Estados Unidos incorporarán tecnologías avanzadas de manufactura para incrementar la flexibilidad operativa de la planta y fortalecer la integración de sus operaciones en Norteamérica.

“Las 2,000 acres donde hoy se ubica nuestra planta fueron seleccionadas deliberadamente por su capacidad para crecer conforme aumentara la demanda de vehículos, y hoy damos el primer paso para aprovechar ese potencial. Estamos entusiasmados por sumar la querida Tacoma a nuestra línea de producción”, dijo Frank Voss, vicepresidente del grupo de manufactura de camionetas de TMNA y presidente de Toyota Texas, en el comunicado de la compañía.

Toyota añadió que el complejo contará con aproximadamente 6,000 empleados, apoyados por 23 proveedores instalados dentro del campus industrial.

¿Y México?

Tras el anuncio, Toyota México aseguró que mantiene su estrategia de largo plazo en la región.

“En Toyota, como parte de nuestra filosofía, evaluamos continuamente nuestras operaciones de manufactura para asegurar que sigamos siendo competitivos y que podamos responder a la demanda de los clientes. Esto refleja nuestro compromiso con la región de Norteamérica, la cual incluye México, la generación de empleos y el impulso a la cadena de proveeduría”, indicó la compañía en una postura enviada a Expansión.