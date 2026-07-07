Gamesa, Sabritas y Turín: las 10 empresas mexicanas que ahora pertenecen a gigantes extranjeros

Chocolates La Azteca

Fundada en 1919 en Orizaba, Veracruz, por Francisco y Raymundo González Barragán, junto con Salvador Valencia, Chocolates La Azteca se convirtió en una de las empresas chocolateras más importantes de México con marcas como Chocolate Abuelita y Carlos V. En 1995, la compañía fue adquirida por la suiza Nestlé por 160 millones de dólares, en una operación impulsada por el posicionamiento que había alcanzado la marca en el mercado mexicano y el interés de la multinacional por fortalecer su presencia en el país. Actualmente, marcas como Abuelita, Carlos V y Larín forman parte del portafolio de Nestlé México y continúan produciéndose en territorio nacional.

Comex

El origen de Comex se remonta a 1953, cuando la familia Achar Tussie fundó Comercial Mexicana de Pinturas como un pequeño negocio vinculado a tlapalerías. Con una estrategia basada en controlar su propia distribución y crear una amplia red de tiendas, la compañía creció hasta convertirse en una de las marcas de pinturas más importantes de México y América Latina. En 2014, la familia Achar vendió la empresa a la estadounidense PPG Industries por aproximadamente 2,300 millones de dólares, como parte de una estrategia para competir a escala global. Actualmente, Comex opera bajo el control de PPG Comex.

Comex creció hasta ser líder en pinturas antes de ser vendida a PPG. (Expansión/Goggle AI Studio)

Jugos Del Valle

Fundada en 1947 por Luis Cetto, Jugos Del Valle comenzó como una empresa dedicada a la producción de jugo de uva y con el tiempo amplió su catálogo de bebidas. En 1978, la familia Albarrán adquirió la compañía y la llevó a una etapa de expansión con productos como Frutsi y Beberé, además de su llegada a mercados internacionales. En 2007, Jugos Del Valle se integró a la Industria Mexicana de Coca-Cola, con lo que la multinacional fortaleció su presencia en la categoría de bebidas no carbonatadas. Actualmente, la operación forma parte de Jugos Del Valle-Santa Clara, que administra marcas como Santa Clara, Vitaminwater, Powerade y Fuze Tea.

Helados Holanda

La historia de Helados Holanda comenzó en 1927, cuando Francisco Alatorre instaló un pequeño puesto de helados en el jardín del Buen Tono, en el Centro de la Ciudad de México. Con el apoyo de su hermana Carmen Alatorre, el negocio creció hasta convertirse en una empresa formal en 1938 y, décadas después, en el mayor productor de helados del país. En 1997, la familia fundadora vendió la compañía a la multinacional Unilever, lo que permitió integrar marcas internacionales como Magnum, Cornetto y Viennetta a su portafolio. Actualmente, Helados Holanda es controlada por Unilever, aunque mantiene su identidad como una de las marcas de helados más reconocidas en México.