Gamesa, Sabritas y Turín: las 10 empresas mexicanas que ahora pertenecen a gigantes extranjeros

México es un país de grandes empresas. Sin embargo, también existe un grupo de compañías que nacieron desde abajo, crecieron hasta convertirse en referentes de sus industrias y que, con el paso de los años, dejaron de estar en manos de sus fundadores o sus herederos para integrarse a empresas extranjeras.
Entre ellas se encuentran marcas tan tradicionales como Gamesa, Sabritas o Chocolates Turín que, aunque mantienen una fuerte presencia en México, hoy forman parte de grupos internacionales.
Aquí te contamos cuáles son 10 de esas empresas, quién las fundó, cómo llegaron a manos extranjeras y en qué corporativos se encuentran actualmente, mientras continúan operando y generando negocios en el país.
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Gamesa
Fundada en 1921 en Monterrey por los hermanos Alberto, Ignacio y Manuel Santos González, Gamesa pasó de ser una pequeña fábrica de galletas a convertirse en uno de los mayores fabricantes del país, según su historia oficial. En 1990, la familia Santos vendió la empresa a la estadounidense PepsiCo para impulsar su crecimiento internacional y fortalecer su competitividad. Actualmente, la marca es controlada por PepsiCo México, que mantiene la producción y comercialización de sus principales productos en el país.
La empresa fue fundada en 1943 por Pedro Marcos Noriega y su esposa, Guadalupe, aunque el negocio comenzó años antes en la colonia Morelos de la Ciudad de México, donde vendían papas fritas en bicicleta. En 1966, Guillermo Noriega, hijo de los fundadores, vendió la compañía a la estadounidense PepsiCo como parte de la estrategia de expansión internacional de la multinacional, que buscaba incorporar marcas locales a su portafolio tras su alianza con Frito-Lay. La operación se concretó con la condición de conservar el nombre Sabritas y su identidad mexicana. Actualmente, la marca es controlada por PepsiCo Alimentos México.
Chocolates Turín
La compañía fue fundada en 1928 por el maestro chocolatero italiano Pablo Traverso, junto con el empresario mexicano Jesús Peñaloza, con el objetivo de fabricar chocolates de alta calidad en México. Durante décadas se consolidó como una de las marcas más reconocidas del país, hasta que en 2016 fue adquirida por la estadounidense Mars Wrigley, que buscó fortalecer su presencia en el mercado mexicano y preservar el legado de la marca. Actualmente, Turín forma parte del portafolio de Mars Wrigley, que ha ampliado su negocio con nuevas líneas de productos y tiendas especializadas.
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Chocolates La Azteca
Fundada en 1919 en Orizaba, Veracruz, por Francisco y Raymundo González Barragán, junto con Salvador Valencia, Chocolates La Azteca se convirtió en una de las empresas chocolateras más importantes de México con marcas como Chocolate Abuelita y Carlos V. En 1995, la compañía fue adquirida por la suiza Nestlé por 160 millones de dólares, en una operación impulsada por el posicionamiento que había alcanzado la marca en el mercado mexicano y el interés de la multinacional por fortalecer su presencia en el país. Actualmente, marcas como Abuelita, Carlos V y Larín forman parte del portafolio de Nestlé México y continúan produciéndose en territorio nacional.
El origen de Comex se remonta a 1953, cuando la familia Achar Tussie fundó Comercial Mexicana de Pinturas como un pequeño negocio vinculado a tlapalerías. Con una estrategia basada en controlar su propia distribución y crear una amplia red de tiendas, la compañía creció hasta convertirse en una de las marcas de pinturas más importantes de México y América Latina. En 2014, la familia Achar vendió la empresa a la estadounidense PPG Industries por aproximadamente 2,300 millones de dólares, como parte de una estrategia para competir a escala global. Actualmente, Comex opera bajo el control de PPG Comex.
