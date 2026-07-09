¿Quién es el dueño de Adidas, la firma que viste a Messi y a las principales selecciones del mundo?

Los hermanos Dassler trabajador juntos en su fábrica de Herzogenaurach, Alemania, durante 28 años, hasta que se separaron y nacieron dos de las marcas de ropa deportiva más importantes de la actualidad: Rudolf fundó RUDA, que posteriormente se convirtió en Puma; mientras que del otro lado, Adi fundó Adidas.
Después de 70 años, Adidas se ha consolidado como una de las marcas de ropa más importantes, no solo en el ámbito deportivo, sino también dentro de la cultura pop y el mundo de la moda.
Algunos de los deportistas que han usado indumentaria Adidas son Zinedine Zidane, David Beckham, Noah Lyles (atletismo) o James Harden y Anthony Edwards en la NBA. En el Mundial 2026, algunos jugadores que usan la marca de las Tres Franjas son Jude Bellingham, Lamine Yamal y Lionel Messi.
Del lado de la cultura pop, algunas estrellas que han utilizado Adidas son Kendall Jenner, Bad Bunny, Peso Pluma, Kenia Os o incluso agrupaciones como Oasis y Korn.
Las colaboraciones también han sido una estrategia clave para la marca, pues ha realizado trabajos en alianza con la diseñadora Stella McCartney, e incluso, en algún momento Adidas unió esfuerzos con el rapero Kanye West para lanzar la línea Yeezy.
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¿Quién es el dueño de Adidas?
Al tratarse de una marca tan reconocida a nivel mundial, una de las dudas que tienen muchas personas es quién es el propietario de Adidas.
La respuesta es que las Tres Franjas no son propiedad de una sola persona, ni si quiera de la familia fundadora.
Actualmente, Adidas es una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de Frankfurt y que cuenta con una estructura de propiedad dividida entre inversores institucionales y grandes fondos de inversión.
El accionista mayoritario de Adidas es el multimillonario egipcio Nassef Sawiris, quien cuenta con una participación cercana al 6% dentro del gigante alemán.
Además, Sawiris es miembro del Consejo de Supervisión de la marca desde 2016 y apenas en mayo pasado se convirtió en presidente de la compañía, en reemplazo de Thomas Rabe. Del otro lado, la dirección ejecutiva y operativa de la empresa está bajo el liderazgo de Bjørn Gulden.
En 2025, Adidas registró ingresos récord por 28,900 millones de dólares.
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¿Quién es Nassef Sawiris?
Nassef Sawiris no solo es el presidente de Adidas, pues también dirige OCI, una de las compañías de fertilizantes nitrogenados más importantes del mundo, y es hijo del también empresario egipcio Onsi Sawaris, fundador de Orascom Group.
Además de contar con la mayoría de participación en Adidas, también tiene el 5% de las acciones de Madison Square Garden Sports, grupo propietario de los New York Knicks de la NBA y los New York Rangers de la NHL. Además, también es copropietario y presidente del Aston Villa de la Premier League.