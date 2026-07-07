Geely tiene 52 satélites en órbita: ¿por qué una automotriz china creó su propia constelación?

La razón por la que Geely decidió crear una constelación de satélites

La explicación está relacionada con el futuro de la movilidad inteligente. A medida que los vehículos incorporan más sistemas de conectividad, navegación avanzada, asistencia a la conducción y comunicación en tiempo real, la necesidad de contar con datos precisos y constantes se vuelve cada vez más importante.

Por esa razón, el grupo chino desarrolló la Geely Future Mobility Constellation, una red satelital diseñada para proporcionar posicionamiento de alta precisión, transmisión de datos y servicios de conectividad permanente. El proyecto es operado por Geespace, la división aeroespacial de Zhejiang Geely Holding Group.

Más que una apuesta espacial independiente, la constelación forma parte del ecosistema tecnológico de la compañía. Su función es respaldar vehículos conectados, sistemas de movilidad aérea urbana, servicios de comunicación de emergencia y otras plataformas que dependen de intercambiar información en tiempo real.

Dentro de esa estrategia también aparecen tecnologías como la comunicación Vehicle-to-Everything (V2X), los sistemas avanzados de asistencia a la conducción conocidos como ADAS y futuros desarrollos relacionados con vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical, conocidos como eVTOL.

Cómo se construyó la red satelital de Geely

La constelación no apareció de la noche a la mañana. Su desarrollo ha sido gradual y se ha extendido durante varios años.

El primer gran paso ocurrió en junio de 2022, cuando Geespace colocó en órbita los primeros nueve satélites GeeSAT-1. Aquella misión marcó el inicio de un proyecto que buscaba crear una infraestructura propia para respaldar la movilidad inteligente.

Más adelante llegaron nuevos despliegues. Durante febrero de 2024 se enviaron otros 11 satélites, mientras que en septiembre de ese mismo año se sumaron 10 unidades adicionales.