Jugos Del Valle
Fundada en 1947 por Luis Cetto, Jugos Del Valle comenzó como una empresa dedicada a la producción de jugo de uva y con el tiempo amplió su catálogo de bebidas. En 1978, la familia Albarrán adquirió la compañía y la llevó a una etapa de expansión con productos como Frutsi y Beberé, además de su llegada a mercados internacionales. En 2007, Jugos Del Valle se integró a la Industria Mexicana de Coca-Cola, con lo que la multinacional fortaleció su presencia en la categoría de bebidas no carbonatadas. Actualmente, la operación forma parte de Jugos Del Valle-Santa Clara, que administra marcas como Santa Clara, Vitaminwater, Powerade y Fuze Tea.
Helados Holanda
La historia de Helados Holanda comenzó en 1927, cuando Francisco Alatorre instaló un pequeño puesto de helados en el jardín del Buen Tono, en el Centro de la Ciudad de México. Con el apoyo de su hermana Carmen Alatorre, el negocio creció hasta convertirse en una empresa formal en 1938 y, décadas después, en el mayor productor de helados del país. En 1997, la familia fundadora vendió la compañía a la multinacional Unilever, lo que permitió integrar marcas internacionales como Magnum, Cornetto y Viennetta a su portafolio. Actualmente, Helados Holanda es controlada por Unilever, aunque mantiene su identidad como una de las marcas de helados más reconocidas en México.
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Tequila Sauza
El origen de Tequila Sauza se remonta a 1873, cuando Don Cenobio Sauza adquirió la destilería “La Antigua Cruz” en Tequila, Jalisco, y la convirtió en La Perseverancia, nombre que conserva hasta la fecha. Durante tres generaciones, la familia Sauza impulsó la expansión de la marca, fue pionera en la exportación de tequila y creó etiquetas como Hornitos y Tres Generaciones. En 1976, la familia comenzó a ceder el control de la empresa al vender parte de sus acciones a Casa Pedro Domecq; años después, la marca pasó por distintos grupos internacionales hasta llegar a manos de Suntory Holdings, que adquirió Beam Inc. en 2014. Actualmente, Sauza mantiene su producción en Tequila, Jalisco, bajo el control de la compañía japonesa.
Fundada en 1890 en Monterrey por Isaac Garza, José Calderón Penilla, Joseph María Schnaider y José A. Muguerza, Cervecería Cuauhtémoc se convirtió en una de las compañías más importantes de la industria mexicana con marcas como Carta Blanca, Tecate y XX Lager, además de innovaciones como la corcholata y la botella retornable “caguama”. La cervecería fue el punto de partida de FEMSA, grupo que con el tiempo diversificó sus negocios hacia bebidas, empaques y comercio. En 2010, FEMSA intercambió su división cervecera Cuauhtémoc Moctezuma con la neerlandesa HEINEKEN, que tomó el control de la operación para fortalecer su presencia global. Actualmente, funciona como HEINEKEN México.
Aurrerá
Fundada en 1958 por Jerónimo Arango y sus hermanos Manuel y Plácido, Aurrerá nació como una tienda de precios bajos inspirada en los modelos de autoservicio que el empresario conoció en Estados Unidos. La compañía creció con formatos como Bodega Aurrera, Vips y Suburbia, hasta consolidarse como Grupo Cifra, la mayor cadena de autoservicio de México. En el año 2000, Grupo Cifra se fusionó con la estadounidense Walmart, dando origen a Walmart de México, como parte de una estrategia para expandir la presencia de la multinacional en el país. Actualmente, la marca es controlada por Walmart de México y Centroamérica, mientras que Bodega Aurrera se mantiene como su formato con mayor número de tiendas.
El legado de las marcas mexicanas
La evolución de estas empresas muestra una transformación del sector empresarial mexicano: compañías que nacieron como negocios familiares y crecieron hasta dominar sus mercados terminaron asociándose con corporativos globales para enfrentar una competencia cada vez más internacional.
En muchos casos, las adquisiciones no significaron la desaparición de las marcas, sino una nueva etapa de expansión con mayor capacidad de distribución, inversión y alcance global. Aunque sus dueños actuales son compañías extranjeras, productos como Gamesa, Sabritas, Abuelita, Comex o Bodega Aurrera mantienen una fuerte conexión con los consumidores mexicanos y forman parte de la historia económica del país.