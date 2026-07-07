Geely tiene 52 satélites en órbita: ¿por qué una automotriz china creó su propia constelación?

La cobertura que busca alcanzar la constelación
Uno de los objetivos centrales del proyecto es lograr una cobertura global casi permanente.
Con los satélites desplegados hasta finales de 2024, la red ya era capaz de ofrecer cobertura continua en aproximadamente 90% del planeta.
Tras los lanzamientos realizados durante 2025, la constelación alcanzó 52 satélites operativos y la empresa anunció que continuará ampliándola para llegar a 64 satélites en servicio, una cifra que permitiría establecer cobertura mundial para servicios de internet de las cosas, excluyendo únicamente las regiones polares.
Otra meta presentada por la compañía contempla completar una primera fase de desarrollo con 72 satélites en órbita, lo que permitiría ofrecer cobertura global en tiempo real para sus distintos servicios.
Más allá del número de satélites, el objetivo final consiste en construir una infraestructura capaz de mantener comunicación continua entre vehículos, aeronaves de baja altitud, maquinaria de construcción y embarcaciones.
Los resultados que ya presume Geely con su red espacial
La empresa asegura que la red ya está generando resultados concretos fuera de los laboratorios.
A través de Geespace ha establecido asociaciones con operadores de telecomunicaciones en más de 20 países de regiones como Medio Oriente, Sudeste Asiático, África y América Latina.
Las pruebas comerciales realizadas hasta ahora registran una tasa de éxito de 99.15%, mientras que la disponibilidad de red supera 99.97%, cifras que la compañía utiliza para demostrar la confiabilidad de la plataforma.
Parte de esas capacidades ya fueron mostradas en eventos internacionales. Como socio oficial de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, los Juegos Asiáticos de Invierno Harbin 2025 y los World Games Chengdu 2025, el grupo utilizó su tecnología satelital para proporcionar posicionamiento de alta precisión y comunicaciones de emergencia a los vehículos oficiales de las competencias.
Aquellas pruebas permitieron gestionar flotillas en tiempo real y demostrar cómo puede aplicarse la red satelital en operaciones de transporte a gran escala.