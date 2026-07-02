¿Quién es el dueño de Puma? La historia del nuevo patrocinador de los Pumas de la UNAM

¿Quién fundó la marca Puma?

La marca fue fundada en 1948, en la ciudad de Herzogenaurach, Alemania, por Ruddolf Dassler, después de una disputa con su hermano Adolf Dassler, fundador de la compañía rival, Adidas.

En un a primera etapa, los hermanos Dassler fundaron de manera conjunta la empresa Gebrüder Dassler Schufabrik (Fábrica de Calzado de los Hermanos Dassler) en su ciudad natal.

Después de 28 años juntos, los hermanos Dassler se separaron y tomaron caminos diferentes: Adolf creó Adidas y Rudolf creó la Schuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA). La empresa inició operaciones en junio de 1948, casi medio año después de que la empresa fue oficialmente constituida.

La marca Puma vuelve a Ciudad Universitaria. (Catherine Ivill/Getty Images)

El 1 de octubre de ese mismo año, se determinó realizar el cambio de nombre y oficialmente nació la marca Puma que todos conocemos en la actualidad, con registro en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.

Después de convertirse en leyenda vistiendo a múltiples figuras del deporte como Pelé, Usain Bolt o Diego Armando Maradona, la firma alemana ha sufrido una gran cantidad de modificaciones en su estructura, la más reciente, ocurrió apenas a principios de este año.

