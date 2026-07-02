¿Quién es el dueño de Puma? La historia del nuevo patrocinador de los Pumas de la UNAM

Los Pumas de la UNAM tienen a un nuevo patrocinador responsable de fabricar sus equipaciones a partir del próximo torneo Apertura 2026.
En esta nueva era, ahora bajo el mando de Esteban Solari, el equipo del Pedregal volverá a ser vestido por la marca alemana Puma, firma con la que además lograron su último título de Liga MX en 2011.
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¿Quién fundó la marca Puma?
La marca fue fundada en 1948, en la ciudad de Herzogenaurach, Alemania, por Ruddolf Dassler, después de una disputa con su hermano Adolf Dassler, fundador de la compañía rival, Adidas.
En un a primera etapa, los hermanos Dassler fundaron de manera conjunta la empresa Gebrüder Dassler Schufabrik (Fábrica de Calzado de los Hermanos Dassler) en su ciudad natal.
Después de 28 años juntos, los hermanos Dassler se separaron y tomaron caminos diferentes: Adolf creó Adidas y Rudolf creó la Schuhfabrik Rudolf Dassler (RUDA). La empresa inició operaciones en junio de 1948, casi medio año después de que la empresa fue oficialmente constituida.
El 1 de octubre de ese mismo año, se determinó realizar el cambio de nombre y oficialmente nació la marca Puma que todos conocemos en la actualidad, con registro en la Oficina Alemana de Patentes y Marcas.
Después de convertirse en leyenda vistiendo a múltiples figuras del deporte como Pelé, Usain Bolt o Diego Armando Maradona, la firma alemana ha sufrido una gran cantidad de modificaciones en su estructura, la más reciente, ocurrió apenas a principios de este año.
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El presente empresarial de Puma
En enero pasado, fue cuando la marca de ropa deportiva Anta Sports Products, una de las más importantes de China, cerró un acuerdo para comprar una participación del 29.06% de Puma a la familia Pinault por 1,800 millones de dólares, lo que convirtió a la firma asiática en el mayor accionista del fabricante alemán.
Después de cerrar dicho acuerdo, Anta informó que buscaría puestos en el consejo de administración de Puma, pero no buscaría la adquisición total de la empresa.
Por otra parte, Anta es el accionista mayoritario de Amer Sports, que posee a firmas como Salomon, Arc’Teryx, Wilson y otras marcas. Anta también posee directamente a las marcas Fila, Jack Wolfish, Kolon Sport y Maia Active.
Concretamente en el caso de Puma, Anta señaló que se trata de una reestructuración, al menos por el momento.
En marzo de este año, se informó que Frasers Group adquirió el 6% de las acciones del fabricante alemán, convirtiéndose así en el segundo mayor accionista de la empresa.
Además de contar con accionistas mayoritarios, Puma también se convirtió en empresa pública al cotizar actualmente en la Bolsa de Frankfurt.
¿Por cuánto tiempo trabajarán juntos Puma y Pumas?
De acuerdo con Luis Raúl González, presidente de Pumas, y Sebastián Díaz, general manager de Puma México, la primera etapa de esta alianza será por cinco años.
“Hemos celebrado recientemente la firma de la renovación de una alianza, porque ya habíamos estado en alianza con la marca Puma y ahora esta marca y la nuestra hacen sinergia nuevamente para representar al equipo Universidad Nacional”, declaró el directivo universitario.