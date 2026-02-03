Dueños del extinto supermercado Gigante ahora construyen plazas comerciales; la más grande está en Coapa

Aunque el supermercado Gigante desapareció en 2007, sus dueños no se retiraron del mundo empresarial. Hoy, su legado se mantiene a través de múltiples negocios, destacando la construcción de plazas comerciales en distintas ciudades del país, incluida la Ciudad de México.
Tras vender sus sucursales a Soriana, el grupo enfocó su energía en el sector inmobiliario y en la industria restaurantera, donde Toks se ha consolidado como su marca más reconocida.
Pero no solo en restaurantes han dejado huella. Su incursión en plazas y centros comerciales ha crecido de manera constante, consolidando a Grupo Gigante como uno de los actores más relevantes y vigentes del país.
Estas plazas se desarrollan a través de Gigante Grupo Inmobiliario (GGI), la división encargada de proyectos comerciales y de oficinas, que ha posicionado al grupo como un actor clave del sector inmobiliario mexicano.
Sus desarrollos se concentran principalmente en dos formatos:
Gran Terraza: centros comerciales modernos, de varios niveles y gran tamaño.
Serviplaza: construcciones generalmente de un solo nivel que incluyen un supermercado, tiendas complementarias y estacionamiento.
-2010 – Las Tiendas San Esteban (Naucalpan, Estado de México): Primer centro comercial bajo esta marca.
-2010 – Gran Terraza Lomas Verdes (Naucalpan, Estado de México): Consolidó la presencia del grupo en la zona metropolitana.
-2010 – Acapulco Diamante (Acapulco, Guerrero): Desarrollo bajo la marca Serviplaza.
-2011 – Las Tiendas de Cancún (Cancún, Quintana Roo): Remodelación y expansión de un centro comercial existente.
-2012 – Gran Terraza Oblatos y Gran Terraza Belenes (Guadalajara, Jalisco): Refuerzan la presencia de la compañía en el occidente del país.
-2014 – Andamar (Nuevo Vallarta, Nayarit): Inversión conjunta, con participación de GGI en hasta 50% de los derechos fideicomisarios.
-2019 – Gran Terraza Coapa (Ciudad de México): Centro comercial que forma parte de su estrategia de expansión urbana.
-2019 – Palmas Uno (Huixquilucan, Estado de México): Desarrollo mixto de oficinas y comercio.
Estos proyectos muestran cómo Grupo Gigante ha logrado reinventarse, pasando de ser una cadena de supermercados a un jugador sólido en el sector inmobiliario, combinando plazas comerciales, oficinas y desarrollos mixtos que atienden distintos segmentos del mercado.
Publicidad
Gran Terraza Coapa, la joya de la corona en CDMX
Inaugurado en 2019, Gran Terraza Coapa ocupa 63,706 m² en el sur de la Ciudad de México, a un kilómetro de Periférico Sur, entre Calzada Acoxpa y Canal de Miramontes, se lee en su sitio web .
El complejo se diseñó bajo tres pilares: esparcimiento, sustentabilidad e inclusión social. Cuenta con plantas de tratamiento de aguas residuales, energía solar, captación de agua pluvial, iluminación LED y áreas comerciales al aire libre, reutilizando recursos para riego, sistemas sanitarios y aire acondicionado.
El centro ofrece restaurantes, entretenimiento, tiendas de moda y espacios para mascotas, además de actividades culturales y recreativas.
Otros centros Gran Terraza incluyen:
-Gran Terraza Lomas Verdes (Naucalpan, Estado de México) -Gran Terraza Belenes (Zapopan, Jalisco) -Gran Terraza Oblatos (Guadalajara, Jalisco)
Las Serviplazas de Grupo Gigante
Gigante Grupo Inmobiliario opera 10 centros Serviplaza en México, con un total de 192 locales comerciales, según su página web .
La mayoría de estas pequeñas plazas albergan supermercados Soriana, lo que evidencia la relación comercial continua entre ambas empresas tras la venta de las tiendas Gigante.
Ubicaciones de las Serviplazas:
-Morelia Río: Av. Solidaridad 350, Félix Ireta, Morelia, Mich. -Circunvalación: Av. Circunvalación División del Norte 415, Colinas de La Normal, Guadalajara, Jal. -Consulado: Av. Río Consulado 2355, Amp. Simón Bolívar, Venustiano Carranza, CDMX -Echegaray: Av. Dr. Gustavo Baz 250, Colón Echegaray, Naucalpan de Juárez, Méx. -El Rosario: Av. Aquiles Serdán 1541, El Rosario, Azcapotzalco, CDMX -Lindavista: Tierna Vista 4422, Linda Vista, Guadalupe, N.L. -Acapulco Diamante: Blvd. de las Naciones 702, La Poza, Acapulco de Juárez, Gro. -Iztapalapa: Ermita Iztapalapa 1853, Los Ángeles, Iztapalapa, CDMX -La Viga: Calzada de la Viga 1805, Mexicaltzingo, Iztapalapa, CDMX -Libramiento: Carr. Libre Puebla-Tehuacán 5605, Villa Verde, Puebla
Estas plazas, generalmente de un solo nivel, incluyen supermercado, tiendas complementarias y estacionamiento, consolidándose como espacios prácticos y funcionales para la comunidad local.
Publicidad
¿Quién es el dueño de Grupo Gigante?
Los supermercados Gigante comenzaron en 1962, con la apertura de “Gigante Mixcoac” por Ángel Losada Gómez.
Grupo Gigante no tiene un propietario único; su control se reparte entre diversos accionistas e inversionistas, nacionales y extranjeros, que han impulsado su crecimiento.
La figura más visible del grupo es Federico Bernaldo de Quirós González Pacheco, director general encargado de la operación diaria, pero no propietario.
Ángel Losada Moreno, hijo del fundador fallecido en 2004, preside el consejo de administración, asegurando que la empresa se mantenga bajo supervisión de la familia fundadora.
Posición en el ranking de Expansión y principales marcas
Su división Grupo Restaurantero Gigante se coloca en el lugar 359, con ingresos por 8,347.1 millones de pesos.
Según información de la BMV, la operación restaurantera del grupo se concentra en Toks, Shake Shack, Panda Express, Beer Factory y El Farolito, mientras que en comercio especializado maneja marcas como Office Depot, RadioShack, Petco y Casaideas.