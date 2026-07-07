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Geely tiene 52 satélites en órbita: ¿por qué una automotriz china creó su propia constelación?

Lo que comenzó como una apuesta de movilidad terminó llevando a la compañía a un terreno donde pocas marcas del sector tienen presencia.
mar 07 julio 2026 12:02 PM
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Detrás de sus automóviles existe un proyecto mucho menos conocido que la ha llevado incluso al espacio. (geely.com)

Cuando se habla de Geely, la mayoría de las personas piensa en una marca de vehículos chinos accesibles que ha ganado presencia en distintos mercados durante los últimos años. Sin embargo, detrás de sus automóviles existe un proyecto mucho menos conocido que la ha llevado incluso al espacio.

Durante los últimos años, la compañía ha construido una red propia de satélites que continúa expandiéndose y que hoy forma parte de una estrategia tecnológica mucho más amplia. La pregunta es por qué una automotriz decidió invertir en una infraestructura que tradicionalmente ha estado reservada para gobiernos, agencias espaciales y empresas de telecomunicaciones.

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La razón por la que Geely decidió crear una constelación de satélites

La explicación está relacionada con el futuro de la movilidad inteligente. A medida que los vehículos incorporan más sistemas de conectividad, navegación avanzada, asistencia a la conducción y comunicación en tiempo real, la necesidad de contar con datos precisos y constantes se vuelve cada vez más importante.

Por esa razón, el grupo chino desarrolló la Geely Future Mobility Constellation, una red satelital diseñada para proporcionar posicionamiento de alta precisión, transmisión de datos y servicios de conectividad permanente. El proyecto es operado por Geespace, la división aeroespacial de Zhejiang Geely Holding Group.

Más que una apuesta espacial independiente, la constelación forma parte del ecosistema tecnológico de la compañía. Su función es respaldar vehículos conectados, sistemas de movilidad aérea urbana, servicios de comunicación de emergencia y otras plataformas que dependen de intercambiar información en tiempo real.

Dentro de esa estrategia también aparecen tecnologías como la comunicación Vehicle-to-Everything (V2X), los sistemas avanzados de asistencia a la conducción conocidos como ADAS y futuros desarrollos relacionados con vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, conocidos como eVTOL.

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Cómo se construyó la red satelital de Geely

La constelación no apareció de la noche a la mañana. Su desarrollo ha sido gradual y se ha extendido durante varios años.

El primer gran paso ocurrió en junio de 2022, cuando Geespace colocó en órbita los primeros nueve satélites GeeSAT-1. Aquella misión marcó el inicio de un proyecto que buscaba crear una infraestructura propia para respaldar la movilidad inteligente.

Más adelante llegaron nuevos despliegues. Durante febrero de 2024 se enviaron otros 11 satélites, mientras que en septiembre de ese mismo año se sumaron 10 unidades adicionales.

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La expansión continuó en 2025. El 9 de agosto fueron lanzados otros 11 satélites, que conformaron la cuarta trayectoria orbital de la red. Apenas un mes después, a las 03:48 horas del 9 de septiembre de 2025, un cohete Smart Dragon-3 (SD-3) despegó desde la provincia china de Shandong transportando otros 11 satélites.

Esa misión elevó la constelación hasta 52 satélites operativos, convirtiéndola en una de las infraestructuras espaciales más ambiciosas desarrolladas por un fabricante automotriz.

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Qué hacen los satélites y por qué son importantes para la movilidad

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Geely Auto Mexico (Facebook)

A diferencia de los satélites utilizados para televisión o internet doméstico, los de Geely están enfocados en servicios de movilidad y conectividad.

La red opera en órbita baja terrestre (LEO), una ubicación que permite comunicaciones más rápidas y una mejor capacidad para transmitir datos de posicionamiento y navegación.

Uno de los principales objetivos es proporcionar precisión centimétrica en sistemas GPS, una capacidad especialmente importante para vehículos inteligentes que requieren conocer su ubicación con un margen de error mínimo.

También permite mejorar el seguimiento de flotillas, mantener la conectividad en zonas donde no existe cobertura celular convencional y facilitar actualizaciones remotas de software para los vehículos.

Otro de los beneficios consiste en ofrecer enlaces de datos permanentes entre automóviles, infraestructura vial y servicios digitales. Esa capacidad resulta fundamental para tecnologías de conducción avanzada que dependen de recibir información en tiempo real sobre el entorno.

Gracias a esa infraestructura, la compañía busca construir una plataforma de movilidad siempre conectada, capaz de mantener comunicación constante incluso en regiones remotas donde las redes terrestres son limitadas.

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La cobertura que busca alcanzar la constelación

Uno de los objetivos centrales del proyecto es lograr una cobertura global casi permanente.

Con los satélites desplegados hasta finales de 2024, la red ya era capaz de ofrecer cobertura continua en aproximadamente 90% del planeta.

Tras los lanzamientos realizados durante 2025, la constelación alcanzó 52 satélites operativos y la empresa anunció que continuará ampliándola para llegar a 64 satélites en servicio, una cifra que permitiría establecer cobertura mundial para servicios de internet de las cosas, excluyendo únicamente las regiones polares.

Otra meta presentada por la compañía contempla completar una primera fase de desarrollo con 72 satélites en órbita, lo que permitiría ofrecer cobertura global en tiempo real para sus distintos servicios.

Más allá del número de satélites, el objetivo final consiste en construir una infraestructura capaz de mantener comunicación continua entre vehículos, aeronaves de baja altitud, maquinaria de construcción y embarcaciones.

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Los resultados que ya presume Geely con su red espacial

La empresa asegura que la red ya está generando resultados concretos fuera de los laboratorios.

A través de Geespace ha establecido asociaciones con operadores de telecomunicaciones en más de 20 países de regiones como Medio Oriente, Sudeste Asiático, África y América Latina.

Las pruebas comerciales realizadas hasta ahora registran una tasa de éxito de 99.15%, mientras que la disponibilidad de red supera 99.97%, cifras que la compañía utiliza para demostrar la confiabilidad de la plataforma.

Parte de esas capacidades ya fueron mostradas en eventos internacionales. Como socio oficial de los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, los Juegos Asiáticos de Invierno Harbin 2025 y los World Games Chengdu 2025, el grupo utilizó su tecnología satelital para proporcionar posicionamiento de alta precisión y comunicaciones de emergencia a los vehículos oficiales de las competencias.

Aquellas pruebas permitieron gestionar flotillas en tiempo real y demostrar cómo puede aplicarse la red satelital en operaciones de transporte a gran escala.

Por qué Geely es una excepción dentro de la industria automotriz

Pocas automotrices han desarrollado una infraestructura espacial propia. En la mayoría de los casos, los fabricantes de vehículos dependen de redes satelitales operadas por terceros para ofrecer servicios de navegación o conectividad.

La estrategia de Geely es diferente porque busca controlar una parte importante de la infraestructura tecnológica que utilizarán sus futuros vehículos y servicios de movilidad.

Actualmente, la compañía emplea a más de 50,000 personas, opera 12 plantas de producción, mantiene cinco centros globales de investigación y desarrollo en Hangzhou, Ningbo, Gotemburgo, Coventry y Frankfurt, y gestiona marcas como Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr y la asociación estratégica con Proton.

Dentro de ese ecosistema, los satélites representan una pieza adicional de una estrategia más amplia conocida como Smart Geely 2025, orientada a electrificación, conectividad e inteligencia vehicular.

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Satélites Autos chinos en México

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