¿Quién es el dueño de Gran Sur, la plaza de 30 años al sur de la ciudad y vecina del Estadio Azteca?

¿Cuál es el tamaño de la plaza?

Gran Sur se ubica sobre un predio de 110,000 metros cuadrados, mientras que su superficie total de construcción asciende a 142,843 metros cuadrados, lo que la coloca entre los centros comerciales de mayor extensión en el sur de la Ciudad de México.

Del total del complejo, alrededor de 70,000 metros cuadrados están destinados a área rentable, es decir, a espacios de arrendamiento comercial para tiendas, restaurantes y servicios. Además de la famosa pista de hielo, tanto para patinaje recreacional, artístico y hockey. La plaza cuenta con 116 locales físicos.

En cuanto a infraestructura, dispone de 2,000 cajones de estacionamiento para los visitantes, lo que facilita su acceso en una de las zonas de mayor flujo vehicular de la capital.

Estas dimensiones le permiten registrar una afluencia anual superior a los 6 millones de visitantes y generar alrededor de 2,635 empleos, de acuerdo con sus cifras operativas.

Las tiendas más famosas de Gran Sur

Con más de 120 locales, Gran Sur se ha consolidado como uno de los centros comerciales más completos del sur de la Ciudad de México, con una oferta que combina tiendas ancla, marcas de consumo masivo, entretenimiento y servicios. Su atractivo se basa en la presencia de grandes cadenas, pero también en una amplia variedad de comercios que lo convierten en un punto de visita frecuente.

Entre sus principales tiendas destacan las siguientes:

Tiendas ancla y subanclas: Suburbia, Sanborns, C&A y Promoda

Entretenimiento: Cinemex, pista de hielo, Recórcholis

Restaurantes ancla: Chili’s, Italianni’s

En el resto de su oferta comercial se concentran marcas de distintos giros:

Moda y calzado: Levi’s, Puma, Vans, Cuidado con el Perro, Ferrioni, Flexi, Julio, Innovasport, Innvictus, Panam.

Comida rápida y cafeterías: Starbucks, McDonald’s, Burger King, Carl’s Jr., KFC, Pizza Hut, Sushi Itto, La Casa de Toño, Tim Hortons.

Tecnología, servicios y bienestar: Telcel, AT&T, Movistar, Miniso, Game Planet, Devlyn, Bizzarro, Sport City.

Supermercado y consumo diario: supermercado de gran formato dentro de la plaza

En conjunto, esta mezcla de marcas convierte a Gran Sur en un espacio de alta afluencia en el sur de la Ciudad de México, con una oferta que abarca desde compras básicas hasta entretenimiento familiar.