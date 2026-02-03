Dueños del extinto supermercado Gigante ahora construyen plazas comerciales; la más grande está en Coapa

Las plazas comerciales de Gigante

Estas plazas se desarrollan a través de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), la división encargada de proyectos comerciales y de oficinas, que ha posicionado al grupo como un actor clave del sector inmobiliario mexicano.

Sus desarrollos se concentran principalmente en dos formatos:

Gran Terraza: centros comerciales modernos, de varios niveles y gran tamaño.

Serviplaza: construcciones generalmente de un solo nivel que incluyen un supermercado, tiendas complementarias y estacionamiento.

Según su perfil en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), algunos de sus principales desarrollos inmobiliarios recientes son:

-2010 – Las Tiendas San Esteban (Naucalpan, Estado de México): Primer centro comercial bajo esta marca.

-2010 – Gran Terraza Lomas Verdes (Naucalpan, Estado de México): Consolidó la presencia del grupo en la zona metropolitana.

-2010 – Acapulco Diamante (Acapulco, Guerrero): Desarrollo bajo la marca Serviplaza.

-2011 – Las Tiendas de Cancún (Cancún, Quintana Roo): Remodelación y expansión de un centro comercial existente.

-2012 – Gran Terraza Oblatos y Gran Terraza Belenes (Guadalajara, Jalisco): Refuerzan la presencia de la compañía en el occidente del país.

-2014 – Andamar (Nuevo Vallarta, Nayarit): Inversión conjunta, con participación de GGI en hasta 50% de los derechos fideicomisarios.

-2019 – Gran Terraza Coapa (Ciudad de México): Centro comercial que forma parte de su estrategia de expansión urbana.

-2019 – Palmas Uno (Huixquilucan, Estado de México): Desarrollo mixto de oficinas y comercio.

Estos proyectos muestran cómo Grupo Gigante ha logrado reinventarse, pasando de ser una cadena de supermercados a un jugador sólido en el sector inmobiliario, combinando plazas comerciales, oficinas y desarrollos mixtos que atienden distintos segmentos del mercado.