¿Quién es el dueño de Adidas, la firma que viste a Messi y a las principales selecciones del mundo?

La historia de Adidas

La historia de esta marca comienza el 18 de agosto de 1949, cuando Adolf Dassler, mejor conocido como “Adi” Dassler, fundó la marca después de separarse del proyecto que tenía conjunto con su hermano, Ruddolf: Gebrüder Dassler Schufabrik (Fábrica de Calzado de los Hermanos Dassler).

Los hermanos Dassler trabajador juntos en su fábrica de Herzogenaurach, Alemania, durante 28 años, hasta que se separaron y nacieron dos de las marcas de ropa deportiva más importantes de la actualidad: Rudolf fundó RUDA, que posteriormente se convirtió en Puma; mientras que del otro lado, Adi fundó Adidas.

Después de 70 años, Adidas se ha consolidado como una de las marcas de ropa más importantes, no solo en el ámbito deportivo, sino también dentro de la cultura pop y el mundo de la moda.

Algunos de los deportistas que han usado indumentaria Adidas son Zinedine Zidane, David Beckham, Noah Lyles (atletismo) o James Harden y Anthony Edwards en la NBA. En el Mundial 2026, algunos jugadores que usan la marca de las Tres Franjas son Jude Bellingham, Lamine Yamal y Lionel Messi.

Del lado de la cultura pop, algunas estrellas que han utilizado Adidas son Kendall Jenner, Bad Bunny, Peso Pluma, Kenia Os o incluso agrupaciones como Oasis y Korn.

Las colaboraciones también han sido una estrategia clave para la marca, pues ha realizado trabajos en alianza con la diseñadora Stella McCartney, e incluso, en algún momento Adidas unió esfuerzos con el rapero Kanye West para lanzar la línea Yeezy.