El dueño de Perisur apostó en grande y ahora tiene cerca de 30 plazas comerciales, ¿quién es?

Perisur es uno de los centros comerciales más antiguos y representativos de la Ciudad de México. Inaugurado en 1980, se consolidó como un referente del comercio en la capital. No obstante, ese proyecto fue solo el comienzo: actualmente, sus dueños tienen bajo su control cerca de 30 plazas comerciales en todo el país.
Estas plazas, hermanas del Perisur original, operan bajo la marca Galerías y se ubican en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco e incluso en destinos turísticos como Acapulco.
La expansión de estos centros comerciales evidencia que Perisur fue el punto de partida de un crecimiento acelerado para sus dueños, empresarios del sector inmobiliario y comercial respaldados por una de las empresas más grandes de México.
Publicidad
¿Quién es el dueño de Perisur?
El dueño de Perisur es El Puerto de Liverpool, uno de los grupos comerciales más grandes de México. El centro comercial fue inaugurado en 1980 por la empresa, junto con su tienda Liverpool, y marcó el inicio del modelo de centros comerciales del grupo.
Perisur fue el primer centro comercial desarrollado y operado por El Puerto de Liverpool, y con el paso de los años se consolidó como un referente de consumo en la Ciudad de México. En sus 45 años de operación ha recibido a más de 200 millones de visitantes, atendiendo a distintas generaciones.
Actualmente, El Puerto de Liverpool es el grupo empresarial que controla tanto la cadena Liverpool como Suburbia, además de una amplia red de centros comerciales en todo el país.
Según el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, publicado por la revista Expansión, el grupo ocupa el lugar 28 a nivel nacional, con ingresos netos por 214,848 millones de pesos en 2024.
Galerías, las plazas hermanas de Perisur
De acuerdo con su reporte anual 2024 , El Puerto de Liverpool administra 29 centros comerciales Galerías en distintas regiones del país. Al cierre del año, estos complejos registraron un nivel de ocupación del 92.3%, mientras que sus ingresos totales crecieron 7.3%, reflejando la solidez del negocio inmobiliario.
Este segmento funciona como un complemento estratégico del negocio comercial de Liverpool. A través de los centros Galerías, el grupo renta espacios a marcas y empresas de diversos giros, lo que incrementa el flujo de visitantes y fortalece el desempeño de sus tiendas departamentales ancla.
Publicidad
Además de la operación, Liverpool también se encarga del diseño, ampliación y remodelación de almacenes, centros comerciales y otras instalaciones, consolidando un modelo integral que combina comercio, bienes raíces y desarrollo urbano.
Estas son las plazas Galerías que opera el Puerto de Liverpool
Las plazas Galerías son la expansión del famoso Perisur y forman parte de la red de centros comerciales del Grupo Liverpool en todo México. Aquí te presentamos sus ubicaciones principales, según su página web :
CDMX y Estado de México
Galerías Atizapán – Atizapán de Zaragoza, Edo. de México
Galerías Coapa – Ciudad de México, Alcaldía Coyoacán
Galerías Insurgentes – Ciudad de México, Col. Del Valle
Galerías Metepec – Metepec, Edo. de México
Galerías Perinorte – Cuautitlán Izcalli, Edo. de México
Galerías Polanco – Ciudad de México, Alcaldía Miguel Hidalgo
Galerías Toluca – Toluca, Edo. de México
Perisur – Ciudad de México, Col. Ampliación del Pedregal de San Ángel
Centro
Galerías Celaya – Celaya, Guanajuato
Galerías Querétaro – Santiago de Querétaro, Querétaro
Galerías San Juan del Río – San Juan del Río, Querétaro
Perisur y sus plazas hermanas reflejan cómo un proyecto inicial puede convertirse en un modelo de expansión sólido y sostenible. La estrategia de El Puerto de Liverpool combina comercio y desarrollo inmobiliario, generando flujos constantes de visitantes y altos niveles de ocupación.
Este enfoque ha consolidado al grupo como un referente en el sector, demostrando que la integración de centros comerciales, tiendas ancla y servicios complementarios puede sostenerse por décadas y marcar tendencias en el comercio mexicano.