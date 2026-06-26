¿Quién es el dueño de Gran Sur, la plaza de 30 años al sur de la ciudad y vecina del Estadio Azteca?

Gran Sur es una de las plazas más conocidas del sur de la Ciudad de México, principalmente por su cercanía con el Estadio Azteca, lo que la convierte en un punto de encuentro habitual para los aficionados al futbol, ya sea durante la Liga MX o ahora con el Mundial 2026.
A punto de cumplir 30 años y tras distintas remodelaciones, este centro comercial destaca por su ubicación estratégica sobre Periférico Sur, así como por su pista de hielo y la amplia oferta de tiendas, restaurantes y marcas que alberga en su interior.
Pero más allá de su popularidad, surge una pregunta clave: ¿quién es el dueño de este centro comercial, cuál es su historia y cómo ha logrado mantenerse vigente frente a otros gigantes de la zona como Perisur? Aquí te contamos.
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¿Quién es el dueño de Gran Sur?
El centro comercial Gran Sur forma parte del portafolio de Grupo GDI (Grupo Desarrollo Inmobiliario), una firma mexicana especializada en el desarrollo, arrendamiento y administración de proyectos inmobiliarios y comerciales.
La empresa fue la encargada de construir la plaza y actualmente la mantiene dentro de su cartera de activos, en la que también participa como desarrollador y socio en distintos proyectos de bienes raíces en México.
A diferencia de otros centros comerciales con un propietario individual, Gran Sur no pertenece a una sola persona. Sin embargo, el control operativo y directivo de Grupo GDI recae en la familia Galante, considerada el núcleo detrás de la gestión del grupo, según el organigrama oficial .
El liderazgo de la compañía está encabezado por Simón Galante, director general de la empresa, quien ha impulsado su expansión en proyectos inmobiliarios, comerciales y hoteleros en México. Junto a él participa L. Galante, en el área administrativa, como parte del equipo directivo que opera la compañía.
El grupo se ha consolidado bajo un modelo de empresa familiar, en el que las decisiones estratégicas recaen en sus principales directivos, lo que le ha permitido mantener y expandir proyectos como Gran Sur a lo largo de los años.
Gran Sur se ubica sobre un predio de 110,000 metros cuadrados, mientras que su superficie total de construcción asciende a 142,843 metros cuadrados, lo que la coloca entre los centros comerciales de mayor extensión en el sur de la Ciudad de México.
Del total del complejo, alrededor de 70,000 metros cuadrados están destinados a área rentable, es decir, a espacios de arrendamiento comercial para tiendas, restaurantes y servicios. Además de la famosa pista de hielo, tanto para patinaje recreacional, artístico y hockey. La plaza cuenta con 116 locales físicos.
En cuanto a infraestructura, dispone de 2,000 cajones de estacionamiento para los visitantes, lo que facilita su acceso en una de las zonas de mayor flujo vehicular de la capital.
Con más de 120 locales, Gran Sur se ha consolidado como uno de los centros comerciales más completos del sur de la Ciudad de México, con una oferta que combina tiendas ancla, marcas de consumo masivo, entretenimiento y servicios. Su atractivo se basa en la presencia de grandes cadenas, pero también en una amplia variedad de comercios que lo convierten en un punto de visita frecuente.
Entre sus principales tiendas destacan las siguientes:
Tiendas ancla y subanclas: Suburbia, Sanborns, C&A y Promoda
Entretenimiento: Cinemex, pista de hielo, Recórcholis
Restaurantes ancla: Chili’s, Italianni’s
En el resto de su oferta comercial se concentran marcas de distintos giros:
Moda y calzado: Levi’s, Puma, Vans, Cuidado con el Perro, Ferrioni, Flexi, Julio, Innovasport, Innvictus, Panam.
Comida rápida y cafeterías: Starbucks, McDonald’s, Burger King, Carl’s Jr., KFC, Pizza Hut, Sushi Itto, La Casa de Toño, Tim Hortons.
Tecnología, servicios y bienestar: Telcel, AT&T, Movistar, Miniso, Game Planet, Devlyn, Bizzarro, Sport City.
Supermercado y consumo diario: supermercado de gran formato dentro de la plaza
En conjunto, esta mezcla de marcas convierte a Gran Sur en un espacio de alta afluencia en el sur de la Ciudad de México, con una oferta que abarca desde compras básicas hasta entretenimiento familiar.
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¿Qué tan cerca está Gran Sur del Estadio Azteca?
Gran Sur se encuentra a 1.8 kilómetros del Estadio Azteca, una distancia que puede recorrerse en alrededor de 26 minutos a pie o en cinco minutos en automóvil, de acuerdo con Google Maps. Esta cercanía ha convertido al centro comercial en uno de los principales puntos de reunión para los aficionados que asisten a partidos de la Liga MX, la Selección Mexicana y, ahora, al Mundial 2026.
Ubicada en Avenida Periférico Sur 5550, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán, la plaza goza de una posición estratégica sobre una de las vialidades más importantes de la capital. Además del Estadio Azteca, en sus alrededores se encuentran otros puntos de interés como el Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Parque Cantera.
A lo largo de casi tres décadas de operación, Gran Sur ha contribuido a consolidar esta zona como uno de los principales corredores comerciales del sur de la Ciudad de México. En ese mercado compite con otros centros comerciales de gran tamaño, como Perisur y Paseo Acoxpa, aunque su proximidad con el Estadio Azteca le otorga una ventaja única durante los eventos deportivos y de entretenimiento.